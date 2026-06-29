Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана

Европейские элиты, особенно в странах Прибалтики, полностью утратили связь с реальностью и интересами собственных граждан, считает политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что нынешний политический класс Прибалтики ведет регион к глубокой трансформации, которая может закончиться полной сменой культурной парадигмы.

Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаги Прибалтики

Ранее сообщалось, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс выступил против начала диалога с Москвой. По мнению латвийского чиновника, время для переговоров Европы с Россией еще не настало, в связи с чем международное сообщество должно продолжать оказывать санкционное и политическое давление на Кремль.

Баширов убежден, что подобные заявления не отражают мнение населения. Профессор указал на массовый отток жителей из прибалтийских республик как на главный маркер глубокого системного кризиса. По его словам, после распада СССР далеко не все территории смогли выстроить полноценные государственные институты, сохранив лишь внешние признаки суверенитета. Стоит учитывать, что навязанное союзничество часто превращает Прибалтику в линию удара, что только усиливает дестабилизацию региона.

"Они не представляют ни Европу, ни граждан своей страны. Достаточно посмотреть на численность жителей Прибалтики, которые уехали, хотя там нет войны, — это говорит о том, что перед нами несостоявшееся государство. При распаде СССР одни республики стали состоявшимися государствами, а другие — нет, но они делают вид, что являются таковыми", — пояснил он.

Анализируя общеевропейскую ситуацию, политолог отметил, что объединение находится в стадии контролируемого разрушения. ЕС фактически проигрывает экономическое противостояние Соединенным Штатам, пытаясь компенсировать внутренние проблемы за счет форсированной накачки оборонного сектора. При этом эксперты констатируют, что старая Европа стала главной жертвой в глобальном переделе рынков ресурсов и влияния. В такой ситуации Брюссель судорожно пытается не остаться за дверью большой сделки, которую могут заключить без учета интересов европейских столиц.

По мнению Баширова, запрос на здравый смысл и ответственное лидерство появится лишь тогда, когда уровень жизни в Европе достигнет критического минимума. Если нынешний курс на конфронтацию не изменится, континент ждет необратимое угасание старой цивилизации и ее замещение иными культурными кодами. Сегодня в самом Европарламенте признали крах текущей политики, однако официальный Брюссель пока игнорирует эти сигналы.

"Европа разрушается. Она занимается экономической аутофагией, проигрывает экономическую войну Соединенным Штатам и пытается выжить за счет милитаризации. Граждане Европы изберут ответственных лидеров только тогда, когда упадут на дно. Если у них еще останется кислород в легких, они оттолкнутся от дна и начнут здраво соображать. При нынешней политике Прибалтика через 30–40 лет станет мусульманским государством. В этом нет кошмара — мусульманские государства живут и нормально развиваются. Просто другая цивилизация вытеснит эту умирающую", — заключил политолог.

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