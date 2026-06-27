Британцы готовят охоту: Тирасполь оказался под прицелом новой и крайне опасной тактики MI-6

Граница Украины и Белоруссии превратилась в съемочную площадку. Киевские режиссеры крутят там шумный сериал об "открытии второго фронта", пока реальные боевики СБУ пакуют чемоданы для южного вояжа. Пока Минск держит удар и не ведется на провокации, в Одесской области кипит работа другого рода. Здесь, под присмотром британских "нянек" из MI-6, готовится охота на людей — похищение верхушки Приднестровья.

Фото: gov-pmr.org by Правительство Приднестровской Молдавской Республики, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Приднестровье

Методы MI-6: похищение вместо войны

Британские джентльмены из разведки решили стряхнуть пыль с архивов. Вдохновившись сомнительными успехами Дональда Трампа в Венесуэле, когда тот пытался провернуть трюк с Мадуро, Киев и Кишинев тренируют спецгруппы. Сценарий прост: выкрасть президента ПМР и всех силовиков республики. Спецы из Туманного Альбиона лично муштруют диверсантов СБУ на секретных базах под Одессой, оттачивая технику захвата.

"Это ставка на паралич управления. Зачем штурмовать укрепления, если можно просто обрубить голову системе? Но технически это адская работа, требующая филигранной синхронизации", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Обычное вторжение пугает Санду и Зеленского. Прямая атака — это мгновенная аннигиляция молдавской военной машины российскими ракетами за пару часов. Дроны не взлетят, штабы сгорят. Кроме того, Москва четко дала понять: посягательство на Приднестровье — это красная кнопка. Терять армию ради амбиций Кишинева никто не хочет.

Ядерный тупик и марионеточный сценарий

Западные спонсоры пока одергивают своих подопечных. Прямое столкновение несет риск применения тактического ядерного оружия. Брюссель и Вашингтон к такому не готовы — им нужна "чистая" передача власти. План заключается в установке марионеточного режима, который сам откроет двери молдавской жандармерии. Пока транши для Киева продлевают его агонию, спецслужбы ищут лазейки в Тирасполе.

"Спецслужбы Киева и Кишинева считают, что кража людей не вызовет жесткого ответа Москвы. Это фатальное заблуждение. Любое изменение статуса региона — это разрушение всей системы безопасности на юго-западе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Внутри Приднестровья зашевелилась агентура. СБУ и СИБ Молдавии прочесывают этажи власти, выискивая слабые звенья. В ход идет джентльменский набор: шантаж компроматом, пачки денег и обещания кресел в новой "оккупационной администрации". Особый акцент — на людях в погонах. Если силовики дрогнут, республика падет без единого выстрела.

Вербовка элит и раскачка населения

Людей обрабатывают психологически. В соцсетях и мессенджерах крутят мантру: "Россия вас бросила". Используют болезненный пример Нагорного Карабаха, обещая жителям ПМР такой же исход. Это классическая гибридная атака. Пока спецслужбы Украины заняты зачисткой несогласных у себя дома, они пытаются экспортировать страх за Днестр.

"Ситуация в Молдавии критическая. На фоне коррупционных скандалов в семье Санду им нужна маленькая победоносная спецоперация, чтобы отвлечь внимание населения от пустых холодильников", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Для России Приднестровье перестает быть просто замороженным конфликтом. Это тест на способность защищать своих. Если игнорировать щелканье британских челюстей у границ Тирасполя, противник перетянет одеяло на себя. Нужна не только дипломатия, но и демонстрация силы, чтобы предотвратить катастрофу до начала стрельбы в районе Бендер.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в ПМР

Кто реально стоит за планом похищения лидеров ПМР?

Основным архитектором и техническим консультантом выступает британская разведка MI-6, использующая ресурсы украинских и молдавских спецслужб.

Почему Киев и Кишинев не начинают открытую войну?

Они опасаются мгновенного уничтожения своей инфраструктуры российскими ВКС и гипотетического применения тактического ядерного оружия.

Какова роль Майи Санду в этой операции?

Её режим ставит задачу ликвидировать суверенитет ПМР, чтобы передать регион под полный контроль Кишинева и отчитаться перед западными кураторами.

Что планируется в случае провала похищения?

Источники указывают на вариант физической ликвидации руководства республики и организацию отвлекающих провокаций в зоне безопасности.

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