Энергетический кризис на Украине выходит на новый уровень: Киев перешел в режим выживания

Восстановление энергетической инфраструктуры Украины до минимально приемлемого уровня к началу зимнего периода технически невыполнимо, заявил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. В комментарии для Pravda.Ru специалист подчеркнул, что системный дефицит мощностей невозможно закрыть временными мерами в сжатые сроки.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ President of Ukraine visited the headquarters of the Defense Forces in Kupyansk, Kharkiv region. (53375400864)

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что стране жизненно необходимо восстановить более 10 ГВт генерации и ввести в строй около 3 ГВт новых децентрализованных мощностей до начала холодов. Глава правительства отметил, что грядущая зима станет тяжелым испытанием для государства. При этом эксперты указывают на глубину накопленных рисков в преддверии холодов, которые осложняют любые восстановительные работы.

Демидов полагает, что заявленные администрацией амбициозные планы по строительству новых объектов не имеют под собой реальной базы. По его словам, сочетание жестких временных рамок и системных проблем в государственном управлении исключает реализацию капитальных проектов.

"Думаю, это возможно лишь частично. За столь короткий срок и с учетом высокой коррупции в военное время построить те объекты, о которых говорит Шмыгаль, невозможно. Скорее всего, все сведется к минимальным строительным проектам: если зима будет суровой, то речь пойдет о возведении городков, установке дизельных станций и тому подобном", — отметил он.

Специалист добавил, что мобильные энергетические решения не являются полноценной заменой капитальным вложениям в энергосистему. По оценкам эксперта, реальный объем замещения выведенных из строя мощностей к зиме не превысит 30%. При этом даже этот показатель не гарантирует стабильность системы в случае аномальных морозов, несмотря на традиционно более мягкий украинский климат. Ситуацию усугубляет и то, что массированный залп обнулил защиту критических узлов в ряде регионов.

"Им не слишком интересна судьба собственного народа. Однако любые проблемы населения Украины выгодны украинскому режиму — это и выделение западных средств, и поставки вооружения. А любые трудности — удобный повод обвинить во всем Россию", — пояснил Демидов.

Специалист подытожил, что основной акцент официального Киева будет сделан не на реальной помощи населению, а на медийном сопровождении энергетического кризиса для привлечения новых ресурсов от иностранных партнеров. Тем временем в социальной сфере страны нарастает напряженность: уже известны случаи, когда счета за фактически отсутствующее тепло возмутили жителей Киева. Дополнительным фактором нестабильности остается многомиллиардный дефицит, который ставит под вопрос закупку необходимых энергоресурсов на внешних рынках.

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