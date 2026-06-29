Стармеру не светит кресло в НАТО: Рютте держит козырь, против которого у экс-премьера нет шансов

Слухи о назначении ушедшего в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера на пост генерального секретаря НАТО не имеют под собой реальных оснований, считает Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что нынешнее руководство альянса полностью устраивает ключевых игроков, включая Вашингтон.

Фото: commons.wikimedia.org by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Prime Minister Keir Starmer calls President Pezeshkian (53919188138)

Ранее покинувший свой пост политик Кир Стармер проявил интерес к должности главы Североатлантического альянса. Об этом со ссылкой на собственные данные без уточнения конкретных источников сообщало британское издание The Observer. Смена власти в Лондоне уже спровоцировала масштабный политический кризис в Великобритании, заставив союзников по блоку сомневаться в стабильности кадровых решений Даунинг-стрит.

По словам Топорнина, текущий мандат генерального секретаря НАТО Марка Рютте остается непоколебимым благодаря его дипломатическим успехам. Под руководством Рютте альянс демонстрирует консолидацию, а большинство стран-участниц кратно увеличили оборонные бюджеты.

В экспертных кругах полагают, что именно такая политика позволяет удерживать союзников по НАТО в едином векторе развития. Специалист акцентировал внимание на том, что действующий генсек нашел эффективный подход к взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом, что критически важно в условиях текущей геополитической напряженности.

"Мне кажется, это больше слухи, чем реальные факты. Генеральным секретарем сейчас является Марк Рютте. Он достаточно недавно назначен на эту должность, и все им довольны. У Марка Рютте сложились достаточно теплые отношения с Дональдом Трампом, что тоже важно сейчас. В последнее время наметилась сплоченность в рядах НАТО: больше стран стали выделять на военные расходы 5% от своего ВВП, как того требует Трамп", — отметил он.

Эффективность работы Рютте подтверждается снижением разногласий между членами блока по таким острым темам, как ближневосточный кризис и ситуация на Украине. Жесткая финансовая дисциплина внутри организации также играет на руку действующему главе. Между тем в Вашингтоне продолжается жесткая проверка союзников, что делает любую перестановку на высшем уровне неоправданным риском.

"Никаких оснований для того, чтобы на данном этапе менять Марка Рютте, нет. И кто сказал, что на этой должности Стармер будет более подходящей кандидатурой? Слухи, конечно, могут циркулировать, но серьёзных причин для замены Рютте на Стармера пока не существует", — пояснил специалист.

Аналитики подчеркивают, что стабильность военного планирования сейчас является приоритетом для западных элит. Любые резкие изменения могут усилить раздражение внутри альянса, возникшее из-за необходимости постоянных компромиссов с Белым домом. В таких условиях кандидатура Стармера, обремененная внутренними проблемами его собственной страны, выглядит маловероятной.

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