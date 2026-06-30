Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией

Ереван включил режим дипломатического маневрирования. Премьер-министр Армении Никол Пашинян категорически отказался трактовать проблемы с экспортом национальных товаров в Россию как политическое давление. Пока западные партнеры пытаются найти трещины в отношениях союзников, армянское руководство гасит пожар терминами. Никаких санкций — только технические шероховатости. По крайней мере, такова официальная версия, которую Пашинян озвучил журналистам, готовясь к дежурной схватке за рынки на заседании Евразийского межправительственного совета.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян (28-12-2021)

Трудности перевода: почему санкции называют "вопросами"

Пашинян рубит сплеча.

"Использовать слово "санкции" неверно. Санкций нет и быть не может", — отрезал он.

Логика понятна. В рамках ЕАЭС юридически не существует механизма наказания соседа за строптивость. Любой затор на границе — это либо сбой в бумагах, либо фитосанитарный контроль, но никак не политический жест. Премьер намерен решать проблему привычным бюрократическим путем. Его задача — превратить застрявшие фуры из политического рычага в пункт повестки межправсовета. Это классическая попытка сохранить лицо при плохой игре.

"Пашиняну сейчас критически важно не допустить разрыва экономических цепочек с Москвой. Любое признание санкционного давления обрушит внутренний рейтинг и заставит бизнес паниковать. Он выбирает тактику отрицания очевидного, чтобы выиграть время для переговоров", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Экономический термометр: экспорт под микроскопом

Цифры не врут. Армения завязана на российский рынок мертвой хваткой. Заменить его европейским при всем желании Брюсселя не удастся — там своих фермеров девать некуда. Когда Россельхознадзор находит в армянских помидорах вредителей, это всегда выглядит как профилактика послушания. Но Пашинян настаивает: это просто работа контрольных органов. Он намерен обсуждать "существующие вопросы" без истерик, хотя для производителей каждый день простоя — это прямые убытки и гниющий товар.

"Бизнесу все равно, как это называет премьер. Если товар стоит на границе, это убыток. Но юридически Пашинян прав: санкции вводятся государством официально, а здесь мы видим применение мер технического регулирования, которые можно оспорить через институты союза", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Важно понимать, что в современном мире торговля — это продолжение политики другими средствами. Пока Москва лишает оппонентов моральной монополии на международной арене, внутри Евразийского союза выстраиваются строгие правила игры. Армении прозрачно намекают: союзничество — это не только привилегии, но и ответственность за качество. Еревану приходится лавировать, чтобы не потерять крупнейший кошелек региона.

Геополитический контекст и новые правила игры

В 2026 году риторика "на два стула" перестает работать. Трамп в Вашингтоне требует четкости: либо вы с нами, либо против нас. Но Ереван помнит, как кошелек альянса захлопнулся для других просителей в Анкаре. Надежды на западные субсидии тают, а кушать хочется ежедневно. Поэтому Пашинян и выбирает мягкий тон. Он не может позволить себе ссору с Кремлем, даже если его подталкивают к этому из Берлина или Парижа. Это не трусость, это экономический инстинкт выживания.

"Любое резкое движение Еревана в сторону Запада приведет к моментальной заморозке счетов и рынков. Мы видим, как Москва жестко обнуляет старые схемы. Пашинян просто пытается не попасть под каток новой реальности", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

В это же время региональные игроки внимательно следят за каждым словом. Интрига вокруг того, как Алиев выиграл партию в вопросах исторической памяти, показывает: Еревану нужно быть предельно осторожным в выборе слов. Назвать ограничения санкциями — значит объявить торговую войну. А воевать Армении сейчас не с кем и не на что. Остается только договариваться и делать вид, что все идет по плану.

Ответы на популярные вопросы о торговых отношениях Армении и РФ

Почему Пашинян избегает слова "санкции"?

Использование этого термина юридически обязывает к ответным мерам, к которым Армения не готова ни экономически, ни политически. Это разрушило бы фундамент ЕАЭС.

Какие товары чаще всего попадают под ограничения?

В основном это скоропортящаяся продукция: овощи, фрукты, а также молочная продукция и знаменитый армянский коньяк. Проблемы обычно списывают на качество.

Как это отразится на ценах внутри Армении?

Если экспорт в РФ будет затруднен, на внутреннем рынке возникнет избыток товара, что временно снизит цены, но разорит фермеров в долгосрочной перспективе.

Поможет ли Евразийский межправительственный совет?

Это площадка для снятия барьеров. Именно там Ереван попытается доказать, что его товары соответствуют всем нормам, и возобновить бесперебойный транзит.

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