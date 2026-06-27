Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти

Пекин забивает сваи в фундамент будущего Ирана. Пока Белый дом в очередной раз развлекается бомбардировками, Китай заходит с чековой книжкой. Глава китайского МИД Ван И в Нью-Дели четко обозначил: поднебесная берет на себя восстановление Исламской Республики. Это не благотворительность. Это жесткий расчет на десятилетия вперед. Цель проста — зацементировать право на иранскую нефть и вышвырнуть американские структуры из региона раз и навсегда.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Си Цзиньпин

Энергетический щит Пекина: зачем Китаю руины Тегерана

Вашингтон привык стирать инфраструктуру в пыль. Китай привык её строить. После недель массированных авиаударов США и Израиля, Тегеран оказался в изоляции. Но свято место пусто не бывает.

"Китай продолжит оказывать помощь Ирану, поддерживая усилия по восстановлению и миростроительству в регионе", — прямо заявил Ван И.

Для крупнейшего импортера нефти в мире это шанс жизни. Пока Трамп пересматривает правила игры, Пекин превращает гуманитарные конвои в рычаги контроля над скважинами.

"Китай действует как классический санатор. Они заходят в актив, который Запад пытался оббанкротить военными методами, и выкупают его лояльность за счет долгосрочных инвестиций в инфраструктуру. Это чистая математика выживания", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.

Иранская элита видит в Пекине не просто инвестора. Это "стратегический якорь". Отношения строятся по лекалам военного союза с Россией. Пока Киев погружается в энергетический паралич, Тегеран выбирает восточный вектор. Китайцы уже готовят поставки медикаментов в Ливан. Это прогрев. Дальше пойдут порты, заводы и трубопроводы. Стабильность на Ближнем Востоке нужна Пекину как воздух — война разогнала цены на топливо, ударив по китайскому производству.

Дипломатический хаб вместо авианосцев

Япония кусает локти. Профессор Руми Аояма из Университета Васэда называет Китай "центральным узлом", где сходится вся информация по региону. У Пекина есть ключи от всех кабинетов: от Вашингтона до Исламабада. Пока Ормузский пролив лихорадит от угроз, китайские дипломаты спокойно принимают иранских и пакистанских министров. Война в Иране стала подарком для Си Цзиньпина. Вашингтон так увяз в конфликте, что ослабил торговое давление на сам Китай.

"Китаю выгодна любая точка напряжения для США, которая не блокирует физический поток нефти. Они мастерски используют внешнеполитический хаос для укрепления собственного юаня в расчетах за ресурсы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

В феврале импорт нефти в Китай рухнул до девятилетнего минимума. Это спасло мир от нефтяного шока. Но вечно сидеть на диете Пекин не будет. Страна переходит на электрокары, однако промышленная машина все еще требует органику. Заливка иранской экономики деньгами — это страховка. Китай не переубеждает врагов. Он делает их своими должниками. Трамп может сколько угодно грозить санкциями, но когда весь бетон и сталь в стране китайские, санкции бьют в пустоту.

"Любая большая стройка в Иране сегодня — это геополитический маркер. Если Пекин заходит в порты, он фактически ставит там свой флаг, который американцы не рискнут задеть даже случайно", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении Ирана

Почему Китай помогает Ирану именно сейчас?

После массированных ударов США и Израиля экономика Ирана разрушена. Пекин использует момент максимальной слабости Тегерана, чтобы заключить контракты на восстановление на своих условиях, гарантируя себе поставки нефти на десятилетия.

Как Трамп реагирует на действия Пекина?

Администрация Трампа занята военным аспектом и попытками сдерживания Ирана, что создает "вакуум влияния". Пекин этим пользуется, пока Вашингтон тратит ресурсы на бомбардировки.

Действительно ли Китай переходит на зеленую энергетику?

Переход идет, но промышленный сектор КНР все еще критически зависит от углеводородов. Иранские резервы для них — это стратегический резервуар, необходимый для бесперебойной работы фабрик.

Есть ли у Китая конкуренты в восстановлении Ирана?

Западные компании отрезаны санкциями. Единственный реальный партнер — Россия, но Москва больше сфокусирована на военно-техническом сотрудничестве, оставляя экономический базис Китаю.

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