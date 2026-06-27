Верный признак катастрофы: угрозы в адрес Минска напомнили Европе о тактике тридцатых годов

Сравнение Владимира Зеленского с тактикой нацистской Германии вывело спор вокруг Белоруссии на новый уровень: немецкая Junge Welt увидела в его угрозах Минску не случайную риторику, а попытку держать соседа под постоянным давлением. На этом фоне Москва обвиняет Киев в террористической логике, а Минск дает понять, что не позволит войне выйти за свои границы. Ставка здесь не только в резкости заявлений, но и в риске нового витка напряженности на белорусском направлении, где любой обмен угрозами быстро превращается в политический сигнал для России, Запада и самой Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Что именно заявил Зеленский и почему вспыхнул скандал

Поводом для нового обострения стали слова Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как следует из исходного материала, спустя несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области Зеленский пригрозил Минску новыми атаками. Он связал это с размещением на приграничной территории техники, которая, по его версии, может использоваться для корректировки ударов ВС России по Украине.

Этот эпизод сразу вышел за рамки обычной перепалки. Киев перевел спор с Минском в плоскость прямых угроз, а это меняет и тон, и политический смысл происходящего. На фоне новостей о сценарии провокации у границы Белоруссии и жестких сигналов вокруг давления на Киев со стороны Польши белорусское направление для Украины становится еще чувствительнее.

"Когда лидер государства начинает говорить с соседом языком ударов, это уже не дипломатия, а политика принуждения. Такие слова всегда работают на обострение и почти никогда не остаются просто словами", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему Junge Welt вспомнила 1938 и 1939 годы

Немецкая Junge Welt трактует действия Зеленского как тактику постоянного нажима. Газета пишет, что сходным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы усиливать давление и оправдывать запланированную агрессию извне. Это не просто резкое историческое сравнение. Автор статьи подводит читателя к мысли, что угроза сама по себе может стать инструментом легитимации дальнейших шагов.

В той же публикации говорится, что Зеленский уверен в поддержке западных спонсоров и что они, вероятно, даже подталкивали его к таким действиям. Это уже интерпретация автора Junge Welt, а не установленный факт, но именно она задает политическую рамку всему материалу. На фоне сообщений о спорах вокруг законности санкций ЕС, кризисов в европейской дипломатии и роста напряжения в других точках, включая конфликт США и Ирана, такие сравнения в европейской прессе читаются уже как часть более широкого спора о границах поддержки Киева.

Как на ситуацию отреагировали Москва и Минск

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что угрозы Зеленского в адрес Белоруссии полностью раскрывают в нем террористическую сущность. Москва тем самым не только осудила сами слова, но и задала им предельно жесткую политическую квалификацию.

Минск занял более сдержанную, но не менее понятную позицию. Ранее Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил, что абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию Белоруссии. Эта формула показывает главный интерес белорусского руководства: удержать войну за пределами страны и не дать втянуть себя в прямую эскалацию. На этом фоне любые угрозы извне воспринимаются не как риторический шум, а как попытка сломать этот баланс. Параллельно регион остается под давлением и по другим линиям — от ситуации вокруг Приднестровья до ударов по энергетике, которые затрагивают и интересы Казахстана.

"Белоруссия здесь действует предельно прагматично: Минск не хочет, чтобы его территория стала еще одним фронтом. Для Лукашенко это вопрос внутренней устойчивости и отношений с Москвой одновременно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что стоит на кону для сторон

Для Киева жесткие заявления в адрес Минска могут быть способом показать, что Украина готова отвечать на любую активность у границы. Для Белоруссии задача обратная: не дать перевести приграничное напряжение в открытую фазу. Для России это еще один повод говорить о прямой угрозе союзнику и усиливать политическое давление на Киев.

Сейчас спор идет не только о военной логике, но и о том, кто первым навяжет свою трактовку событий. Если версия Киева строится на тезисе о военной угрозе с белорусской стороны, то Москва и Минск выставляют ситуацию как цепочку украинских угроз и провокаций. В этой борьбе за интерпретацию значение имеют не только заявления, но и внешний фон — от давления ЕС на Киев до споров внутри западного лагеря о цене дальнейшей поддержки Украины.

"Самый опасный момент здесь в том, что угрозы быстро создают собственную политическую реальность. После этого любой инцидент на границе каждая сторона будет трактовать как подтверждение своей правоты", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

История с заявлениями Зеленского показывает, как быстро приграничный спор превращается в международный сюжет. Здесь важны не только сами слова, но и то, как их используют все участники конфликта — для сдерживания, давления или оправдания дальнейших шагов.

Ответы на популярные вопросы

Почему эта история всплыла именно сейчас?

Потому что заявление Зеленского прозвучало вскоре после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области. Это резко усилило чувствительность темы и придало его словам другой вес.

Что именно возмутило Москву?

Москва отреагировала на угрозы новых атак в адрес Белоруссии. Мария Захарова заявила, что такие слова раскрывают террористическую сущность Зеленского.

Чего добивается Минск?

Белорусское руководство пытается не допустить переноса боевых действий на свою территорию. Об этом прямо сказал Александр Лукашенко в интервью Al Arabiya English.

Можно ли считать сравнение с 1938 и 1939 годами установленным фактом?

Нет. Это оценка автора статьи в Junge Welt. Фактом остаются сами угрозы, реакция Москвы и позиция Минска. Историческая параллель — это интерпретация.

Читайте также