Сделка под угрозой: резкий дрейф одной из сторон перечеркнул тихие договоренности в Анкоридже

Сигналы из Вашингтона и Москвы снова разошлись после переговоров на Аляске: в России говорят о принятых предложениях США по Украине, а в американской прессе уже обсуждают, может ли Дональд Трамп отступить от этих договоренностей. Ставка здесь не в риторике. Если Анкоридж перестанет быть опорной точкой для диалога, под вопросом окажется сам формат урегулирования, который стороны публично связывали с шансом на долгий мир.

Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Что именно заявили Axios

Поводом для новой волны споров стала публикация Axios. Портал со ссылкой на источники утверждает, что президент США Дональд Трамп дал понять: он может отказаться от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. По версии издания, речь идет о схеме, в которой США приняли требование России о ее контроле над Донбассом в рамках любой сделки по Украине.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на саммите на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали предложения Вашингтона по Украине, и российская сторона их приняла. Лавров отдельно подчеркнул, что после этого слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что в Анкоридже якобы не было никакого соглашения, звучат не слишком изящно.

"Когда после переговоров одна сторона говорит о согласованных подходах, а другая уходит в расплывчатые формулы, это уже не стилистика. Это спор за право трактовать сам результат встречи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует дрейф одной из сторон от результатов встречи на Аляске. По ее словам, эти результаты пока остаются нереализованными. На этом фоне сообщения о новой линии Белого дома вписались в уже заметное расхождение публичных позиций.

Сам саммит в Анкоридже прошел летом 2025 года. Тогда Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали пути урегулирования украинского конфликта. По итогам встречи российский президент говорил о возможности довести дело до завершения конфликта и подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном характере урегулирования. На фоне других международных кризисов, от обострения вокруг Ирана до споров внутри санкционной политики ЕС, этот трек выглядел для сторон отдельным каналом диалога.

Почему спор вокруг Анкориджа стал политическим сигналом

Разногласие здесь касается не только формулировок. Если верить словам Лаврова, Вашингтон передал предложения, Москва их приняла, а значит, переговоры дошли до уровня, где уже можно говорить о контуре сделки. Если опираться на риторику Рубио и на публикацию Axios, американская сторона либо не хочет признавать политическую цену этих контактов, либо оставляет себе пространство для маневра.

Это и делает спор вокруг Анкориджа чувствительным. Для Москвы вопрос упирается в надежность собеседника. Для Вашингтона — в то, как объяснить союзникам и внутренней аудитории содержание возможных договоренностей по Украине. В похожем режиме сейчас живут и другие внешнеполитические сюжеты: Польша усиливает давление на Киев, а в Брюсселе растет напряжение вокруг внутренних конфликтов в дипломатическом блоке ЕС.

"Вашингтону тяжело держать сразу два режима разговора: один — закрытый, предметный, другой — публичный, рассчитанный на союзников. Когда эти режимы сталкиваются, наружу выходит именно такой конфликт версий", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Слова неназванного чиновника, которого цитирует Axios, дополняют эту картину. По его версии, Трамп говорит о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно пойдет на такие шаги. Это уже не описание конкретного решения, а показатель недоверия к американской линии даже среди партнеров США.

Что стоит за разговорами о давлении на Россию

Пока в публичном поле нет новых официальных шагов, которые подтверждали бы отказ США от итогов Анкориджа. Есть публикация Axios, есть заявления российских представителей и есть прежний политический фон, в котором Вашингтон старается не связывать себя жестко одной трактовкой. Это отличает нынешнюю ситуацию от прямых решений, которые можно быстро проверить по документам или действиям.

Для переговорного процесса это создает нервозность. Если одна сторона считает предложения принятыми, а другая допускает откат, каждый следующий контакт становится сложнее. В такой среде даже внешние кризисы — от роста влияния Китая в Иране до нового витка споров о газовой политике Европы - усиливают давление на дипломатические каналы.

"Если стороны начинают спорить не о будущем шаге, а о том, что уже было согласовано, это тревожный момент. Переговоры не обрываются сразу, но цена каждого следующего слова заметно растет", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Сейчас главный вопрос сводится к одному: был ли Анкоридж точкой сближения, которую еще можно наполнить практическим содержанием, или же стороны уже перешли к борьбе за интерпретацию собственных обещаний. На фоне сообщений о действиях США на Ближнем Востоке и новых дискуссий о влиянии ЕС на Киев цена этой неопределенности для всей украинской темы только растет.

Пока подтвержденным остается одно: саммит состоялся, лидеры обсуждали украинское урегулирование, а оценки его итогов теперь заметно расходятся. Все остальное будет зависеть от того, перейдут ли стороны от публичной полемики к следующему раунду предметных контактов.

Ответы на популярные вопросы о переговорах на Аляске

Что произошло после саммита в Анкоридже?

После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Москва заявила, что обсуждались предложения США по Украине и российская сторона их приняла. Позже в американской риторике и в публикации Axios появились сигналы, что трактовка этих итогов в Вашингтоне иная.

Почему спор возник именно сейчас?

Публичные заявления Лаврова и Захаровой показали, что Россия считает результаты встречи значимыми и видит отход одной из сторон от этих результатов. После этого публикация Axios придала спору новый политический вес.

Есть ли подтверждение, что США уже отказались от договоренностей?

По исходному материалу такого подтверждения нет. Есть утверждение Axios со ссылкой на источники и есть расходящиеся публичные заявления российских и американских представителей.

Что будет главным признаком реального сдвига?

Им станет не новая утечка, а официальный шаг: подтверждение следующего этапа переговоров, новая согласованная позиция или, наоборот, открытый отказ одной из сторон от ранее обсужденных подходов.

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