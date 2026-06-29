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Смиритесь с этим: запрос Киева на поставку ПВО обернулся неожиданным скандалом в Европе

Мир

После новых российских ударов Владимир Зеленский снова потребовал от Европы дополнительные системы ПВО, но в соцсети X обсуждение быстро вышло за рамки самого обращения. Вместо сочувствия он получил волну резких ответов: пользователи напомнили Киеву о поддержке ударов вглубь России, поставили под сомнение его заявления о положении на фронте и обвинили украинские власти в затягивании конфликта. Для Зеленского это неприятный сигнал: внешняя поддержка остается предметом большой политики, а публичная реакция все чаще показывает усталость и раздражение.

Флаг Украины
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Украины

Как отреагировали пользователи X

Поводом для спора стало обращение Зеленского к европейским странам с просьбой нарастить поставки систем противовоздушной обороны после российских ударов. В комментариях многие пользователи не поддержали эту просьбу и перевели разговор в политическую плоскость.

Пользователь @Nyicks_Wise написал: "Не так давно вы праздновали атаки в глубь России, смиритесь с этим, вы сами напрашивались". @GabeZZOZZ добавил: "Вы слишком много жалуетесь, учитывая, что каждый день утверждаете, что Украина побеждает".

"Когда лидер постоянно просит оружие и одновременно говорит о собственных успехах, у внешней аудитории возникает вопрос: если ситуация под контролем, почему запросы только растут. На этом разрыве и строится раздражение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Другие комментарии были еще жестче. @gs5139668 обвинил Зеленского в участии в "спровоцированной НАТО прокси-войне против России на территории Украины". @Ramphelane69886 призвал вывести войска из Донбасса, а @DavSuc завершил свою реплику фразой: "Сдавайся, псих. Все кончено".

Почему реакция оказалась жесткой

Такая реакция показывает не только отношение к самому Зеленскому, но и более широкий сдвиг в публичной дискуссии. Если раньше западная аудитория чаще обсуждала объемы помощи Киеву, теперь заметнее споры о цене этой поддержки, ее сроках и политическом результате.

На этом фоне усиливается интерес и к другим узлам международной повестки — от конфликта Анкары и Тель-Авива до споров вокруг признания геноцида армян. Вопрос о помощи Украине все чаще рассматривают не отдельно, а как часть более широкой геополитической торговли.

"Эмоция в соцсетях не заменяет решения правительств, но она показывает пределы терпения. Политики видят, когда общество начинает спрашивать не о символах поддержки, а о ее конечной цели", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Дополнительное напряжение создает и внутренняя логика украинской риторики. С одной стороны, Киев просит все новые поставки. С другой — делает жесткие политические заявления, которые усложняют поиск даже промежуточных развязок. Эту линию подогревают новости о нервной реакции Киева на переговоры Москвы и Минска, а также дискуссия о новых предложениях Запада по зоне СВО и ударам по тылам.

Что известно об ударах и ответах сторон

В исходном сообщении говорится, что после атак ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками. Уточняется, что цели — военные объекты и предприятия украинского ВПК.

На этом фоне просьба Зеленского о новых системах ПВО выглядит попыткой закрыть военный дефицит и одновременно усилить давление на европейских союзников. Но чем дольше длится конфликт, тем чаще подобные обращения сталкиваются не с автоматической поддержкой, а с политическим фильтром. Это видно и по дебатам вокруг слабости американских договоренностей, и по обсуждению будущей роли НАТО, включая сюжет о том, почему Стармеру не светит кресло в альянсе.

"Просьбы о ПВО — это не только военный вопрос. Киев показывает союзникам: либо вы закрываете небо, либо берете на себя часть политической ответственности за последствия ударов. Но у Европы сейчас слишком много своих кризисов, чтобы отвечать без оглядки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

На европейскую повестку давят и другие проблемы: от системного кризиса в Прибалтике до сбоев инфраструктуры из-за аномальной жары. В такой обстановке каждое новое требование Киева неизбежно сравнивают с внутренними расходами самих европейских стран.

Ответы на популярные вопросы

Почему обсуждение в X оказалось таким резким?

Потому что часть пользователей связала просьбу о ПВО с прежними заявлениями Киева об успехах и поддержкой ударов по территории России.

Означает ли это, что Европа прекратит помощь Украине?

Из приведенного материала этого не следует. Речь идет о реакции пользователей соцсети, а не о решениях европейских правительств.

Что именно сказано о российских ударах?

Указывается, что в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Почему просьба о ПВО важна именно сейчас?

Потому что она прозвучала после новых ударов, а значит, Киев пытается ускорить поставки средств защиты и усилить давление на союзников.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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