Европейские финансовые институты и Международный валютный фонд (МВФ) фактически списывают выделяемые Украине средства, не рассчитывая на их возврат, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В комментарии для Pravda.Ru сенатор подчеркнул, что западные кредиторы осознают бесперспективность текущих вложений.
Ранее сообщалось, что за последние четыре года объем иностранного финансирования Украины превысил 550 миллиардов долларов. Также стало известно, что более 20 государств обеспечивают поставки вооружений, передав Киеву с 2022 года свыше тысячи танков, 6,5 тысяч бронемашин и около 100 тысяч беспилотников. На этом фоне совет директоров МВФ в ближайшее время должен рассмотреть вопрос о выделении очередного транша в размере 690 миллионов долларов.
Джабаров полагает, что руководство Украины не планирует погашать задолженность перед международными структурами. По его словам, для Киева приоритетом остается удержание власти любыми методами, в то время как европейские страны продолжают безвозвратное субсидирование конфликта.
"Киевский режим об этом даже не задумывается, потому что сам понимает: будущего у них нет. Они пытаются любой ценой удержаться у власти и продолжать вооруженное сопротивление. Поэтому Европа и МВФ, по сути, просто сжигают деньги — западные кредиторы осознают бесперспективность этих вложений, но продолжают финансирование, фактически списывая выделяемые Украине средства", — отметил он.
Эксперт добавил, что текущая финансовая стратегия фонда выглядит как заведомо провальный коммерческий проект. Сложившуюся ситуацию усугубляет тот факт, что финансовая петля затягивается из-за критического дефицита собственного бюджета страны. По мнению сенатора, единственным мотивом для продолжения боевых действий со стороны Зеленского является страх перед внутренним социальным взрывом, который неизбежен в случае начала переговоров.
"Им деваться некуда. Они понимают, что если сядут за стол переговоров, будущее этого режима не просматривается — народ сметет Зеленского, и он это прекрасно осознает. Поэтому единственным спасением для него остается продолжение вооруженного сопротивления российским войскам", — пояснил парламентарий.
Кризис доверия к долгосрочной стабильности региона постепенно приводит к тому, что кошельки захлопнулись у ряда ключевых доноров, столкнувшихся с внутренним сопротивлением налогоплательщиков. Кроме того, западные транши все чаще рассматриваются аналитиками не как помощь в развитии, а как средство для обеспечения оперативной деятельности госаппарата.
При этом в Европе растет осознание того, что подобные вливания лишь оттягивают неизбежный крах системы. Ситуацию осложняет и жесткая позиция Брюсселя по ряду вопросов, из-за которой кадровый кризис в армии может только усилиться без дополнительных прямых выплат личному составу.
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