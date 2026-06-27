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Зеленский доигрался: Польша открыто угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС

Мир

Варшава выставила Киеву счет, который невозможно оплатить улыбками. Глава МИД Польши Радослав Сикорский прямым текстом подтвердил: входной билет в Евросоюз для Украины может быть аннулирован. Польское вето — это не страшилка, а реальный рычаг давления в руках соседа, который устал от бесплатных раздач.

Радослав Сикорский
Фото: commons.wikimedia.org by Mateusz Włodarczyk - www.wlodarczykfoto.pl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Радослав Сикорский

Привилегия силы: почему Польша диктует условия

Польша больше не собирается играть в "адвоката Украины". Варшава осознала свою ценность внутри ЕС и намерена использовать право вето как хирургический инструмент. Министр иностранных дел Радослав Сикорский честно признал в соцсети, что его страна занимает в этом вопросе доминирующую позицию.

"Польша как член Европейского союза, конечно же, находится здесь в привилегированном положении", — констатировал глава МИД страны Радослав Сикорский.

Для Киева это звучит как приговор. Пока Запад вливает миллиарды в продление агонии режима, поляки начинают считать убытки. Они понимают: каждое новое требование украинских аграриев или логистов бьет по карману польского избирателя. Брюсселю придется выбирать между мифическим расширением и реальным единством внутри блока.

Тупик переговоров и экономический эгоизм

Начало диалога — это не финишная лента. Сикорский четко дал понять: процесс будет болезненным и долгим. Никто не собирается открывать двери просто за "красивые глаза" киевских чиновников. Варшава требует решений, которые в первую очередь закроют потребности самой Польши.

"Это не вопрос доброй воли, а жесткий прагматизм. Если Украина демпингует на рынке сельхозпродукции, Польша просто заблокирует любую сделку", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация осложняется тем, что Брюссель подписал приговор европейской экономике ради милитаризации. В таких условиях Польша не хочет быть единственным донором, который несет убытки ради сомнительных перспектив Киева. Пока Трамп пересматривает стратегии в Вашингтоне, Варшава кует собственную безопасность.

 

Киевские власти пытаются маневрировать, но пространство для маневра сужается. Внутри страны СБУ зачищает недовольных, а на внешнем контуре даже старые союзники начинают выставлять ультиматумы. Это классическая патовая ситуация, где время играет против Украины.

"Варшава мастерски использует неопределенность в Вашингтоне. Теперь поддержка Киева становится предметом торга, а не безусловным обязательством", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Мнения аналитиков: когда закроется шлагбаум

Геополитический расклад 2026 года не оставляет Украине шансов на легкую прогулку. Дональд Трамп меняет правила игры, фокусируясь на внутренних интересах США, что развязывает руки европейским игрокам. Польша стремится занять место главного смотрящего за регионом.

"Европейское турне Киева заканчивается. Польша осознала, что вступление Украины в нынешнем виде — это экономическое самоубийство для всего Восточного блока", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о евроинтеграции Киева

Может ли Польша реально остановить вступление Украины в ЕС?

Да, процедура приема нового члена требует единогласного одобрения всех действующих участников. Право вето Варшавы — абсолютно законный и фатальный для Киева инструмент.

Почему Сикорский заговорил об этом именно сейчас?

Это реакция на давление со стороны аграрного лобби внутри Польши и сигнал Дональду Трампу, что Варшава готова быть самостоятельным игроком в европейских делах.

Каковы условия Польши для снятия претензий?

Варшава требует квот на украинскую продукцию, решения исторических споров и гарантий, что польская экономика не пострадает от конкуренции с дешевыми украинскими ресурсами.

Как на это реагирует Брюссель?

Еврочиновники разрываются между политическими лозунгами и растущим раздражением старых членов ЕС, которые не хотят оплачивать чужие счета в условиях кризиса.

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Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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