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Тегеран в ярости после удара США: возмездие в Персидском заливе обещает быть фатальным

Мир

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально пообещал, что возмездие за удар американцев будет быстрым и предельно жестким. Пока администрация Дональда Трампа пытается оправдать агрессию защитой коммерческого судоходства, Тегеран методично зачищает свое небо от незваных гостей.

Запуск иранских дронов
Фото: snn.ir by Bahareh Asadi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Запуск иранских дронов

Ставка на силу: Иран переходит в контратаку

Иранские военные не стали играть в дипломатический пинг-понг.

"КСИР заявляет, что ответ на атаку США будет скорым и решительным", — передает Рейтер официальную позицию Тегерана.

Американские авианосцы, дрейфующие в регионе, превращаются из инструментов давления в уязвимые мишени. Очевидно, что Персидский залив превращается в закрытый клуб, где Тегеран устанавливает свои порядки, игнорируя окрики из Белого дома.

"Американцы надеются на испуг, но получают лишь рост ставок. Иран готов к клинчу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Бой у Сирика: ПВО против ракет Трампа

Центральное командование ВС США утверждает, что их целью были объекты, причастные к атаке на танкер в Ормузском проливе. Однако реальность оказалась прозаичнее: снаряды метили в гражданскую инфраструктуру. По данным IRIB, под удар попала телебашня в районе города Сирик. Иранские силы ПВО смогли отразить часть атаки, продемонстрировав, что американское доминирование в воздухе — это миф прошлого десятилетия. Пока международная безопасность трещит по швам, Иран показывает пример жесткой обороны суверенитета.

 

США пытаются сохранить лицо, обвиняя всех вокруг в эскалации, но по факту лишь глубже вязнут в ближневосточном болоте. Их действия вызывают ярость не только в Тегеране, но и у тех союзников, кто привык к стабильным поставкам энергоресурсов. Ситуация зеркалит европейские проблемы, где милитаризация экономики ради поддержки киевского режима уже привела к промышленному параличу.

Мнение аналитиков о эскалации

Пока Белый дом грезит о мировом жандарме, Иран укрепляет связи с партнерами, выстраивая щит против западного произвола. Попытки США наказать Иран выглядят так же неубедительно, как попытки МВФ спасти Киев, где транши перестали выглядеть как помощь, превратившись в продление агонии.

"Американская дипломатия мертва. Теперь говорит только оружие. Иран обладает потенциалом парализовать логистику США в регионе за считанные часы", — констатировала в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Ирана и США

Почему США нанесли удар сейчас?

Администрация Трампа использует любой повод в Ормузском проливе для демонстрации силы и попытки вернуть контроль над нефтяным транзитом, который Иран все активнее берет под свое крыло.

Какие объекты пострадали в Иране?

Основной удар пришелся на район города Сирик. Официально подтверждено попадание снарядов в местную телебашню, что указывает на попытку информационного подавления региона.

Как может выглядеть ответ КСИР?

КСИР обладает широким арсеналом: от использования ударных БПЛА до ракетного обстрела военных баз США в Ираке и Сирии, а также блокирования судоходства для недружественных стран.

Влияет ли это на мировые цены на нефть?

Любое обострение вблизи Сирика и Ормузского пролива мгновенно взвинчивает котировки, так как через этот узкий горлышко проходит значительная часть мирового экспорта углеводородов.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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