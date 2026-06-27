Европа лезет в петлю: новое решение Брюсселя лишило крупнейших поставщиков газа терпения

Европа добровольно лезет в петлю. Брюссельские бюрократы решили, что лучший способ спасти планету — это оставить собственных граждан без тепла и света. Новая затея с "метановым регулированием" фактически ставит ультиматум крупнейшим поставщикам газа. Либо вы считаете каждую молекулу выбросов от скважины до танкера, либо ваш газ в ЕС не нужен. Ответ Катара и США был коротким: ищите других дураков. Пока Европа милитаризирует экономику, она забывает, что танки не ездят на святом духе, а заводы не работают без дешевого топлива.

Фото: commons.wikimedia.org by Matthew Smith @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ СПГ терминал

Газовый тупик: почему Катар и США хлопают дверью

Вашингтон и Доха выставили Евросоюзу зеркальный счет. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби и министр энергетики США Крис Райт направили в Брюссель письмо с предельно ясным месседжем: соблюдать ваши правила невозможно. Если ЕС не одумается, дефицит газа и взлет цен гарантированы. К протесту присоединились Алжир и Нигерия. Ситуация напоминает попытку пробежать марафон со связанными ногами — Брюссель сам создает барьеры там, где их быть не должно.

"Это юридический тупик. Поставщики не подпишут контракты, которые заведомо ведут к нарушению законов ЕС. Брюссель сужает рынок до игольного ушка, через которое не пройдет ни один крупный танкер", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Математика абсурда: когда учет невозможен физически

Основная претензия экспортеров — требование отслеживать путь метана от самой скважины. В США газ добывают тысячи мелких компаний. Весь этот ресурс стекается в единую сеть трубопроводов, перемешивается и только потом попадает на заводы по сжижению. Вычленить "чистые" молекулы в этом компоте — задача для магов, а не для инженеров. Крис Райт прямо назвал документ нетарифным торговым барьером, который разрушает отношения с администрацией Дональда Трампа. Это не забота об экологии, а попытка задушить поставщиков бюрократией.

Брюссель попытался сгладить углы, пообещав не штрафовать до 2030 года. Но бизнес не верит в отсрочки. Пока энергетический кризис на Украине показывает, к чему ведет отсутствие ресурсов, Европа рискует повторить этот сценарий по собственной глупости. Катар уже заявил: если вам не нравится наш метан — покупайте у других. Но других на горизонте нет.

"Технически невозможно подтвердить 'стерильность' каждой партии. Это политический рычаг, который в руках неопытных чиновников превращается в дубинку против собственной промышленности", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Энергетическая ловушка для Брюсселя

Зависимость ЕС от американского газа стала критической. Около 60% всего импорта СПГ идет из США. Дональд Трамп вряд ли будет долго терпеть попытки европейцев указывать американскому бизнесу, как добывать газ. На фоне того, как США меняют стратегию в Европе, газовый конфликт может стать точкой невозврата. Пока экологи празднуют, промышленные гиганты Германии готовят чемоданы для переезда в страны с более вменяемыми ценами на энергию.

"Европейская экономика сейчас напоминает пациента, который решил лечить простуду голоданием. Отказ от стабильных поставок ради зеленых идеалов приведет к системному обмороку всей индустрии", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о газовом кризисе в ЕС

Почему Катар угрожает прекратить поставки?

Доха считает требования ЕС вмешательством во внутренние дела и избыточным бременем на инфраструктуру. Им проще продать газ в Азию, где никто не требует сложных отчетов по метану.

Как это отразится на ценах в Европе?

Любое ограничение предложения автоматически толкает котировки вверх. Если регулирование вступит в силу, европейцы увидят в платежках заоблачные суммы уже в следующем сезоне.

Что говорит по этому поводу Дональд Трамп?

Президент США традиционно поддерживает энергетический сектор и рассматривает любые экологические ограничения как атаку на американскую промышленность. Вашингтон будет защищать свои доходы.

Есть ли у ЕС альтернатива газу из США и Катара?

На данный момент полноценной замены нет. Эти два поставщика закрывают большую часть потребностей союза в СПГ. Попытка их заменить приведет к тотальному дефициту.

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