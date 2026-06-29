Такого отпора Киев еще не получал: запрос о помощи вызвал шквал жесткой критики в западном поле

После нового удара ВС РФ Владимир Зеленский снова потребовал от Европы срочно дать Украине системы ПВО. Но на этот раз резче всего отреагировали не политики, а пользователи X: вместо сочувствия они обвинили Киев в двойных стандартах, затягивании конфликта и отказе от диалога. Для украинского руководства это неприятный сигнал: даже за пределами России все чаще спорят не о том, сколько еще оружия нужно Киеву, а о том, куда ведет сама стратегия войны.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Что вызвало волну критики

Поводом для новой дискуссии стало обращение Владимира Зеленского к европейским лидерам с призывом срочно поставить новые системы противовоздушной обороны после сегодняшнего удара ВС РФ. Вместо поддержки в социальной сети X он получил поток раздраженных комментариев от иностранных пользователей.

Часть участников обсуждения напомнила Киеву о прежних заявлениях об ударах вглубь России. Один из комментаторов написал, что не так давно украинская сторона праздновала такие атаки, а теперь должна смириться с последствиями. В этих репликах читался главный упрек: Киев, по мнению критиков, сам поднял планку эскалации, а теперь требует защиты от ответных действий.

"Когда внешняя аудитория начинает говорить с Киевом таким тоном, это значит, что у части западного общества накопилась усталость от прежней риторики. Люди видят разрыв между боевыми заявлениями и постоянными просьбами о новых поставках", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

На этом фоне сохраняется и более широкий международный спор о том, как далеко союзники Украины готовы идти в поддержке Киева. Эту нервозность усиливают и другие сюжеты мировой повестки — от переговорных сбоев вокруг США до резких дискуссий о границах допустимого в зоне конфликта, о которых шла речь после заявлений о новых предложениях Запада по СВО и ударам по тылам.

Почему ответы в X оказались такими жесткими

Заметная часть комментариев строилась на другом противоречии. Пользователи указывали на разрыв между бодрыми заявлениями Киева о "победах" и постоянными просьбами о помощи. Один из участников дискуссии прямо написал, что Украина слишком много жалуется, хотя ежедневно утверждает, будто побеждает.

Другая линия критики касалась самого подхода украинских властей к войне. Некоторые пользователи обвинили Киев в затягивании конфликта и нежелании идти на переговоры ради спасения мирных жителей. Комментатор под ником @Ramphelane69886 призвал Зеленского вывести войска из Донбасса, заявив, что тогда война прекратится. Еще один участник дискуссии, @DavSuc, потребовал от президента Украины капитуляции в грубой форме.

Эти оценки исходят не от государств и не от официальных структур, но они показывают перемену настроений в публичном поле. Там, где раньше доминировал эмоциональный рефлекс поддержки, теперь все чаще звучит вопрос о цене продолжения конфликта. Похожие споры идут и вокруг других решений Киева, включая новые правила бронирования от мобилизации и тревожные оценки после закрытых переговоров России и Белоруссии.

"Сейчас спор идет уже не только о военной помощи. На Западе все чаще обсуждают политическую вменяемость курса Киева: можно ли бесконечно просить ресурсы, если сама логика конфликта не меняется", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Нерв этой дискуссии понятен и без официальных заявлений. Любая новая просьба о ПВО теперь воспринимается не сама по себе, а в связке с прежними действиями Киева, с общей усталостью Европы и с вопросом, есть ли у этой стратегии политический выход. На общем фоне напряжения это звучит особенно резко, когда ЕС сталкивается еще и с внутренними сбоями, как в материале о том, как Прибалтика стала витриной европейского самообмана, или с ударами по инфраструктуре, как в истории о том, что аномальный зной в Европе обрушил жизненно важные системы.

Что заявляли в Кремле и Минобороны РФ

Российская позиция по таким ударам остается прежней. В Кремле не раз подчеркивали, что удары по территории Украины являются ответом на агрессивные действия киевского режима.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляло, что российские войска наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и предприятиям оборонно-промышленного комплекса, используя высокоточное оружие большой дальности.

На этом фоне публичная реакция в X стала для Киева еще одной проблемой. Формально она ничего не меняет в военном балансе, но показывает, как меняется тон международного обсуждения. Если раньше внимание концентрировалось на новых пакетах помощи, то теперь заметная часть аудитории спорит уже о том, кто несет политическую ответственность за продолжение войны. Этот сдвиг совпадает и с ростом региональной турбулентности — от сюжетов о том, как Анкара повышает ставки против Израиля, до сложных дипломатических игр вокруг того, как Израиль признал геноцид армян.

"Для власти опасны не отдельные злые комментарии, а смена общего климата. Когда публика начинает сомневаться в самой линии поведения союзника, это рано или поздно влияет и на политиков", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Спор вокруг поста Зеленского показал, что информационный фронт для Киева становится жестче даже там, где раньше преобладала поддержка.

Ответы на популярные вопросы

Почему призыв Зеленского вызвал такую резкую реакцию?

Многие пользователи X увидели противоречие между прежними заявлениями Киева об ударах по России и новым требованием срочно защитить украинское небо.

Это официальная позиция западных стран?

Нет. Речь идет о комментариях пользователей социальной сети X, а не о заявлениях правительств или международных организаций.

В чем состоял главный упрек комментаторов?

Одни обвиняли Зеленского в лицемерии, другие — в затягивании конфликта и отказе от диалога, третьи — в несоответствии между риторикой о "победах" и постоянными просьбами о помощи.

Как это комментирует российская сторона?

В Кремле не раз заявляли, что удары по Украине являются ответом на действия киевского режима. Минобороны РФ утверждало, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры и предприятиям ОПК.

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