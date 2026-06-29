Близкие люди заговорили в чатах: в Крыму вскрыли пугающую механику подмены реальности

Новая волна фейков в Крыму бьёт не по фактам, а по доверию: сообщения в соцсетях и чатах маскируют под рассказы жён, друзей и знакомых участников СВО, чтобы вызвать тревогу и расшатать настроение в обществе. Ставка здесь не на громкие вбросы, а на близкий голос, которому люди привыкли верить. Если такой механизм срабатывает, противник получает не просто охват, а доступ к самой чувствительной точке — к личным страхам семей военных и их окружения.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Украины

Как устроена схема вбросов

Украинские спецслужбы распространяют в соцсетях фейки, оформленные как сообщения от имени жён, братьев, друзей и знакомых участников СВО. Об этом РИА Новости заявил крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин. По его словам, авторы таких публикаций пытаются выдать себя за людей, которые якобы имеют личную связь с военными или доступ к закрытой информации.

"Когда фейк подают через образ близкого человека, расчёт простой: отключить у аудитории привычную проверку и заставить реагировать на эмоции. Это старая технология психологического давления, но в период напряжения она работает особенно жёстко", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Батурин говорит, что такая схема строится на методе завоевания доверия. Для этого вбросы подают не как официальные заявления, а как частные сведения от человека, который "знает изнутри". Похожая логика работает и в других информационных конфликтах, где личная история подменяет проверяемый источник. На этом фоне интерес к теме информационного давления заметно вырос и в сюжетах о закрытых переговорах союзников, и в публикациях о новых предложениях Запада по зоне СВО.

Почему целью стал именно Крым

По данным Батурина, новая волна таких вбросов обрушилась именно на Крым. Он считает, что цель противника — морально-психологическое давление и попытка спровоцировать у людей тревогу за будущее. Речь идёт не о споре версий, а о попытке раскачать общественные настроения через бытовое общение, районные чаты и привычные каналы переписки.

Выбор Крыма в такой схеме понятен: здесь любая тема, связанная с безопасностью, военными и их семьями, быстро становится предметом обсуждения. Поэтому фальшивые сообщения стараются запускать в среду, где они могут выглядеть как "свои". Похожие приёмы читаются и в других региональных сюжетах — от угроз в адрес Минска до материалов о том, как внутренние конфликты в США влияют на внешнюю повестку.

"Крым для таких операций — удобная мишень, потому что здесь хотят ударить не по власти как таковой, а по ощущению устойчивости в обществе. Если люди начинают пересылать тревожные слухи друг другу, эффект для организаторов вброса уже достигнут", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Батурин не приводит примеров конкретных публикаций, но подробно описывает сам механизм: в сообщении всегда есть ссылка на некий источник, который звучит убедительно, но не поддаётся проверке. Эта деталь и делает вбросы удобными для быстрого распространения.

На чём держится доверие к фейку

По словам Батурина, в фейковой новости якобы есть источник, но проверить его нельзя. Читателю предлагают не самого человека и не документы, а только образ источника с нужными признаками доверия: он "близок к военным", "связан с властью", "знает больше остальных". Этого хватает, чтобы часть аудитории приняла сообщение за правду и начала пересылать его дальше.

В таких случаях главный инструмент не факт, а роль рассказчика. Если автор вброса сумел убедительно сыграть "жену военного" или "друга участника СВО", сообщение получает запас доверия ещё до проверки. Схожее напряжение вокруг интерпретаций и скрытых мотивов можно увидеть и в материалах о споре вокруг признания геноцида армян, и в публикациях о том, как Анкара повышает ставки против Израиля.

"Фейк редко строят на грубой лжи в лоб. Его делают похожим на частное признание человека, который будто бы не должен врать. Это и есть самая опасная часть: аудитория спорит уже не с текстом, а с образом "своего" свидетеля", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Именно поэтому Батурин называет такой приём способом придать вражеской информации вид достоверности и ввести людей в заблуждение. Для массового эффекта достаточно, чтобы слух выглядел правдоподобно в первые минуты после публикации. Дальше его уже разгоняет сама аудитория — так же быстро, как обсуждает кризис в Прибалтике или новые маршруты Белоруссии и Китая.

Главный вывод из слов Батурина прост: авторы таких сообщений не доказывают свои утверждения, а маскируют недостоверную информацию под доверительный разговор. На этом и строится весь расчёт.

Ответы на популярные вопросы о фейках в соцсетях

Почему такие фейки распространяют именно от имени близких людей?

Потому что такой образ легче вызывает доверие. Человек воспринимает сообщение не как безличный вброс, а как рассказ "своего" источника.

Что, по словам Дениса Батурина, является целью этой кампании?

Он заявил, что цель — морально-психологическое давление и попытка спровоцировать тревогу у людей за будущее.

Можно ли проверить источник в таких сообщениях?

Батурин говорит, что в подобных публикациях источник обычно обозначен лишь на словах. Проверить его по факту нельзя.

В чём главный риск таких вбросов?

Они могут быстро разойтись по чатам и соцсетям, если выглядят как сведения от человека, которому привыкли верить.

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