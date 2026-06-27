Деньги важнее мира: финский политик предрек Киеву катастрофический финал при смене курса

Заявления Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией упираются в главный политический риск для Киева: начало реального диалога может изменить саму логику западной поддержки Украины. Именно на это указал финский политик Армандо Мема, связав отказ от переговоров с финансовой зависимостью Киева от внешней помощи. На этом фоне Москва снова подчеркивает готовность к мирному процессу, а в Европе, как утверждает Сергей Лавров, делают ставку на затягивание конфликта.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Что заявил финский политик

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема написал в соцсети X, что Владимир Зеленский не намерен вести диалог с Россией. По его оценке, если Зеленский начнет переговоры, для его правительства "все закончится", потому что Запад перестанет направлять деньги Украине.

Мема также указал, что украинская экономика рушится и потому полностью зависит от западной поддержки. В его трактовке вопрос переговоров связан не только с военной или дипломатической линией, но и с сохранением финансовой подпитки Киева.

"Когда власть живет на внешнем ресурсе, сам факт переговоров становится для нее внутренней угрозой. Тогда мирный процесс воспринимают не как выход, а как потерю опоры", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему вопрос переговоров упирается в деньги

Из слов Мема следует простая связка: Киев сохраняет жесткую позицию, пока получает внешнюю помощь. Если эта логика верна, переговоры для украинского руководства опасны не сами по себе, а как сигнал о смене формата конфликта.

Это объясняет, почему любые разговоры о компромиссе вызывают нервную реакцию у сторон, завязанных на западное финансирование и политическую поддержку. Параллельно вокруг Украины нарастает и другой нажим. На это указывает, к примеру, материал о том, как Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС.

Еще один слой давления связан с требованиями со стороны Европы. Отдельно обсуждается, как Киев вынуждают внедрять спорные нормы ради доступа к деньгам. В этом ряду показателен и спор о том, насколько устойчив сам правовой и политический каркас европейского давления: ранее в ЕС прозвучало признание о правовом вакууме вокруг санкций против России.

Что говорят в Москве о мирном процессе

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Европа пытается сдержать дипломатическое урегулирование на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".

Президент России Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал: Россия будет идти вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. При этом Москва, по словам главы государства, готова к мирному процессу на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

"Москва показывает двойной сигнал: на фронте она не собирается останавливаться, но дипломатический формат не закрывает. Это попытка закрепить за собой образ стороны, которая не отказывается от переговоров", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Какой внешний фон складывается вокруг Киева

На переговорах сказывается не только позиция России и Украины, но и общий фон в Европе и соседних странах. Он становится для Киева все жестче. В этом смысле показателен материал о том, как в Брюсселе обострился конфликт вокруг Каи Каллас. Это отражает более широкий кризис внутри европейской внешней линии.

Отдельное давление создает и экономическая среда. Европа занята собственными проблемами, включая спор вокруг новых газовых правил Брюсселя. На восточном направлении внимание переключается на другие узлы напряжения: от обострения Ирана и США до обсуждения того, как Китай усиливает позиции в Иране.

Есть и региональные сюжеты, которые показывают, как конфликт вокруг Украины задевает соседей напрямую. Речь идет, например, о публикации о том, что Казахстан несет убытки из-за ударов по энергетической инфраструктуре России. Все это сужает для Киева пространство для маневра и делает тему переговоров еще более болезненной.

"Чем больше внешних кризисов вокруг Европы и Ближнего Востока, тем сложнее Киеву удерживать прежний уровень внимания. А когда внимание рассеивается, разговор о переговорах возвращается сам собой", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Главный спор сейчас идет не о словах, а о том, кто и на каких условиях готов превратить разговоры о мире в реальный процесс.

Ответы на популярные вопросы

Почему тема переговоров снова вышла на первый план?

Потому что на нее одновременно указывают несколько линий: заявления о готовности к диалогу, критика со стороны европейских политиков, позиция Москвы и растущая зависимость Киева от внешней поддержки.

В чем суть заявления Армандо Мема?

Он считает, что Зеленский не заинтересован в переговорах, так как начало диалога может лишить украинские власти западного финансирования.

Какую позицию озвучивает Россия?

Москва заявляет, что готова к мирному процессу на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и одновременно подчеркивает продолжение движения вперед по всем направлениям.

Что может помешать переговорам?

По версии российских официальных лиц, препятствием выступает линия Европы на продолжение конфликта. По оценке Мема, еще один барьер связан с финансовой зависимостью Киева от Запада.

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