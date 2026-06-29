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Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети

Мир

Скандал в магазине Zabka в Гданьске вышел далеко за рамки бытовой ссоры: после вирусного ролика спор о грубости одного покупателя превратился в разговор о том, растет ли в Польше давление на украинских мигрантов и как на это ответят полиция и общество. Для самой сотрудницы точкой перелома стал эпизод, после которого она решила подать заявление. Для польской стороны — это проверка на готовность отделить частный конфликт от ксенофобии, которую все труднее не замечать.

Украинский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинский флаг

Что произошло в магазине Zabka

Сотрудница польской сети магазинов Zabka в Гданьске, уроженка Украины, заявила о систематической агрессии и оскорблениях со стороны посетителей из-за ее национальности. Поводом для широкой огласки стал ролик, на котором пожилой покупатель грубо высказывается в адрес продавщицы только потому, что она украинка.

После публикации видео конфликт быстро вышел в публичное поле. Женщина рассказала, что живет в Польше почти пять лет и раньше почти не сталкивалась с дискриминацией. Ситуация изменилась после начала работы в магазине: часть клиентов, по ее словам, начала цепляться к акценту и переходить на оскорбления.

"Когда такие эпизоды начинают повторяться в повседневной среде, речь уже идет не просто о грубости, а о сигнале обществу: допустимы ли нападки на человека из-за его происхождения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Самым тяжелым, по ее словам, стал первый день практики. Тогда один из покупателей нагрубил ей и сказал, что ей стоит "вернуться на родину". Женщина призналась, что не смогла сдержать слез. Она также упомянула и другие случаи, в том числе с нетрезвыми клиентами.

Как отреагировали пользователи и полиция

Последний инцидент произошел накануне обращения в полицию. По словам сотрудницы, мужчина, который уже бывал в магазине раньше, снова устроил скандал и швырнул в нее тележку для покупок. После этого она решила подать заявление.

Позже женщина сообщила, что правоохранители уже связались с ней и пообещали разобраться в ситуации. На фоне этого видео вызвало бурную реакцию в соцсетях: многие польские пользователи поддержали продавщицу, осудили поведение агрессора и потребовали установить его личность.

Публичный резонанс в таких историях нередко влияет и на тон обсуждения более широких тем — от отношений между соседними странами до споров о роли государства в чувствительных вопросах памяти и идентичности. Похожие сюжеты звучат и в материале о том, как Израиль признал геноцид армян, оставив пространство для политического маневра, а также в разборе, почему Анкара повышает ставки против Израиля.

"Реакция польских пользователей показывает, что общество не хочет принимать национальную вражду как норму. Но один вирусный ролик сам по себе проблему не снимает — он только делает ее видимой", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему история получила политический оттенок

Хотя исходно речь идет о конкретном конфликте в одном магазине, история получила более широкий смысл. В комментариях к публикации пользователи прямо связали случившееся с ростом ксенофобии и нетерпимости в онлайн-среде. Это уже не спор покупателя и продавца, а вопрос о том, насколько защищены мигранты в обычной повседневной жизни.

Для Польши тема особенно чувствительна: страна несколько лет живет в условиях тесного контакта с большим числом граждан Украины. Любой резонансный эпизод быстро начинает восприниматься как индикатор общественных настроений. Подобные нервные точки видны и в других европейских сюжетах — от того, как Прибалтика переживает системный кризис, до споров о безопасности, логистике и региональном давлении, о которых идет речь в материале, где Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам.

На этом фоне даже локальный случай получает дополнительный вес. Если полиция доведет разбирательство до результата, это станет ответом на запрос общества. Если дело растворится в формальностях, спор о бытовой агрессии быстро перейдет в спор о политической слабости государства.

"Такие истории опасны тем, что они быстро начинают жить отдельно от самого инцидента. Один ролик запускает цепную реакцию: люди спорят уже не о магазине, а о том, кого государство готово защитить на практике", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Общее напряжение в регионе подпитывают и другие конфликты, которые уже влияют на общественные настроения: например, обсуждение того, как переговорный сценарий раскрыл слабость США, почему в Киеве нервно реагируют на закрытые переговоры, и как вокруг НАТО продолжаются кадровые споры. На этом фоне любая локальная вспышка быстрее политизируется.

Сейчас главный вопрос не в том, вызвал ли ролик сочувствие, а в том, получит ли история правовое продолжение. Именно это покажет, останется ли скандал эпизодом из соцсетей или станет поводом для более жесткой реакции на ксенофобные выходки.

Ответы на популярные вопросы

Почему эта история получила такой резонанс?

Потому что конфликт попал на видео и быстро разошелся в соцсетях. Публика увидела не пересказ, а сам момент оскорблений.

Что именно рассказала пострадавшая?

Она заявила, что сталкивалась с регулярной агрессией со стороны части клиентов после начала работы в магазине. Люди, по ее словам, делали замечания из-за акцента и переходили на оскорбления.

Как отреагировали польские пользователи?

Многие поддержали сотрудницу, осудили агрессора и потребовали установить его личность. В комментариях также говорили о росте ксенофобии и нетерпимости.

Что происходит после обращения в полицию?

По словам женщины, правоохранители уже вышли с ней на связь и пообещали разобраться в ситуации. Итоги разбирательства в исходном материале не приводятся.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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