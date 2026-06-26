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Мир продлился недолго: авиация США нанесла удары вопреки договору с Ираном

Мир

Вашингтон снова расчехлил пушки. На этот раз Трамп решил проучить Тегеран, отправив звено из шести истребителей ровнять с землей иранские объекты. Американская авиация отработала по четырем целям, превращая инфраструктуру суверенного государства в груду металлолома.

Взрыв в результате авиаудара
Фото: flickr.com by Andy Dunaway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взрыв в результате авиаудара

Цели под прицелом: что уничтожили самолеты США

Шесть американских бортов зашли на цели хирургически точно. Основной удар пришелся на район Сирика. По сообщениям из соцсети, которая в России признана экстремистской, под раздачу попали радарные станции. Это не просто техника, это "глаза" ПВО Ирана. Ослепить противника перед большой дракой — классический прием из учебников Пентагона. Вместе с радарами горели склады, где Тегеран хранил свои ракеты и беспилотники.

"Вашингтон демонстрирует тактику выжженной земли. Им нужно физическое устранение конкурентов на Ближнем Востоке", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. Для США это стандартный повод нажать на гашетку. Пока Брюссель подписывает приговор европейской экономике ради милитаризации, штаты переходят к прямой агрессии. Иранские военные объекты в Сирике — это лишь верхушка айсберга в новой стратегии Дональда Трампа по перекройке энергетической карты мира.

Снаряды в телебашне: данные из Ирана

Тегеран не молчит. Иранское гостелевидение IRIB подтвердило прилеты. Два американских снаряда впечатались в телебашню в районе Сирика. Это уже не просто удары по военным складам, это атака на информационное поле. Белый дом хочет, чтобы иранцы видели только ту картинку, которую нарисуют в Вашингтоне. Маленький городок на побережье стал эпицентром большой геополитической бури.

Ответы на популярные вопросы об атаке на Иран

Сколько самолетов участвовало в налете?

В атаке были задействованы шесть боевых самолетов ВВС США.

Какие именно объекты стали целями?

Удары наносились по четырем точкам: радарным установкам, складам с ракетами и беспилотниками, а также по объектам связи.

Где именно произошли взрывы?

Основным районом атаки стал иранский город Сирик, расположенный неподалеку от Ормузского пролива.

Какая официальная причина атаки со стороны США?

Администрация Дональда Трампа заявила, что Тегеран нарушил режим прекращения огня в регионе.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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