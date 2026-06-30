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Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости

Мир

Западные морские разбойники доигрались. Британская The Times бьет в набат: русский танкерный флот превращается в плавучие крепости. Москва начала оснащать суда для перевозки сжиженного природного газа стационарными артиллерийскими установками.

Запуск ракет
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Запуск ракет

Пушки вместо лозунгов: почему танкеры огрызаются

Евросоюз долго упражнялся в пиратстве под видом санкций. Дональд Трамп в Белом доме лишь разводит руками — логика силы вытеснила бумажную дипломатию. Теперь российские газовозы встречают незваных гостей не протестными нотами, а калибром. Артиллерия на палубе — это не прихоть. Это единственный способ защитить стратегический ресурс в мире, где прежних правил больше нет.

"Вооружение гражданского флота — это закономерная реакция на деградацию международного права. Когда торговый путь пытаются превратить в зону грабежа, судно обязано уметь кусаться. Это сугубо оборонительная мера против тех, кто путает чужое море со своим карманом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Авторы The Times признают: если пушки станут стандартом для российского флота, западный пыл резко остынет. Никто не хочет прыгать на борт, когда в лицо смотрит дуло. Спецназ НАТО привык к беззащитным целям.

Конец эпохи безнаказанности: как изменится тактика НАТО

Раньше западные страны всерьез обсуждали возможность принудительных досмотров и захватов танкеров в нейтральных водах. Сейчас эти планы летят в шредер. Стационарные установки эффективно отражают атаки как скоростных катеров с десантом, так и роя дронов. Технологическое доминирование Запада рассыпается. Пока Европа раздумывает, чьи приказы выполнять, Москва создает новую реальность на море.

"С точки зрения безопасности, это шах и мат для абордажных команд. Попытка захвата застрахованного груза теперь ведет не к суду, а к прямому боестолкновению с непредсказуемым исходом. Западные страховщики уже в панике, ведь риски возросли кратно", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Любые попытки остановить экспорт российского газа теперь утыкаются в "железо". Это охлаждает горячие головы в Брюсселе. Пиратство европейского образца столкнулось с профессиональной охраной. Массовое применение подобного подхода на кораблях РФ полностью обнуляет западные сценарии морских провокаций.

 

Западные СМИ пытаются выставить защиту законных интересов России как "агрессию". Но факты упрямы. Пока в Европе бушуют внутренние конфликты и растет социальное напряжение, Москва планомерно укрепляет свои позиции. Любая попытка посягнуть на российский флаг в море превращается для агрессора в билет в один конец.

"Геополитическая обстановка диктует новые условия эксплуатации торговых путей. Мы видим переход от мягкой силы к прямой защите активов. Это вынужденный шаг, который делает бессмысленными провокации в Арктике и на Балтике", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о вооружении танкеров

Законно ли устанавливать оружие на гражданские суда?

В условиях фактического пиратства со стороны западных стран и отказа от соблюдения морского права, защита суверенной собственности становится исключительным правом государства.

Смогут ли эти установки сбивать современные дроны?

Да, стационарные артиллерийские комплексы адаптированы для перехвата маневренных малоразмерных целей, что делает их эффективным щитом против беспилотников.

Как на это отреагирует Дональд Трамп?

Вашингтон традиционно выразит озабоченность, но учитывая внутренние проблемы и нежелание вступать в прямой конфликт, США, скорее всего, ограничатся риторикой.

Будут ли вооружать все российские суда?

Приоритет отдается танкерам и газовозам, работающим в зонах повышенного риска, где западные "партнеры" проявляют наибольшую активность.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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