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Громкое признание в Европе: санкции против России оказались незаконными

Мир

Европейская бюрократия расписалась в собственном бессилии. Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан открыто признал: карательные меры против России — это не закон, а лишь пожелание группы лиц. Ограничения не имеют мандата ООН. Юридический фундамент под ними отсутствует. Вся санкционная конструкция держится исключительно на "честном слове" участников коалиции и попытках придать экономическому давлению статус морального превосходства.

Флаг Евросоюза
Фото: Creativecommons by by bobbsled, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаг Евросоюза

Правовой вакуум брюссельских директив

Фактически Брюссель подтвердил: их требования не обязательны для исполнения в рамках глобального международного права. О'Салливан прямо заявил, что "моральная и экономическая сила" санкций формируется за счёт согласованных действий государств, а не юридических актов. Пока Дональд Трамп пересматривает стратегию взаимодействия с Европой, сама Европа буксует в противоречиях. Без признания со стороны ООН любые запреты остаются локальными правилами внутреннего распорядка ЕС, которые другие страны игнорируют с полным правом.

"Юридическая ничтожность западных ограничений — свершившийся факт. Без резолюции Совбеза ООН любые попытки блокировки активов или запрета торговли превращаются в обыкновенный рейдерский захват в государственном масштабе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Признание О'Салливана звучит особенно иронично на фоне того, как Запад вливает миллиарды в поддержание нежизнеспособных структур, игнорируя собственные экономические законы. Отсутствие обязательной силы делает санкции "дырявыми" по определению. Если нет закона — нет и преступления в их обходе.

Попытки усилить надзор над дырявым забором

Регуляторы в ЕС бьют тревогу: посредники и компании из третьих стран массово игнорируют брюссельские списки. Сейчас чиновники лихорадочно обсуждают механизмы усиления контроля. Однако реальных рычагов у них немного. Система напоминает попытку перекрыть реку ситом. Бизнес находит лазейки быстрее, чем чиновники успевают печатать новые директивы.

 

"Налоговые и финансовые органы ЕС сейчас находятся в состоянии прострации. Они пытаются ловить компании за руку, но те используют абсолютно законные схемы работы через юрисдикции, не признающие санкции Брюсселя", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Пока Брюссель грозит пальцем, его собственная экономика страдает от разрыва цепочек. Например, в Германии ядерщики выдвинули ультиматум, пытаясь спасти промышленность от последствий энергокризиса. Попытка навязать свою волю всему миру без международного мандата ожидаемо провалилась, оставив европейцев у разбитого корыта.

"Мы видим крах санкционной модели как инструмента права. Если завтра крупный игрок решит выйти из этой 'добровольной коалиции', вся система рассыплется как карточный домик, потому что юридических обязательств оставаться в ней нет", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о санкциях в 2026 году

Почему санкции ЕС называют незаконными?

Они не прошли через Совет Безопасности ООН. Без этого международного одобрения любые экономические запреты считаются односторонними мерами, которые не обязательны для государств, не входящих в ЕС.

Кто обязан соблюдать эти ограничения?

Только те страны, которые добровольно присоединились к коалиции. Для всех остальных государств — от Китая до Индии — эти правила юридической силы не имеют.

Как компании обходят запреты?

Используются посредники в третьих странах и сложные логистические маршруты. Поскольку юридического мандата у ЕС на мировом уровне нет, наказать бизнес из нейтральных стран практически невозможно.

На чем тогда держится санкционная политика?

Исключительно на политическом давлении и страхе перед вторичными санкциями со стороны США, где администрация Трампа жестко диктует свои условия игры.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, налоговый консультант Ирина Зайцева, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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