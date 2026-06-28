Пахлава стала оружием дипломатии: зачем Турция и Азербайджан начали кулинарную войну

Анкара и Баку хотят закрепить в ЮНЕСКО права на один из главных десертов Востока. Это не только спор о рецепте, но и борьба за историческое происхождение. Если заявку одобрят, версия о происхождении сладости из других регионов заметно потеряет позиции.

Фото: commons.wikimedia.org by Urek Meniashvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пахлава

Кулинарный фронт: почему пахлава — это политика

Турция планомерно выстраивает оборону своего гастрономического суверенитета. В 2013 году газиантепский вариант уже получил охранное удостоверение в ЕС, став первым турецким брендом в европейском реестре.

Сейчас маховик раскручивается до глобальных масштабов. Для Анкары это способ окончательно вытеснить Грецию с поля боя за историческое первенство. Афины традиционно апеллируют к византийским архивам, утверждая, что слоеное тесто с медом — это наследие Эгейских островов, а не османских кухонь.

"Спор о пахлаве — это классический пример борьбы за мягкую силу. Когда исторические факты размыты, побеждает тот, кто первым успел оформить патент в международной инстанции. ЮНЕСКО здесь выступает как арбитраж в корпоративном споре элит", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Историки, лояльные османской версии, указывают на дворцовые реестры времен Мехмеда Завоевателя. По их логике, современная архитектура десерта была спроектирована именно в пятнадцатом веке.

Тем, кто предпочитает более простые решения, стоит взглянуть на быстрый десерт, не требующий вековых дискуссий, однако в большой политике предпочитают сложные схемы и многослойность.

Спецификации и региональные допуски

Несмотря на общие корни, технические характеристики пахлавы в разных странах разнятся. Заявка в ЮНЕСКО фиксирует два написания: baklava и pakhlava. Это компромисс между турецкой жесткой структурой с фисташками и азербайджанским прочтением, где превалируют пряности и пресное тесто.

Каждая модель десерта имеет свои допуски по содержанию сахара и плотности слоев. Как и в случае, когда готовят бисквитный торт с ягодами, здесь важна точность сборки, иначе конструкция развалится.

Версия исполнения Ключевые конструктивные особенности Турецкая (классика) Максимум орехов (фисташка), интенсивная сиропная заливка. Иранская (персидская) Акцент на ароматику: кардамон и шафран, пониженная сладость. Армянская Пряная начинка с гвоздикой и корицей, повышенная трудоемкость.

"С точки зрения комплаенса, такая консолидированная заявка — сильный ход. Она нивелирует риски обвинений в монополизации и создает видимость широкого культурного охвата, что крайне важно для международных проверок", — отметила комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Интересно, что армянская версия, несмотря на свою сложность и использование гвоздики, пока остается вне рамок этой конкретной заявки. Это подчеркивает избирательность дипломатии.

На бытовом уровне хозяйки часто заменяют сложные процедуры простыми методами, превращая даже черствые пряники для торта в десерт, но на государственном уровне важна каждая капля оригинального сиропа.

Технический регламент ЮНЕСКО: что именно защищают

Важно понимать бюрократическую логику: ЮНЕСКО защищает не калории, а алгоритм. Список нематериального наследия (более 600 объектов) — это реестр живых практик. В него попадают не рецепты, а традиции выращивания ингредиентов, ручного труда и ритуалов потребления.

Это та же база, которая позволила сертифицировать неаполитанскую пиццу и французский багет. Когда кто-то делает нежный французский десерт, он следует технологии, но культурный код остается за родиной блюда.

"Мы видим, как гастрономия превращается в инструмент дипломатии. Если заявку одобрят, это укрепит позиции региональных элит в формировании глобальной повестки. Это инвестиция в туристическую узнаваемость и бренд территории", — объясняет политолог Владимир Орлов.

Пока эксперты в Китае проверяют документы, обыватели ищут способы упростить жизнь. Кому-то по душе рецепт из йогурта, который экономит время, но в вопросах пахлавы "быстро" — значит "неправильно". Здесь ценится каждый из десятков слоев тончайшего теста.

Ответы на популярные вопросы о пахлаве

Почему за пахлаву борются именно сейчас?

Гастрономический национализм на подъеме. Защита в ЮНЕСКО дает юридические основания для продвижения национальных брендов на экспортных рынках и в туризме.

В чем принципиальная разница между baklava и pakhlava?

В документах это синонимы для обозначения разных фонетических традиций, но кулинарно это различие между турецким фисташковым "концентратом" и азербайджанским пряным изделием.

Гарантирует ли статус ЮНЕСКО неизменность рецепта?

Нет, он лишь признает культурную значимость традиции. Домашние кулинары могут продолжать эксперименты, как при создании десерта из йогурта и ягод, но государственные стандарты будут опираться на канон.

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