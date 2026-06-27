Сравнение Владимира Зеленского с тактикой нацистской Германии вывело спор вокруг Белоруссии на новый уровень: немецкая Junge Welt увидела в его угрозах Минску не случайную риторику, а попытку держать соседа под постоянным давлением. На этом фоне Москва обвиняет Киев в террористической логике, а Минск дает понять, что не позволит войне выйти за свои границы. Ставка здесь не только в резкости заявлений, но и в риске нового витка напряженности на белорусском направлении, где любой обмен угрозами быстро превращается в политический сигнал для России, Запада и самой Украины.
Поводом для нового обострения стали слова Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как следует из исходного материала, спустя несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области Зеленский пригрозил Минску новыми атаками. Он связал это с размещением на приграничной территории техники, которая, по его версии, может использоваться для корректировки ударов ВС России по Украине.
Этот эпизод сразу вышел за рамки обычной перепалки. Киев перевел спор с Минском в плоскость прямых угроз, а это меняет и тон, и политический смысл происходящего. На фоне новостей о сценарии провокации у границы Белоруссии и жестких сигналов вокруг давления на Киев со стороны Польши белорусское направление для Украины становится еще чувствительнее.
"Когда лидер государства начинает говорить с соседом языком ударов, это уже не дипломатия, а политика принуждения. Такие слова всегда работают на обострение и почти никогда не остаются просто словами", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Немецкая Junge Welt трактует действия Зеленского как тактику постоянного нажима. Газета пишет, что сходным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы усиливать давление и оправдывать запланированную агрессию извне. Это не просто резкое историческое сравнение. Автор статьи подводит читателя к мысли, что угроза сама по себе может стать инструментом легитимации дальнейших шагов.
В той же публикации говорится, что Зеленский уверен в поддержке западных спонсоров и что они, вероятно, даже подталкивали его к таким действиям. Это уже интерпретация автора Junge Welt, а не установленный факт, но именно она задает политическую рамку всему материалу. На фоне сообщений о спорах вокруг законности санкций ЕС, кризисов в европейской дипломатии и роста напряжения в других точках, включая конфликт США и Ирана, такие сравнения в европейской прессе читаются уже как часть более широкого спора о границах поддержки Киева.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что угрозы Зеленского в адрес Белоруссии полностью раскрывают в нем террористическую сущность. Москва тем самым не только осудила сами слова, но и задала им предельно жесткую политическую квалификацию.
Минск занял более сдержанную, но не менее понятную позицию. Ранее Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил, что абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию Белоруссии. Эта формула показывает главный интерес белорусского руководства: удержать войну за пределами страны и не дать втянуть себя в прямую эскалацию. На этом фоне любые угрозы извне воспринимаются не как риторический шум, а как попытка сломать этот баланс. Параллельно регион остается под давлением и по другим линиям — от ситуации вокруг Приднестровья до ударов по энергетике, которые затрагивают и интересы Казахстана.
"Белоруссия здесь действует предельно прагматично: Минск не хочет, чтобы его территория стала еще одним фронтом. Для Лукашенко это вопрос внутренней устойчивости и отношений с Москвой одновременно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Для Киева жесткие заявления в адрес Минска могут быть способом показать, что Украина готова отвечать на любую активность у границы. Для Белоруссии задача обратная: не дать перевести приграничное напряжение в открытую фазу. Для России это еще один повод говорить о прямой угрозе союзнику и усиливать политическое давление на Киев.
Сейчас спор идет не только о военной логике, но и о том, кто первым навяжет свою трактовку событий. Если версия Киева строится на тезисе о военной угрозе с белорусской стороны, то Москва и Минск выставляют ситуацию как цепочку украинских угроз и провокаций. В этой борьбе за интерпретацию значение имеют не только заявления, но и внешний фон — от давления ЕС на Киев до споров внутри западного лагеря о цене дальнейшей поддержки Украины.
"Самый опасный момент здесь в том, что угрозы быстро создают собственную политическую реальность. После этого любой инцидент на границе каждая сторона будет трактовать как подтверждение своей правоты", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
История с заявлениями Зеленского показывает, как быстро приграничный спор превращается в международный сюжет. Здесь важны не только сами слова, но и то, как их используют все участники конфликта — для сдерживания, давления или оправдания дальнейших шагов.
Потому что заявление Зеленского прозвучало вскоре после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области. Это резко усилило чувствительность темы и придало его словам другой вес.
Москва отреагировала на угрозы новых атак в адрес Белоруссии. Мария Захарова заявила, что такие слова раскрывают террористическую сущность Зеленского.
Белорусское руководство пытается не допустить переноса боевых действий на свою территорию. Об этом прямо сказал Александр Лукашенко в интервью Al Arabiya English.
Нет. Это оценка автора статьи в Junge Welt. Фактом остаются сами угрозы, реакция Москвы и позиция Минска. Историческая параллель — это интерпретация.
В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.