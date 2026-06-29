В Госдуме назвали причину паники Зеленского: Путин и Лукашенко сыграли на самом больном страхе Киева

Нервозная реакция Владимира Зеленского на закрытый формат общения лидеров России и Белоруссии объясняется его неспособностью на равных взаимодействовать с влиятельными мировыми фигурами, заявила первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Pravda.Ru парламентарий отметила, что отсутствие публичности в переговорах президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко провоцирует у Киева острые приступы тревоги.

Фото: openverse by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Путин и Лукашенко

В экспертном сообществе уже обращали внимание на психологический эффект от подобных встреч. Так, журналист Алекс Христофору указал, что строгая секретность тем, обсуждавшихся президентами, стала тактическим преимуществом Москвы и Минска. По мнению обозревателя, невозможность контролировать повестку союзников буквально "действует Киеву на нервы".

Журова подчеркнула, что лидерам двух стран нет необходимости отчитываться перед украинским руководством о содержании своих диалогов. Депутат напомнила, что конфиденциальность является нормальной практикой в большой политике, особенно когда речь идет о безопасности Союзного государства.

"Два лидера могут вести доверительный диалог, содержание которого остается неизвестным для третьих сторон. Вряд ли украинскому руководству докладывают детали бесед между Трампом и Путиным, например, во время юбилейных поздравлений. Хотя не исключено, что у Киева есть собственные каналы осведомления, позволяющие отслеживать ключевые моменты переговоров", — отметила Журова.

По словам парламентария, Зеленский болезненно воспринимает любые контакты российского лидера с сильными политиками, будь то Лукашенко или Трамп. Журова считает, что Киев пытается использовать факт этих встреч для нагнетания обстановки в Европе и создания образа "белорусской угрозы". Параллельно с этим обсуждается, как смена риторики Киева влияет на систему безопасности.

Парламентарий также указала на манипулятивный характер претензий украинской стороны к формату союзных встреч. Лидеры России и Белоруссии регулярно обсуждают внутренние вопросы, которые не касаются третьих стран. В то же время фиксируется активность спецслужб на участках соприкосновения.

"Вопрос о том, как переговоры Путина и Лукашенко скажутся на позиции Киева, остается открытым — можно только догадываться. Вероятно, Киев предпримет попытки сместить акценты на Белоруссию, чтобы представить ее как угрозу для европейской безопасности. Очевидно, когда наш президент ведет диалог с сильными мировыми лидерами — будь то Трамп или Лукашенко, — это всегда настораживает слабых руководителей киевского режима", — заключила Журова.

Ранее МИД России выступал с предупреждением о последствиях нарушения оборонных протоколов. Напряжение вокруг двух стран сохраняется, пока западные аналитики изучают мотивы высокопоставленных лиц в Киеве.

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