США молчат в тряпочку: Израиль нагло заявил, что не ушел бы из Ливана даже по их указке

Израиль окончательно перешел к тактике выжженной земли в Южном Ливане. Министр обороны Исраэль Кац публично плюнул на международные меморандумы. По его словам, Тель-Авив не собирается выводить войска, даже если об этом попросит Вашингтон. Но Вашингтон не просит. Администрация Дональда Трампа хранит красноречивое молчание, пока ЦАХАЛ превращает ливанские деревни в строительный мусор.

Фото: commons.wikimedia.org by President of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Биньямин Нетаньяху

Логика оккупации: солдаты заходят, люди уходят

Израильская стратегия проста как лом: стереть с лица земли всё, что может служить укрытием. Кац открыто заявляет, что гражданских в зону боевых действий не пустят. Дома разрушены, инфраструктура уничтожена. Это не временная операция, а создание мертвого пояса. Израильтяне боятся повторения прошлого опыта, когда в "зонах безопасности" их солдат подрывали партизаны. Теперь они решили проблему радикально — уничтожив саму среду обитания на юге Ливана.

"Это классический сценарий создания буферной зоны путем принудительной депортации. Тель-Авиву плевать на гуманитарное право, когда речь идет о закреплении на чужой территории", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Пока израильские политики празднуют "дипломатические достижения", ливанский президент Жозеф Аун требует прекращения оккупации. В Вашингтоне идут вялые переговоры о передаче части земель ливанской армии. Но есть нюанс: США намерены лично проверять каждого ливанского солдата на лояльность. Фактически это означает создание марионеточного анклава под контролем ЦАХАЛ.

Политический бетон Нетаньяху: зона безопасности навсегда

Премьер Биньямин Нетаньяху вцепился в ливанскую землю как в спасательный круг. Его власть висит на волоске перед октябрьскими выборами 2026 года. Война — его единственный шанс удержаться в кресле. Он обещает избирателям решить проблему дронов и сохранить контроль над югом соседа "навечно". В то время как Брюссель подписал приговор европейской экономике ради милитаризации, Израиль идет тем же путем, сжигая ресурсы в бесконечной агрессии.

Кровь льется ежедневно. Даже в дни относительного "затишья" удары ЦАХАЛ забирают жизни мирных ливанцев. Это циничная математика войны: Израиль готов платить любую цену чужими жизнями, чтобы обеспечить себе "спокойствие". При этом стратегия США вокруг будущего подобных конфликтов остается крайне гибкой и двуличной.

"Военная активность Израиля требует огромных затрат, которые покрываются из американского кармана. Ни о каком прекращении помощи речи не идет, несмотря на предвыборную риторику в Штатах", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Вашингтонский карт-бланш: почему молчит Трамп

Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс могут сколько угодно критиковать методы Нетаньяху в интервью. На деле — ноль санкций, ноль угроз прекратить поставки оружия. Израиль чувствует эту слабость и бьет наотмашь. Меморандум о взаимопонимании с Ираном, который требует ухода ЦАХАЛ, Тель-Авив использует как туалетную бумагу. Пока Тегеран пересмотрел стратегию контроля в регионе, Израиль пытается создать новую реальность на земле силой оружия.

"Израильская дипломатия сейчас работает в режиме шантажа: либо мы делаем что хотим, либо взрываем весь регион. И Вашингтон это устраивает", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ливане

Почему Израиль отказывается выводить войска?

Власти Израиля заявляют, что создание "буферной зоны" необходимо для предотвращения атак на северные территории страны. На деле это закрепление оккупации.

Какова позиция США при Дональде Трампе?

Официальный Вашингтон не выдвигал требований об уходе из Ливана. Военная помощь Израилю продолжается в полном объеме.

Что будет с жителями Южного Ливана?

Министр Кац прямо заявил: гражданским запрещено возвращаться в свои разрушенные дома. Ливанцы фактически превращены в беженцев навсегда.

Как это влияет на стабильность в регионе?

Отказ от выполнения меморандума с Ираном ведет к эскалации. Регион балансирует на грани большой войны, выгодной правительству Нетаньяху для сохранения власти.

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