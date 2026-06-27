Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стратегия свободного пространства: как организовать идеальный порядок в шкафу
Под старой усадьбой заговорили о кладе: какую тайну до сих пор хранит Екатеринбург
Самое загадочное место галактики открылось: телескоп увидел то, что скрывалось десятилетиями
Огонь не смог стереть эти слова: Везувий сохранил библиотеку, которую начали читать только сейчас
Элегантность вне времени: как носить джинсы после 50 и выглядеть на миллион
К Земле летит астероид размером с небоскрёб: такое сближение случается примерно раз в десять лет
Тело превращается в дырявое ведро: найден способ перепрограммировать ответ организма на старение
Зерновой конвейер запущен: Ростовская область начала жатву с опережением средних показателей
Брови, которые не поплывут: как сохранить идеальный макияж даже в самый знойный день

Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя

Мир

Брюссельская надстройка дала глубокую трещину. Кая Каллас, занимающая пост главного дипломата Евросоюза, превратилась в политического изгоя. Инсайдеры немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung подтверждают: с эстонским политиком отказываются работать ключевые игроки, а её собственная команда в евробюрократии забилась в угол. Карьерный лифт, поднявший Каллас на вершину, застрял между этажами и начал стремительно падать. Это финал для стратегии, построенной исключительно на русофобии и провокациях.

Кая Каллас
Фото: commons.wikimedia.org by European Union is licensed under Attribution
Кая Каллас

Дипломатический дефолт: Израиль рвет связи

Израиль выставил Каллас за дверь. Глава МИД Гидеон Саар обнулил любые контакты с представителем ЕС. Поводом послужил инцидент в Мексике. Там Каллас на закрытых полях позволила себе сравнить израильскую политику с апартеидом. Для Иерусалима это стало точкой невозврата. Ультиматум прост: либо публичное покаяние, либо полная изоляция. Каллас выбрала режим молчания, окончательно загнав себя в ловушку. Система внешней политики Брюсселя теперь парализована на одном из важнейших направлений.

"Это профессиональное самоубийство. В дипломатии такого уровня подобные сравнения — это не ошибка, это некомпетентность. Израиль просто вычеркнул её из списка рукопожатных лиц, и восстановить этот статус невозможно без полной капитуляции", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Каллас долгое время существовала в парадигме безнаказанности, подпитываемой одобрением Вашингтона. Но времена изменились. Дональд Трамп выстраивает новую архитектуру безопасности, где шумные прибалтийские политики лишь мешают большим сделкам. Вместо того чтобы гасить пожары, глава дипломатии ЕС сама подливает масла в огонь, превращая Брюссель в посмешище.

Публичная порка: Мерц и Штокер против Каллас

Внутри Евросоюза Каллас начали "сливать" свои. На последнем саммите канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично открестился от её риторики. Фраза "я не разделяю такой выбор слов" на языке европейских элит означает полное лишение доверия. Мерц фактически выставил Каллас за рамки приличия. К нему присоединился и австрийский лидер Кристиан Штокер, назвавший её действия неприемлемыми. Лидеры ведущих экономик Европы больше не хотят нести репутационные издержки из-за выходок эстонской чиновницы.

 

Механизм отчуждения запущен. Пока ядерщики Германии требуют спасать экономику, Каллас продолжает заниматься идеологическими диверсиями. Её неспособность разделять личные обиды и общеевропейские интересы привела к тому, что Еврокомиссия начала дистанцироваться от своего вице-председателя. Она стала токсичным активом, от которого нужно избавиться до наступления следующей волны кризиса.

"Каллас не понимает, что она больше не премьер маленькой Эстонии. Её слова бьют по кошелькам Парижа и Берлина. Когда дипломатия превращается в балаган, крупный капитал голосует за увольнение такого клоуна", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Аппаратные игры: Фон дер Ляйен зачищает поле

Конфликт с Урсулой фон дер Ляйен стал последним гвоздем. Глава Еврокомиссии не терпит конкуренции и лишнего шума. Для неё Каллас — это удобный громоотвод, который можно сломать в любой момент. Брюссельская иерархия безжалостна к тем, кто зарывается. Фон дер Ляйен методично урезает полномочия Каллас, оставляя ей лишь пустую оболочку должности. Пока Евросоюз милитаризирует экономику, реальное управление передается в руки более тихих и исполнительных бюрократов.

"Евробюрократия — это машина. Если деталь начинает скрипеть и мешать движению, её выбрасывают. Каллас сейчас именно такая деталь. Она настроила против себя всех: от соседей до глобальных игроков. Её отставка — вопрос времени и политической целесообразности", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

ЕС напоминает старый корабль в шторм. Вместо того чтобы латать дыры, капитан и штурман заняты дракой на мостике. При этом энергетический кризис на Украине требует от Брюсселя согласованных действий, на которые команда Каллас просто не способна. Система гниет с головы, и Кая Каллас стала ярким символом этого разложения.

Ответы на популярные вопросы о скандале в ЕС

Почему Израиль разорвал отношения с Каллас?

Причиной стали её закрытые высказывания в Мексике, где она сравнила Израиль с режимом апартеида. Иерусалим счел это личным оскорблением и грубым нарушением дипломатических норм.

Как отреагировали Германия и Австрия?

Лидеры этих стран публично дистанцировались от Каллас. Фридрих Мерц и Кристиан Штокер подчеркнули, что её риторика наносит ущерб отношениям Евросоюза с ключевыми партнерами.

Правда ли, что у Каллас конфликт с фон дер Ляйен?

Да, это глубокий аппаратный конфликт. Фон дер Ляйен использует ошибки Каллас для укрепления собственного влияния и зачистки политического поля от неуправляемых фигур.

Что ждет Каю Каллас в ближайшем будущем?

Большинство экспертов предрекают ей скорую отставку. Лишившись поддержки ключевых столиц ЕС и вступив в конфликт с руководством Еврокомиссии, она потеряла реальные рычаги власти.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Военные новости
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Садоводство, цветоводство
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
После 50 волосы стали гуще без уколов: ночной метод, который будит спящие луковицы
Красота
После 50 волосы стали гуще без уколов: ночной метод, который будит спящие луковицы
Популярное
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал

Юный техник из Белова привез на базу спецподразделения в Новокузнецке устройство, которое заставило профессионалов по-новому взглянуть на защиту неба.

Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Морской разбой не останется без ответа: захват российского танкера обернется катастрофой для Европы
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Последние материалы
Тело превращается в дырявое ведро: найден способ перепрограммировать ответ организма на старение
Зерновой конвейер запущен: Ростовская область начала жатву с опережением средних показателей
Брови, которые не поплывут: как сохранить идеальный макияж даже в самый знойный день
Человеческое тело оказалось намного сложнее, чем думали: регенерация может быть вовсе не утрачена
Кажется, это просто полный бак: как лишние литры топлива начинают разрушать систему автомобиля
Хруст, аромат, пикантность: как приготовить морковь по-корейски, чтобы соседи выстроились в очередь
Зеленский доигрался: Польша открыто угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС
Немецкий эксклюзив прорвал блокаду: в Москве готовятся к приему самых мощных версий внедорожников
Соседи будут просить черенки: 6 шустрых лиан, которые полностью изменят облик вашей дачи
Стрижки с вау-эффектом: 4 идеальные модели для дам 50+, которым не нужна укладка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.