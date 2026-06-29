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Анкориджский сценарий раскрыл слабость США: Трамп уперся в силу мощнее Белого дома

Мир

Россия и США вряд ли смогут вернуться к системному диалогу в рамках анкориджского формата из-за острого дефицита административного ресурса у президента США Дональда Трампа, считает политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что неспособность американской стороны следовать ранее обозначенным пунктам обусловлена давлением внутренних групп влияния в Вашингтоне.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Москва сохраняет готовность продолжить обсуждение всех модальностей по урегулированию конфликта на Украине, которые затрагивались на саммите в Анкоридже. Ранее президент России Владимир Путин заявил об этом, отвечая на вопросы журналиста "Вестей" Павлу Зарубину. Глава государства подчеркнул, что российская сторона не отказывается от диалога, несмотря на меняющуюся риторику Белого дома. При этом эксперты указывают, что тихие договоренности в Анкоридже оказались под угрозой из-за резкого дрейфа позиции Вашингтона.

По словам Бардина, встреча на Аляске изначально задумывалась как переговоры двух суверенных государств, обладающих достаточной властью для исполнения взятых на себя обязательств. Однако реальность показала, что президент США серьезно ограничен в своих действиях национальным законодательством и сопротивлением политических элит.

"Главная проблема в том, что Дональд Трамп в настоящее время не обладает достаточной политической властью внутри США, чтобы реализовать эти пункты. Ему не хватает полномочий и влияния для решения данных вопросов. Ведь один из ключевых моментов Анкориджа заключался в том, что США меняют свою позицию в отношении Украины", — отметил он.

Специалист добавил, что попытки Трампа оказать давление на Киев не увенчались успехом, так как Владимир Зеленский фактически игнорирует рекомендации из Вашингтона. Критическим фактором остается и невозможность прервать поставки вооружений и разведданных. Несмотря на публичные заявления о переходе на коммерческую основу оказания помощи, огромные пакеты поддержки продолжают поступать Украине безвозмездно или в виде долгосрочных кредитов. Аналитики отмечают, что подобные ловушки Госдепа направлены на затягивание процесса реального урегулирования.

Особую роль в блокировании мирных инициатив играют транснациональные корпорации и банки. Бардин подчеркивает, что Пентагон связан действующими контрактами на обслуживание систем связи и спутниковой разведки, которые не позволяют Трампу радикально изменить курс без риска для собственного политического будущего и безопасности своей семьи.

Любая попытка свернуть поддержку может обернуться для американского лидера серьезными внутриполитическими проблемами. На этом фоне международные наблюдатели констатируют, что Вашингтон перестал имитировать нейтралитет в ключевых вопросах мировой безопасности.

"Соединенные Штаты не стали вступать в прямой конфликт с кланом Deep State по вопросу Украины. Это говорит о том, что современные США не обладают полным политическим суверенитетом — политика Вашингтона строится не в интересах страны, а в интересах надгосударственных финансово-промышленных групп. Трамп зависим от этого клана, который не даст ему реализовать задуманное. Российско-американские переговоры оказались бегом на месте по вине американской стороны", — сказал Бардин.

Несостоятельность американских гарантий уже привела к тому, что последствия отказа от сделки на Аляске начинают проявляться непосредственно в зоне боевых действий. Эксперты также напоминают, что избыточная вера в договоренности с Западом неоднократно создавала для Москвы дополнительные риски в сфере национальной безопасности.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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