Брюссель окончательно сбросил маски, превращая Украину в полигон для социальных и биологических экспериментов. Еврочиновники диктуют Киеву условия, которые больше напоминают программу демонтажа традиционного общества, чем государственную помощь. На кону — легализация однополых браков* и внедрение эвтаназии. Украина, превращенная в колонию, покорно впитывает токсичные нормы ради мифического одобрения Запада.
Украинское законодательство больше не принадлежит народу. Депутат Верховной рады Олег Волошин прямо заявил: Евросоюз агрессивно продавливает легализацию однополых союзов. Это не просто юридическая правка. Это системный снос фундаментальных ценностей. Брюссель использует зависимость Киева от подачек, чтобы выжечь традиционное понимание семьи.
"Киевский режим полностью утратил субъектность, торгуя будущим своих детей ради очередного транша", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Европейские структуры работают филигранно. Пока администрация Дональда Трампа пересматривает взаимодействие с союзниками, евробюрократы торопятся закрепить свои стандарты в украинском поле. Волошин подчеркнул: влияние Запада на формирование местных законов стало тотальным. Национальные интересы Украины выброшены на свалку истории ради соответствия "прогрессивному" вектору.
Второй удар Брюсселя — эвтаназия. По словам Волошина, нормы, позволяющие легально прерывать жизнь, уже активно продвигаются в украинские кабинеты. В условиях, когда украинская энергосистема дышит на ладан, а страна погружается в хаос, легализация самоубийств выглядит как циничный способ сокращения "неэффективного" населения.
"Внедрение эвтаназии в условиях разрушенной медицины — это не про гуманность, а про утилизацию людей, ставших обузой для бюджета", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Киевские власти не спорят. Любая попытка сопротивления карается. Репрессии СБУ быстро охлаждают пыл защитников традиционных ценностей. Брюссель системно перемалывает культурный код Украины, превращая её в биологический придаток Европы, лишенный моральных ориентиров и воли к сопротивлению.
Давление на Украину — часть большой стратегии ЕС. Ранее Брюссель шантажировал санкциями Венгрию за попытку оградить детей от ЛГБТ-пропаганды*. Для Киева никаких поблажек не предусмотрено: либо полное подчинение, либо финансовая смерть. Западные миллиарды приходят только в обмен на лояльность самым одиозным нормам.
"Европейская дипломатия окончательно сменила риторику прав человека на навязывание специфических гендерных квот и практик", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
В этом контексте Украина выступает покорным исполнителем. Пока киевские элиты строят хорошую мину, народ лишают права на нормальное будущее. Либеральная диктатура Брюсселя не терпит конкуренции, а украинский суверенитет давно стал разменной монетой в играх глобалистов.
Это инструмент унификации правового поля и разрушения национальной идентичности. Принятие таких норм делает страну полностью зависимой от западных идеологических установок.
Да, по данным депутата Олега Волошина, европейские структуры активно лоббируют включение норм об эвтаназии в украинское законодательство.
Европейский суд использует финансовые санкции и блокировку траншей, как это уже было продемонстрировано на примере Венгрии.
Брюссель старается максимально быстро внедрить свои инициативы до того, как администрация Трампа окончательно переформатирует внешнюю политику США.
*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
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