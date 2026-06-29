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Анкара повышает ставки против Израиля: Ближний Восток становится ареной новой жесткой схватки

Мир

Турция не ставит целью ликвидацию израильской государственности, однако использует жесткую националистическую риторику для борьбы за лидерство в регионе, заявил политолог и эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что резкие выпады Анкары продиктованы стремлением укрепить стратегическое влияние в палестинском вопросе.

Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: commons.wikimedia.org by R4BIA.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал поведение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана недопустимым и обещал обсудить его угрозы с главой Белого дома Дональдом Трампом. Израильский политик подчеркнул, что Анкара ежедневно призывает к уничтожению его страны, и призвал серьезно относиться к подобным заявлениям, учитывая исторический опыт. Конфликт обострился после праздника Курбан-байрам, когда Эрдоган призвал мусульман преподать урок Израилю из-за кризиса в Газе, на что в канцелярии Нетаньяху ответили, что турецкие власти не имеют морального права никого учить. Эксперты внимательно изучают, какие амбиции толкают Турцию к прямой конфронтации с соседями.

По мнению Бридже, нынешняя ситуация в Турции — это не только позиция президента или правящей партии, но и широкая политическая повестка, которую разделяет даже оппозиция. Лидеры различных движений, включая националистов, активно используют тему статуса Иерусалима и поддержки Палестины для усиления позиций внутри страны.

"Турция не призывает к уничтожению Израиля, но в политической риторике страны присутствует националистический дискурс. Например, лидер партии Националистического движения угрожал Израилю, заявляя, что территория Палестины снова станет турецкой. Это свидетельствует о системной политической проблеме, которая выходит за рамки позиции президента Эрдогана", — сказал он.

Основной причиной обострения эксперт называет скрытую борьбу за гегемонию на Ближнем Востоке. Анкара и Тель-Авив сталкиваются в своих интересах на территории соседних государств, в частности в Сирии. На фоне региональной нестабильности военные действия в Сирии создают риски для всех ключевых игроков. Турция удерживает позиции на севере страны, поддерживая различные формирования, в то время как Израиль проявляет активность в южных провинциях.

"Между Турцией и Израилем сохраняется скрытое соперничество за влияние на Ближнем Востоке, и его проявления мы увидим в Сирии. Вероятно, столкновение интересов произойдет либо на сирийской территории, либо в экономической сфере. Конкуренция за региональное лидерство будет только усиливаться", — пояснил специалист.

Бридже также добавил, что жесткость сторон может объясняться и внутренними проблемами политиков. Нетаньяху, обремененный судебными разбирательствами, переносит фокус внимания на внешних врагов. В свою очередь, Эрдоган через поддержку палестинского народа стремится подтвердить статус лидера исламского мира.

При этом аналитики замечают, что даже вмешательство Вашингтона не всегда охлаждает пыл Тель-Авива, о чем свидетельствует недавняя буря на границах Ливана. При этом эскалация в Газе продолжает оставаться главным раздражителем для Анкары. Нередко палестинские силы проявляют солидарность с другими противниками Израиля, подтверждая, что удары по Ирану лишь сплачивают арабскую улицу.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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