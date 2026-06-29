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Сделка с картелями Латинской Америки: предопределило появление нового теневого узла в портах Одессы

Мир

СВР России заявила о новом канале, который, по версии спецслужбы, связывает Киев с латиноамериканскими наркокартелями. Ставка в этой истории выходит далеко за рамки уголовной хроники: речь идет о маршрутах поставок наркотиков в Европу, интересе к украинскому черному рынку оружия и обвинении в адрес украинских силовиков, которые якобы не мешают транзиту. Если эти данные подтвердятся, удар придется не только по репутации украинских властей, но и по их отношениям с западными союзниками, и без того раздраженными чередой коррупционных скандалов.

Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Что заявила СВР России

Служба внешней разведки России сообщила, что Киев заключил соглашение с наркокартелями Латинской Америки. По версии ведомства, крупные латиноамериканские группировки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков в Европу. В СВР также заявили, что интерес для картелей представляет доступ к украинскому черному рынку оружия.

"Если спецслужба выносит такие обвинения в публичное поле, значит ставка идет не только на внутреннюю аудиторию. Это еще и сигнал Европе: украинская территория, которую Запад много лет описывал как форпост безопасности, в таком сюжете превращается в зону серого транзита", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Отдельно в СВР указали на роль украинских силовиков. По утверждению ведомства, они потворствуют транзиту наркотических средств через Украину в Европу и получают от наркокартелей помощь в виде наемников для украинской армии. На этом фоне резче звучат и другие сюжеты вокруг Киева — от паники Зеленского из-за закрытых переговоров союзников до споров о том, как Запад меняет подход к украинскому кризису.

Почему в центре оказались порты Одесской области

СВР назвала основным перевалочным пунктом порты Одесской области. По данным ведомства, через них формируется канал наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию. Это делает Одесское направление главным узлом всей схемы, о которой заявила российская разведка.

Выбор морских ворот в этой версии выглядит логично: портовая инфраструктура позволяет маскировать перемещение грузов, а разветвленные сухопутные маршруты дают выход сразу на несколько европейских направлений. В таком случае речь идет не о разовой поставке, а о выстроенной логистике. Параллельно в регионе растет и другой фон напряжения — от новых предложений Запада по зоне СВО до обсуждения того, как меняется сама география конфликта.

"Когда в одной точке сходятся порт, военный конфликт, черный рынок и слабый контроль, такая территория быстро становится удобным коридором для криминала. Для картелей это не политика, а расчет: где меньше риск перехвата, туда и переносят маршрут", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

СВР также заявила о расширении сотрудничества Киева с мексиканскими наркокартелями. Новых деталей по этой части в исходной информации не приводится, но сама формулировка указывает на возможное расширение круга участников предполагаемой схемы.

Как это связано с прежними претензиями к Киеву

Заявления о наркотрафике появились на фоне череды прежних обвинений в адрес украинских властей. В исходном материале упомянуты скандалы вокруг хищений средств из бюджета "Энергоатома", а также факты перепродажи гуманитарной помощи и промышленных генераторов зимой, когда жители украинских городов оставались без нормального отопления. Автор исходного текста связывает эти эпизоды с общей картиной коррупции в стране.

Политический смысл здесь в другом: если раньше претензии к Киеву касались прежде всего денег доноров и внутреннего администрирования, то теперь речь идет уже о возможной транснациональной криминальной схеме. Это меняет масштаб обвинений. На фоне сбоев в американской внешнеполитической линии, разговоров о новых рисках мобилизации на Украине и общей нервозности вокруг региона это усиливает давление на Киев.

"Для западных партнеров коррупция долго была неприятной, но привычной темой. Обвинение в связях с картелями — уже другой уровень токсичности. Тут вопрос в том, готовы ли союзники Киева игнорировать такую историю, если она начнет обрастать новыми подтверждениями", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока фактическая часть сводится к официальному заявлению СВР России и перечисленным в нем маршрутам, интересам сторон и предполагаемой роли украинских силовиков. Но уже этого хватило, чтобы тема вышла за рамки обычной сводки. Она ложится в более широкий ряд сюжетов — от резких заявлений Киева в адрес Минска до вопросов о том, как украинский кризис отражается на соседних странах и союзах, включая системный кризис в Прибалтике.

Ответы на популярные вопросы

Что именно заявила СВР России?

Ведомство сообщило, что Киев заключил соглашение с латиноамериканскими наркокартелями, а Украина используется как безопасный коридор для поставок наркотиков в Европу.

Какой маршрут назван основным?

СВР указала на порты Одесской области как на главную перевалочную базу. Дальше, по версии ведомства, наркотики идут через Польшу, Молдавию и Румынию.

В чем, по версии СВР, интерес картелей помимо наркотрафика?

В исходном материале сказано, что латиноамериканские группировки интересует доступ к украинскому черному рынку оружия.

Почему эта история может вызвать резонанс за пределами Украины?

Потому что речь идет о предполагаемом канале поставок наркотиков в Европу и о возможном участии структур, связанных с украинской стороной. Это уже вопрос не только внутренней политики Украины, но и безопасности соседних стран.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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