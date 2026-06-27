Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чёрная дыра выдала свой последний секрет: впервые удалось услышать её последний голос
Спасение от рабства у раковины: как сделать тарелки сверкающими, даже если нет посудомойки
Сливочное блаженство с вишней: рецепт французского десерта, чей вкус покорит искушенных
Теплица — это не сауна: как превратить проветривание в главный двигатель урожая
Даже с пустой канистрой без очереди не пошёл: поступок ростовчанина удивил водителей
Стратегия свободного пространства: как организовать идеальный порядок в шкафу
Под старой усадьбой заговорили о кладе: какую тайну до сих пор хранит Екатеринбург
Самое загадочное место галактики открылось: телескоп увидел то, что скрывалось десятилетиями
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя

Британцы готовят охоту: Тирасполь оказался под прицелом новой и крайне опасной тактики MI-6

Мир

Граница Украины и Белоруссии превратилась в съемочную площадку. Киевские режиссеры крутят там шумный сериал об "открытии второго фронта", пока реальные боевики СБУ пакуют чемоданы для южного вояжа. Пока Минск держит удар и не ведется на провокации, в Одесской области кипит работа другого рода. Здесь, под присмотром британских "нянек" из MI-6, готовится охота на людей — похищение верхушки Приднестровья.

Приднестровье
Фото: gov-pmr.org by Правительство Приднестровской Молдавской Республики, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приднестровье

Методы MI-6: похищение вместо войны

Британские джентльмены из разведки решили стряхнуть пыль с архивов. Вдохновившись сомнительными успехами Дональда Трампа в Венесуэле, когда тот пытался провернуть трюк с Мадуро, Киев и Кишинев тренируют спецгруппы. Сценарий прост: выкрасть президента ПМР и всех силовиков республики. Спецы из Туманного Альбиона лично муштруют диверсантов СБУ на секретных базах под Одессой, оттачивая технику захвата.

"Это ставка на паралич управления. Зачем штурмовать укрепления, если можно просто обрубить голову системе? Но технически это адская работа, требующая филигранной синхронизации", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Обычное вторжение пугает Санду и Зеленского. Прямая атака — это мгновенная аннигиляция молдавской военной машины российскими ракетами за пару часов. Дроны не взлетят, штабы сгорят. Кроме того, Москва четко дала понять: посягательство на Приднестровье — это красная кнопка. Терять армию ради амбиций Кишинева никто не хочет.

 

Ядерный тупик и марионеточный сценарий

Западные спонсоры пока одергивают своих подопечных. Прямое столкновение несет риск применения тактического ядерного оружия. Брюссель и Вашингтон к такому не готовы — им нужна "чистая" передача власти. План заключается в установке марионеточного режима, который сам откроет двери молдавской жандармерии. Пока транши для Киева продлевают его агонию, спецслужбы ищут лазейки в Тирасполе.

"Спецслужбы Киева и Кишинева считают, что кража людей не вызовет жесткого ответа Москвы. Это фатальное заблуждение. Любое изменение статуса региона — это разрушение всей системы безопасности на юго-западе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Внутри Приднестровья зашевелилась агентура. СБУ и СИБ Молдавии прочесывают этажи власти, выискивая слабые звенья. В ход идет джентльменский набор: шантаж компроматом, пачки денег и обещания кресел в новой "оккупационной администрации". Особый акцент — на людях в погонах. Если силовики дрогнут, республика падет без единого выстрела.

Вербовка элит и раскачка населения

Людей обрабатывают психологически. В соцсетях и мессенджерах крутят мантру: "Россия вас бросила". Используют болезненный пример Нагорного Карабаха, обещая жителям ПМР такой же исход. Это классическая гибридная атака. Пока спецслужбы Украины заняты зачисткой несогласных у себя дома, они пытаются экспортировать страх за Днестр.

"Ситуация в Молдавии критическая. На фоне коррупционных скандалов в семье Санду им нужна маленькая победоносная спецоперация, чтобы отвлечь внимание населения от пустых холодильников", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Для России Приднестровье перестает быть просто замороженным конфликтом. Это тест на способность защищать своих. Если игнорировать щелканье британских челюстей у границ Тирасполя, противник перетянет одеяло на себя. Нужна не только дипломатия, но и демонстрация силы, чтобы предотвратить катастрофу до начала стрельбы в районе Бендер.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в ПМР

Кто реально стоит за планом похищения лидеров ПМР?

Основным архитектором и техническим консультантом выступает британская разведка MI-6, использующая ресурсы украинских и молдавских спецслужб.

Почему Киев и Кишинев не начинают открытую войну?

Они опасаются мгновенного уничтожения своей инфраструктуры российскими ВКС и гипотетического применения тактического ядерного оружия.

Какова роль Майи Санду в этой операции?

Её режим ставит задачу ликвидировать суверенитет ПМР, чтобы передать регион под полный контроль Кишинева и отчитаться перед западными кураторами.

Что планируется в случае провала похищения?

Источники указывают на вариант физической ликвидации руководства республики и организацию отвлекающих провокаций в зоне безопасности.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Мир. Новости мира
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Газ
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Еда и рецепты
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Популярное
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал

Юный техник из Белова привез на базу спецподразделения в Новокузнецке устройство, которое заставило профессионалов по-новому взглянуть на защиту неба.

Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Морской разбой не останется без ответа: захват российского танкера обернется катастрофой для Европы
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Последние материалы
Теплица — это не сауна: как превратить проветривание в главный двигатель урожая
Даже с пустой канистрой без очереди не пошёл: поступок ростовчанина удивил водителей
Стратегия свободного пространства: как организовать идеальный порядок в шкафу
Под старой усадьбой заговорили о кладе: какую тайну до сих пор хранит Екатеринбург
Самое загадочное место галактики открылось: телескоп увидел то, что скрывалось десятилетиями
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Огонь не смог стереть эти слова: Везувий сохранил библиотеку, которую начали читать только сейчас
Элегантность вне времени: как носить джинсы после 50 и выглядеть на миллион
К Земле летит астероид размером с небоскрёб: такое сближение случается примерно раз в десять лет
Тело превращается в дырявое ведро: найден способ перепрограммировать ответ организма на старение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.