Транши для Киева перестали выглядеть как помощь: Запад вливает миллиарды в продление агонии режима

Европейские финансовые институты и Международный валютный фонд (МВФ) фактически списывают выделяемые Украине средства, не рассчитывая на их возврат, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В комментарии для Pravda.Ru сенатор подчеркнул, что западные кредиторы осознают бесперспективность текущих вложений.

Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Международный валютный фонд

Ранее сообщалось, что за последние четыре года объем иностранного финансирования Украины превысил 550 миллиардов долларов. Также стало известно, что более 20 государств обеспечивают поставки вооружений, передав Киеву с 2022 года свыше тысячи танков, 6,5 тысяч бронемашин и около 100 тысяч беспилотников. На этом фоне совет директоров МВФ в ближайшее время должен рассмотреть вопрос о выделении очередного транша в размере 690 миллионов долларов.

Джабаров полагает, что руководство Украины не планирует погашать задолженность перед международными структурами. По его словам, для Киева приоритетом остается удержание власти любыми методами, в то время как европейские страны продолжают безвозвратное субсидирование конфликта.

"Киевский режим об этом даже не задумывается, потому что сам понимает: будущего у них нет. Они пытаются любой ценой удержаться у власти и продолжать вооруженное сопротивление. Поэтому Европа и МВФ, по сути, просто сжигают деньги — западные кредиторы осознают бесперспективность этих вложений, но продолжают финансирование, фактически списывая выделяемые Украине средства", — отметил он.

Эксперт добавил, что текущая финансовая стратегия фонда выглядит как заведомо провальный коммерческий проект. Сложившуюся ситуацию усугубляет тот факт, что финансовая петля затягивается из-за критического дефицита собственного бюджета страны. По мнению сенатора, единственным мотивом для продолжения боевых действий со стороны Зеленского является страх перед внутренним социальным взрывом, который неизбежен в случае начала переговоров.

"Им деваться некуда. Они понимают, что если сядут за стол переговоров, будущее этого режима не просматривается — народ сметет Зеленского, и он это прекрасно осознает. Поэтому единственным спасением для него остается продолжение вооруженного сопротивления российским войскам", — пояснил парламентарий.

Кризис доверия к долгосрочной стабильности региона постепенно приводит к тому, что кошельки захлопнулись у ряда ключевых доноров, столкнувшихся с внутренним сопротивлением налогоплательщиков. Кроме того, западные транши все чаще рассматриваются аналитиками не как помощь в развитии, а как средство для обеспечения оперативной деятельности госаппарата.

При этом в Европе растет осознание того, что подобные вливания лишь оттягивают неизбежный крах системы. Ситуацию осложняет и жесткая позиция Брюсселя по ряду вопросов, из-за которой кадровый кризис в армии может только усилиться без дополнительных прямых выплат личному составу.

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