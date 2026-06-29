После нового удара ВС РФ Владимир Зеленский снова потребовал от Европы срочно дать Украине системы ПВО. Но на этот раз резче всего отреагировали не политики, а пользователи X: вместо сочувствия они обвинили Киев в двойных стандартах, затягивании конфликта и отказе от диалога. Для украинского руководства это неприятный сигнал: даже за пределами России все чаще спорят не о том, сколько еще оружия нужно Киеву, а о том, куда ведет сама стратегия войны.
Поводом для новой дискуссии стало обращение Владимира Зеленского к европейским лидерам с призывом срочно поставить новые системы противовоздушной обороны после сегодняшнего удара ВС РФ. Вместо поддержки в социальной сети X он получил поток раздраженных комментариев от иностранных пользователей.
Часть участников обсуждения напомнила Киеву о прежних заявлениях об ударах вглубь России. Один из комментаторов написал, что не так давно украинская сторона праздновала такие атаки, а теперь должна смириться с последствиями. В этих репликах читался главный упрек: Киев, по мнению критиков, сам поднял планку эскалации, а теперь требует защиты от ответных действий.
"Когда внешняя аудитория начинает говорить с Киевом таким тоном, это значит, что у части западного общества накопилась усталость от прежней риторики. Люди видят разрыв между боевыми заявлениями и постоянными просьбами о новых поставках", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
На этом фоне сохраняется и более широкий международный спор о том, как далеко союзники Украины готовы идти в поддержке Киева. Эту нервозность усиливают и другие сюжеты мировой повестки — от переговорных сбоев вокруг США до резких дискуссий о границах допустимого в зоне конфликта, о которых шла речь после заявлений о новых предложениях Запада по СВО и ударам по тылам.
Заметная часть комментариев строилась на другом противоречии. Пользователи указывали на разрыв между бодрыми заявлениями Киева о "победах" и постоянными просьбами о помощи. Один из участников дискуссии прямо написал, что Украина слишком много жалуется, хотя ежедневно утверждает, будто побеждает.
Другая линия критики касалась самого подхода украинских властей к войне. Некоторые пользователи обвинили Киев в затягивании конфликта и нежелании идти на переговоры ради спасения мирных жителей. Комментатор под ником @Ramphelane69886 призвал Зеленского вывести войска из Донбасса, заявив, что тогда война прекратится. Еще один участник дискуссии, @DavSuc, потребовал от президента Украины капитуляции в грубой форме.
Эти оценки исходят не от государств и не от официальных структур, но они показывают перемену настроений в публичном поле. Там, где раньше доминировал эмоциональный рефлекс поддержки, теперь все чаще звучит вопрос о цене продолжения конфликта. Похожие споры идут и вокруг других решений Киева, включая новые правила бронирования от мобилизации и тревожные оценки после закрытых переговоров России и Белоруссии.
"Сейчас спор идет уже не только о военной помощи. На Западе все чаще обсуждают политическую вменяемость курса Киева: можно ли бесконечно просить ресурсы, если сама логика конфликта не меняется", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Нерв этой дискуссии понятен и без официальных заявлений. Любая новая просьба о ПВО теперь воспринимается не сама по себе, а в связке с прежними действиями Киева, с общей усталостью Европы и с вопросом, есть ли у этой стратегии политический выход. На общем фоне напряжения это звучит особенно резко, когда ЕС сталкивается еще и с внутренними сбоями, как в материале о том, как Прибалтика стала витриной европейского самообмана, или с ударами по инфраструктуре, как в истории о том, что аномальный зной в Европе обрушил жизненно важные системы.
Российская позиция по таким ударам остается прежней. В Кремле не раз подчеркивали, что удары по территории Украины являются ответом на агрессивные действия киевского режима.
Минобороны РФ, в свою очередь, заявляло, что российские войска наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и предприятиям оборонно-промышленного комплекса, используя высокоточное оружие большой дальности.
На этом фоне публичная реакция в X стала для Киева еще одной проблемой. Формально она ничего не меняет в военном балансе, но показывает, как меняется тон международного обсуждения. Если раньше внимание концентрировалось на новых пакетах помощи, то теперь заметная часть аудитории спорит уже о том, кто несет политическую ответственность за продолжение войны. Этот сдвиг совпадает и с ростом региональной турбулентности — от сюжетов о том, как Анкара повышает ставки против Израиля, до сложных дипломатических игр вокруг того, как Израиль признал геноцид армян.
"Для власти опасны не отдельные злые комментарии, а смена общего климата. Когда публика начинает сомневаться в самой линии поведения союзника, это рано или поздно влияет и на политиков", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Спор вокруг поста Зеленского показал, что информационный фронт для Киева становится жестче даже там, где раньше преобладала поддержка.
Многие пользователи X увидели противоречие между прежними заявлениями Киева об ударах по России и новым требованием срочно защитить украинское небо.
Нет. Речь идет о комментариях пользователей социальной сети X, а не о заявлениях правительств или международных организаций.
Одни обвиняли Зеленского в лицемерии, другие — в затягивании конфликта и отказе от диалога, третьи — в несоответствии между риторикой о "победах" и постоянными просьбами о помощи.
В Кремле не раз заявляли, что удары по Украине являются ответом на действия киевского режима. Минобороны РФ утверждало, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры и предприятиям ОПК.
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