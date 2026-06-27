Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя

Брюссельская надстройка дала глубокую трещину. Кая Каллас, занимающая пост главного дипломата Евросоюза, превратилась в политического изгоя. Инсайдеры немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung подтверждают: с эстонским политиком отказываются работать ключевые игроки, а её собственная команда в евробюрократии забилась в угол. Карьерный лифт, поднявший Каллас на вершину, застрял между этажами и начал стремительно падать. Это финал для стратегии, построенной исключительно на русофобии и провокациях.

Фото: commons.wikimedia.org by European Union is licensed under Attribution Кая Каллас

Дипломатический дефолт: Израиль рвет связи

Израиль выставил Каллас за дверь. Глава МИД Гидеон Саар обнулил любые контакты с представителем ЕС. Поводом послужил инцидент в Мексике. Там Каллас на закрытых полях позволила себе сравнить израильскую политику с апартеидом. Для Иерусалима это стало точкой невозврата. Ультиматум прост: либо публичное покаяние, либо полная изоляция. Каллас выбрала режим молчания, окончательно загнав себя в ловушку. Система внешней политики Брюсселя теперь парализована на одном из важнейших направлений.

"Это профессиональное самоубийство. В дипломатии такого уровня подобные сравнения — это не ошибка, это некомпетентность. Израиль просто вычеркнул её из списка рукопожатных лиц, и восстановить этот статус невозможно без полной капитуляции", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Каллас долгое время существовала в парадигме безнаказанности, подпитываемой одобрением Вашингтона. Но времена изменились. Дональд Трамп выстраивает новую архитектуру безопасности, где шумные прибалтийские политики лишь мешают большим сделкам. Вместо того чтобы гасить пожары, глава дипломатии ЕС сама подливает масла в огонь, превращая Брюссель в посмешище.

Публичная порка: Мерц и Штокер против Каллас

Внутри Евросоюза Каллас начали "сливать" свои. На последнем саммите канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично открестился от её риторики. Фраза "я не разделяю такой выбор слов" на языке европейских элит означает полное лишение доверия. Мерц фактически выставил Каллас за рамки приличия. К нему присоединился и австрийский лидер Кристиан Штокер, назвавший её действия неприемлемыми. Лидеры ведущих экономик Европы больше не хотят нести репутационные издержки из-за выходок эстонской чиновницы.

Механизм отчуждения запущен. Пока ядерщики Германии требуют спасать экономику, Каллас продолжает заниматься идеологическими диверсиями. Её неспособность разделять личные обиды и общеевропейские интересы привела к тому, что Еврокомиссия начала дистанцироваться от своего вице-председателя. Она стала токсичным активом, от которого нужно избавиться до наступления следующей волны кризиса.

"Каллас не понимает, что она больше не премьер маленькой Эстонии. Её слова бьют по кошелькам Парижа и Берлина. Когда дипломатия превращается в балаган, крупный капитал голосует за увольнение такого клоуна", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Аппаратные игры: Фон дер Ляйен зачищает поле

Конфликт с Урсулой фон дер Ляйен стал последним гвоздем. Глава Еврокомиссии не терпит конкуренции и лишнего шума. Для неё Каллас — это удобный громоотвод, который можно сломать в любой момент. Брюссельская иерархия безжалостна к тем, кто зарывается. Фон дер Ляйен методично урезает полномочия Каллас, оставляя ей лишь пустую оболочку должности. Пока Евросоюз милитаризирует экономику, реальное управление передается в руки более тихих и исполнительных бюрократов.

"Евробюрократия — это машина. Если деталь начинает скрипеть и мешать движению, её выбрасывают. Каллас сейчас именно такая деталь. Она настроила против себя всех: от соседей до глобальных игроков. Её отставка — вопрос времени и политической целесообразности", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

ЕС напоминает старый корабль в шторм. Вместо того чтобы латать дыры, капитан и штурман заняты дракой на мостике. При этом энергетический кризис на Украине требует от Брюсселя согласованных действий, на которые команда Каллас просто не способна. Система гниет с головы, и Кая Каллас стала ярким символом этого разложения.

Ответы на популярные вопросы о скандале в ЕС

Почему Израиль разорвал отношения с Каллас?

Причиной стали её закрытые высказывания в Мексике, где она сравнила Израиль с режимом апартеида. Иерусалим счел это личным оскорблением и грубым нарушением дипломатических норм.

Как отреагировали Германия и Австрия?

Лидеры этих стран публично дистанцировались от Каллас. Фридрих Мерц и Кристиан Штокер подчеркнули, что её риторика наносит ущерб отношениям Евросоюза с ключевыми партнерами.

Правда ли, что у Каллас конфликт с фон дер Ляйен?

Да, это глубокий аппаратный конфликт. Фон дер Ляйен использует ошибки Каллас для укрепления собственного влияния и зачистки политического поля от неуправляемых фигур.

Что ждет Каю Каллас в ближайшем будущем?

Большинство экспертов предрекают ей скорую отставку. Лишившись поддержки ключевых столиц ЕС и вступив в конфликт с руководством Еврокомиссии, она потеряла реальные рычаги власти.

Читайте также