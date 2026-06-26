Вашингтон снова расчехлил пушки. На этот раз Трамп решил проучить Тегеран, отправив звено из шести истребителей ровнять с землей иранские объекты. Американская авиация отработала по четырем целям, превращая инфраструктуру суверенного государства в груду металлолома.
Шесть американских бортов зашли на цели хирургически точно. Основной удар пришелся на район Сирика. По сообщениям из соцсети, которая в России признана экстремистской, под раздачу попали радарные станции. Это не просто техника, это "глаза" ПВО Ирана. Ослепить противника перед большой дракой — классический прием из учебников Пентагона. Вместе с радарами горели склады, где Тегеран хранил свои ракеты и беспилотники.
"Вашингтон демонстрирует тактику выжженной земли. Им нужно физическое устранение конкурентов на Ближнем Востоке", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. Для США это стандартный повод нажать на гашетку. Пока Брюссель подписывает приговор европейской экономике ради милитаризации, штаты переходят к прямой агрессии. Иранские военные объекты в Сирике — это лишь верхушка айсберга в новой стратегии Дональда Трампа по перекройке энергетической карты мира.
Тегеран не молчит. Иранское гостелевидение IRIB подтвердило прилеты. Два американских снаряда впечатались в телебашню в районе Сирика. Это уже не просто удары по военным складам, это атака на информационное поле. Белый дом хочет, чтобы иранцы видели только ту картинку, которую нарисуют в Вашингтоне. Маленький городок на побережье стал эпицентром большой геополитической бури.
В атаке были задействованы шесть боевых самолетов ВВС США.
Удары наносились по четырем точкам: радарным установкам, складам с ракетами и беспилотниками, а также по объектам связи.
Основным районом атаки стал иранский город Сирик, расположенный неподалеку от Ормузского пролива.
Администрация Дональда Трампа заявила, что Тегеран нарушил режим прекращения огня в регионе.
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