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Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад

Мир

Белоруссия трансформируется в ключевой логистический узел для продвижения китайских товаров на европейские рынки, получая существенные экономические преференции от статуса стратегического партнера Пекина, рассказал Pravda.Ru профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло. Специалист проанализировал многоуровневый характер взаимодействия двух стран, отметив особую роль географического положения республики в глобальных торговых цепочках КНР.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Пресс-служба Президента Армении is licensed under CC BY-SA 3.0.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и Белоруссии в настоящее время находятся на пике. Такое мнение глава Поднебесной выразил в ходе личной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Манойло подчеркнул, что Минск извлекает значительную выгоду из транзитного потенциала, становясь воротами для китайского экспорта. По его словам, западные страны уже воспринимают республику как основной плацдарм экономического влияния Пекина в Восточной Европе.

"Китай рассматривает Белоруссию как хаб для поставок своих товаров на западные рынки, прежде всего европейские. Огромный поток товаров идет через Белоруссию, и благодаря логистике страна получает серьезные дивиденды. Запад, в свою очередь, также считает Белоруссию форпостом китайского экономического влияния", — пояснил он.

Помимо логистической составляющей, важным вектором сотрудничества становится энергетический сектор. Эксперт указал на перспективы использования белорусских нефтеперерабатывающих мощностей для удовлетворения потребностей китайской промышленности. Важно учитывать, что сейчас энергетика Китая демонстрирует рекордные темпы роста и требует стабильных поставок топлива. Параллельно с этим Москва и Пекин продолжают укреплять стратегическое партнерство, создавая единый контур безопасности и развития.

Процесс сближения Минска с восточным партнером происходит в условиях повышенной напряженности на западных рубежах. Тем не менее власти республики сохраняют выдержку. Как отмечают аналитики, сегодня границы находятся под надежной защитой, что позволяет стране фокусироваться на долгосрочных экономических проектах. При этом любые внешние угрозы Минску купируются в рамках существующих оборонных протоколов Союзного государства.

"Уникальное географическое положение Белоруссии обусловливает большую выгоду от отношений с Китаем — это стратегическое партнерство в прямом смысле слова. Кроме того, два крупных нефтеперерабатывающих завода будут поставлять дизель и бензин в Китай. Таким образом, сотрудничество носит многоярусный характер", — заключил Манойло.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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