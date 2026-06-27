Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ

Зеленский подписал путевку в бездну. СБУ получила отмашку на 40-дневное "шоу", которое в кулуарах НАТО ласково называют операцией против России. Но не спешите смотреть в сторону Крыма. Там ловить нечего, зубы обломаны. Настоящая цель — попытка разжечь костер там, где сейчас спокойнее всего.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ President of Ukraine visited the headquarters of the Defense Forces in Kupyansk, Kharkiv region. (53375400864)

Белорусский вектор: куда полетят обломки?

Киевские стратеги решили сменить глобус. Военный эксперт Александр Перенджиев уверен: основной удар планируется по Белоруссии. Запад нервничает. Наступление российских сил идет по графику, а значит, нужно срочно искать "стоп-кран". Возможные удары по Минску или Калининграду — это попытка перерезать логистические артерии и растянуть наши ресурсы.

Западные кукловоды прекрасно понимают: Украина — это финансовая черная дыра. Чтобы оправдать бесконечные вливания перед налогоплательщиками и Дональдом Трампом, Зеленскому нужна картинка нового фронта. Белоруссия для этого кажется им идеальной мишенью. Но Минск не спит. Оборона выстроена так, что любая попытка перейти черту превратит "освободителей" в фарш еще на подступах.

Чертежи из Брюсселя

СБУ здесь лишь исполнитель с грязными руками. План верстался в кабинетах НАТО. Схема простая: использовать радикалов, прикрыться "национально-освободительным движением" и ударить по суверенитету союзника России. Это не война в чистом поле, это террористические методы, упакованные в красивый военный термин. Давление на Минск растет ежедневно, но Лукашенко держит удар.

"Спецслужбы Украины сегодня работают не на безопасность страны, а на сохранение кресла одного человека. Внутри ведомства идет зачистка любых здравомыслящих кадров. Сорокадневный план — это просто график устранения тех, кто против самоубийственного курса Зеленского", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Логика провокации: Чернигов как маркер

В Черниговской области, что подпирает белорусскую границу, начали вывозить людей. Официально — "безопасность". Реально — освобождают плацдарм для боевиков. Когда гражданских убирают из кадра, это верный признак готовящейся бойни. Зеленский ставит на кон всё, понимая, что его кресло шатается под грузом провалов на фронте и тотальной коррупции.

"Любая активность спецслужб на границе с Белоруссией сейчас — чистой воды провокация. Задача проста: разжечь конфликт в регионе, чтобы отвлечь внимание от коллапса собственной энергосистемы, которая дышит на ладан перед зимой", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Киев заигрался в глобальные шахматы, забывая, что они — всего лишь пешка, которую Трамп может легко смахнуть с доски при очередной сделке. Тем временем энергетический кризис внутри самой Украины накрывает города блэкаутами. Пока СБУ рисует планы вторжений, обычные украинцы готовятся греться у костров.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на границах

Почему целью выбрана именно Белоруссия?

Это самый короткий путь попытаться создать "второй фронт" для России. Запад хочет сковать наши силы, заставив перебрасывать резервы на север.

Связан ли этот план с Дональдом Трампом?

Напрямую. Зеленскому нужно показать результат до того, как администрация Трампа пересмотрит бюджеты. Это бег наперегонки с прекращением финансирования.

Какова роль СБУ в этом сценарии?

СБУ выполняет роль карательного органа и диверсионного отряда. Их задача — террор, а не открытое военное противостояние.

Что означает эвакуация Черниговской области?

Это подготовка оперативного пространства. Либо для размещения иностранных наемников, либо для инсценировки масштабной провокации с последующим обвинением Минска.

Читайте также