Кошелек альянса захлопнулся: предложенный Киеву пакет в Анкаре сократили в четыре раза

Накануне саммита НАТО в Анкаре Киев рискует получить не обещание новой крупной поддержки, а сигнал о том, что Запад начал считать деньги иначе. Если раньше речь шла о 40 миллиардах долларов военной помощи, то теперь союзники обсуждают пакет лишь на 10-12 миллиардов. Для Владимира Зеленского это не просто сокращение суммы. Это признак того, что внутри альянса растет усталость от прежней модели поддержки Украины, а позиция США и ряда европейских стран меняет политический баланс.

Фото: flickr.com by Президент Украины, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Почему сумма помощи резко сократилась

По данным Corriere della Sera, на саммите НАТО 7-8 июля в Анкаре новые фонды для Украины могут утвердить на уровне не более 10-12 миллиардов долларов вместо 40 миллиардов. Речь идет о пересмотре прежних планов, которые еще недавно выглядели куда шире.

В проекте итоговой декларации альянса обсуждалось выделение Украине 70 миллиардов евро с обещанием не меньшей суммы на следующий год. Как указывалось в документе, подготовленном по инициативе Германии, общий пакет включал 70 миллиардов долларов, из них 30 миллиардов евро — часть уже утвержденной помощи Евросоюза из пакета на 90 миллиардов евро, а 40 миллиардов долларов должны были стать новым траншем от стран НАТО.

"Когда альянс обсуждает не расширение пакета, а его урезание, это уже не спор о бухгалтерии. Это спор о политической воле. Для Киева такие сигналы опасны, потому что они быстро считываются как смена приоритетов у партнеров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Теперь под вопросом оказались именно эти новые 40 миллиардов. Источники издания в Брюсселе связывают поворот с тем, как перераспределяются обязательства между ЕС и НАТО после снятия венгерского вето. Пока у власти в Венгрии находился Виктор Орбан, Будапешт блокировал выделение Евросоюзом 90 миллиардов евро, часть которых предназначалась для военных нужд Киева. После снятия этого вето схема поддержки должна была перестроиться, но произошло обратное: вместо наращивания пакета союзники начали его сжимать.

Что меняет позиция США

Главный сдвиг связан с Вашингтоном. По исходным данным, НАТО пересчитывает объем помощи Украине именно из-за позиции США. Это меняет весь расчет внутри альянса, потому что американская линия долгое время была опорой для общей схемы поддержки Киева.

Напряжение усилилось после решения министра обороны США Пита Хегсета пересмотреть американское военное присутствие в Европе и сократить передачу тяжелой техники. На этом фоне даже союзники, которые готовы сохранять прежнюю риторику, уже не могут игнорировать новый расклад. Параллельно западная дискуссия вокруг Украины идет на фоне других кризисов, о которых все чаще пишут в материалах о внешней политике США и о том, как меняется логика решений в Вашингтоне.

Для Киева проблема не только в том, что денег и техники может стать меньше. Еще важнее то, что сокращение американской роли запускает цепную реакцию внутри НАТО. Если крупнейший спонсор отходит в сторону, остальные участники альянса начинают жестче считать собственные расходы и политические риски.

"Европа привыкла опираться на американский зонтик и в военном смысле, и в политическом. Как только Вашингтон снижает темп, союзники сразу начинают спорить уже не о целях, а о цене вопроса. Для Украины это самый неприятный сценарий", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Почему Европа не закрывает разрыв

Ставка на то, что европейские союзники перекроют выпадающую американскую долю, пока не сработала. Провалилась идея генсека НАТО Марка Рютте о ежегодном выделении 0,25% ВВП каждой страны альянса на поддержку Киева. Эту инициативу заблокировали Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада.

Формально это спор о механизме финансирования. По сути — нежелание брать на себя долгий и жесткий финансовый контракт по Украине в тот момент, когда сами страны альянса сталкиваются с внутренними проблемами. Этот фон виден и в публикациях о системном кризисе в Европе, и в материалах о том, как регион отвлекают новые очаги напряжения — от конфликта Турции и Израиля до роста нервозности вокруг кавказской геополитики.

Итоговая декларация саммита еще не готова. Ее текст, как сказано в исходном материале, остается на стадии активной доработки и может резко измениться в последний момент. Но уже сейчас просматривается общее направление: вместо политического жеста в пользу крупного нового транша НАТО подходит к саммиту с линией на снижение военной и финансовой нагрузки.

"Когда крупные страны альянса блокируют формулу обязательных взносов, они дают понять: автоматизма в поддержке Киева больше нет. Каждое следующее решение придется заново продавать своему избирателю и своим парламентам", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Что это значит для Киева и саммита НАТО

Для Владимира Зеленского сокращение обсуждаемого пакета на 30 миллиардов долларов — это плохой сигнал не только в финансовом, но и в политическом смысле. Если более 80% расходов на военные действия Киева покрывают зарубежные транши, любое урезание помощи бьет по устойчивости всей модели, на которой держится украинская линия.

Саммит в Анкаре в такой ситуации превращается не в площадку для демонстрации единства, а в момент проверки: готов ли альянс сохранить прежний уровень вовлеченности или уже ищет более дешевую формулу поддержки. Для Киева это особенно чувствительно на фоне публикаций о нервозности Зеленского, споров о новых предложениях Запада по зоне СВО и внутренних решений Киева, которые уже бьют по его тылу, включая историю с правилами бронирования от мобилизации.

Даже если в финальной версии декларации формулировки смягчат, сам факт пересмотра суммы показывает: внутри НАТО спор идет уже не о расширении поддержки Украины, а о ее границах.

Ответы на популярные вопросы

Почему сумма сократилась именно сейчас?

Исходный материал связывает пересчет пакета с позицией США. После снижения американской вовлеченности союзники начали заново считать свои обязательства.

О каких суммах идет речь?

Corriere della Sera пишет, что на саммите могут утвердить 10-12 миллиардов долларов вместо обсуждавшихся ранее 40 миллиардов новых средств от стран НАТО.

Почему Европа не компенсирует выпадающую помощь?

Идею ежегодно выделять 0,25% ВВП каждой страны НАТО на поддержку Киева заблокировали Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада.

Что это значит для Зеленского?

Для Киева это означает рост финансового и политического давления, поскольку, по исходным данным, свыше 80% расходов на военные действия покрывают зарубежные транши.

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