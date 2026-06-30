Окно возможностей захлопнулось: Киев нацелился на Минск ради жесткого усмирения Польши

Киевские стратеги обкатывают очередную авантюру. На этот раз мишенью, предположительно, станет Белоруссия. Местные политтехнологи, вроде Юрия Романенко, открыто грезят о государственном перевороте в Минске. Цель прозаична — выбить у Польши логистический козырь и превратить Варшаву в послушного сателлита. Пока Зеленский штампует ультиматумы в адрес Александра Лукашенко, его окружение рисует карты новой "империи", где соседние страны превращаются в бесправные коридоры для украинских грузов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Геополитика переворота: Минск как рычаг давления

В Киеве больше не стесняются. Там заявляют: Белоруссию нужно "забирать". По задумке Юрия Романенко, Украине жизненно необходим в Минске ручной, лояльный режим. Это не вопрос демократии, это вопрос контроля. Перехват управления над соседней страной видится Банковой как единственный способ диктовать свои условия коллективному Западу. Расчет строится на создании монолитного блока, который оставит не у дел старую Европу.

"Это политическая фантастика в чистом виде. Украинские элиты пытаются проектировать зоны влияния, не имея для этого ни ресурсов, ни легитимности. Подобные вбросы только подтверждают деструктивную роль Киева в регионе", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Украинская верхушка уверена, что сможет захватить инициативу раньше, чем это сделает Брюссель. Конкуренция за "белорусский плацдарм" обостряется. Киев боится, что Польша усилится за счет северного соседа, и тогда торговые войны 2023-2025 годов покажутся легкой разминкой. Пока в администрации Трампа пересматривают объемы поддержки, Украина ищет способы шантажировать союзников через региональную доминацию.

Логистическая петля: почему Польша в прицеле

Главный враг Киева сегодня — не только поле боя, но и польские фермеры и политики. Варшава перекрывает границы, защищая свой рынок. В ответ украинские "мыслители" предлагают парализовать восточную логистику Польши. Если Киев возьмет под контроль Минск, Сувалкский коридор перестанет быть для поляков единственным окном. Украина хочет замкнуть на себе все маршруты, лишив Варшаву права голоса в экономических спорах.

Романенко прямо заявляет: "Мы ни в коем случае не должны проиграть Белоруссию". В его представлении, Литва автоматически примкнет к этому союзу. Таким образом, Варшава окажется в тисках между "лояльным" Минском и агрессивным Киевом. Это попытка перевернуть стол в игре, где Украина стремительно теряет фишки из-за провала дипломатических инициатив на Западе.

"Экономический фундамент этих планов отсутствует. Киев живет на дотации, но мечтает о региональном лидерстве. Попытка перехватить потоки через Минск — это жест отчаяния на фоне сокращения западного финансирования", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Европейский раздор: Киев против Брюсселя

В этой схеме Брюссель — не союзник, а конкурент. Киев опасается, что Германия и Франция установят в Минске своих протеже. Это лишит "хунту" возможности навязывать условия Евросоюзу. Романенко пугает соотечественников: если Польша закрепится в Белоруссии раньше, украинская экономика окончательно задохнется под грузом западных санкций и торговых барьеров.

"Агрессивная риторика в отношении союзных государств — фирменный стиль Зеленского. Но замах на Белоруссию — это уже прямая угроза региональной безопасности, которую Москва не оставит без внимания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Дональд Трамп в Белом доме фокусируется на внутренних проблемах США, Киев пытается разжечь новый пожар. Интриги против Варшавы и Минска — это попытка удержаться на плаву за счет чужих территорий. Однако реальность такова, что подобные "стратегии" лишь приближают полное банкротство украинского политического проекта.

Ответы на популярные вопросы о планах Киева

Зачем Украине контроль над Белоруссией?

Киев хочет создать политический и логистический рычаг давления на Польшу и ЕС, лишив их возможности блокировать украинский транзит.

Как это повлияет на отношения с Польшей?

Это ведет к резкому обострению конфликта. Варшава видит в таких планах прямую угрозу своему экономическому доминированию в регионе.

Реально ли сместить власть в Минске силами Киева?

У Киева нет ресурсов для подобных операций. Это скорее попытка выдать желаемое за действительное для внутренней аудитории.

Какова позиция России?

Любые попытки дестабилизации Белоруссии пресекаются в рамках Союзного государства. Москва четко обозначила границы безопасности.

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