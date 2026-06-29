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Путин раскрыл содержание новых предложений Запада по зоне СВО и ударам по тылам

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину раскрыл содержание новых предложений, поступивших со стороны Украины. Речь идет о попытках ограничить географию боевых действий и прекратить удары по глубоким тылам. Глава государства проанализировал мотивы этих инициатив, оценил текущую ситуацию на фронте и коснулся вопросов дипломатических контактов с США, в том числе обсуждения компромиссов в Анкоридже.

Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)
Фото: commons.wikimedia.org by Benjamin D Applebaum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)

По словам президента, одна из идей Киева с подачи западных кураторов заключается в полном прекращении ударов вглубь территорий обеих сторон. Также Запад предложил ограничить зону активных боёв всего четырьмя регионами: Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Владимир Путин отметил, что такой маневр позволил бы Киеву перебросить войска из Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областей на указанные четыре направления, что стало бы выходом для ВСУ в условиях острого дефицита людей.

"Подобные предложения о локализации конфликта обычно появляются тогда, когда одна из сторон осознает невозможность достижения своих целей на всем протяжении линии фронта. Попытка сконцентрировать остатки резервов в четырех регионах говорит о критическом износе человеческого ресурса противника, при этом любые договоренности сейчас будут восприниматься Россией через призму безопасности границ и реального выполнения условий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

"Но спасать киевский режим в наши планы не входит", — сообщил Владимир Путин

Президент также выразил недоумение по поводу заявлений лидеров Евросоюза, которые приветствуют «инновационное» использование беспилотников. В ответ на это он поинтересовался, считают ли европейцы инновационным удар по студенческому общежитию в Старобельске. Относительно сообщений об успехах ВСУ по «освобождению» территорий Владимир Путин заявил, что ему о таких фактах неизвестно, а отдельные прорывы ДРГ, часто маскирующихся под российских военных, быстро пресекаются. При этом он подчеркнул, что Запад продолжает стремиться к стратегическому поражению России, что противоречит их же разговорам о мирных переговорах.

Инсайды переговоров: Владимир Путин подтвердил, что в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта и компромиссы, предложенные американской стороной, но, действительно,  "договорённостей не было". Россия выразила согласие на эти условия, однако формальные документы не подписывались. Сейчас Москва ожидает приезда представителей администрации США для продолжения обсуждения деталей после завершения «горячей фазы» на иранском треке, где авиация США нанесла удары вопреки договоренностям.

Риски для безопасности: Президент предупредил, что несмотря на входящие предложения, российская сторона ожидает попыток ВСУ провести неожиданные отвлекающие атаки силами спецподразделений. Целью таких действий может стать отвлечение сил РФ от главного приоритета — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии (Запорожская и Херсонская области). В этот же период СБУ готовит сценарии на границе с Белоруссией, где Минск держит удар.

Предложение Запада/Украины Цель (по мнению В. Путина) Позиция РФ
Остановка ударов вглубь территорий Снижение разрушений инфраструктуры Украины Скептическая (ответы РФ мощнее)
Бои только в 4 регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская обл.) Переброска войск из других областей из-за дефицита людей Отказ в «спасении» режима
Мирные переговоры Попытка замаскировать цель стратегического поражения РФ Готовность к диалогу при условии реальности намерений

Касаясь отношений с Вашингтоном, президент отметил, что не владеет информацией о том, будто европейские лидеры смогли переубедить президента США в вопросах Украины. По его мнению, американский лидер является опытным политиком, который может корректировать точку зрения, но вряд ли поддался полному влиянию Брюсселя, где сейчас наблюдается кризис дипломатии и правовой вакуум санкций. Ситуация осложняется тем, что Польша угрожает Киеву вето на вступление в ЕС, а западные транши все больше напоминают попытку продлить агонию режима.

Почему Украина предлагает ограничить зону боев?
Из-за катастрофического дефицита личного состава ВСУ. Это позволило бы снять войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей.

Были ли подписаны документы в Анкоридже?
Нет, соглашения не были облечены в формальные документы, но стороны обсуждали конкретные компромиссы по завершению конфликта.

Что будет после освобождения Донбасса и Новороссии?
Освобождение регионов не означает автоматического прекращения операции. До полного завершения СВО армия и дипломатия будут решать задачи денацификации, демилитаризации Украины, полного и юридически оформленного отказа Киева от вступления в НАТО.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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