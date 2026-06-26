Минск держит удар: какая скрытая сила стоит за спокойствием белорусской границы

Прямое вовлечение Белоруссии в боевые действия на Украине в настоящий момент не выгодно ни одной из сторон, уверен старший научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Беспалов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметил, что попытки Киева усилить давление на Минск носят скорее пропагандистский характер и направлены на решение внутренних политических задач Владимира Зеленского.

Фото: /commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Александр Лукашенко

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности недавней встречи с представителями киевского режима. Глава республики подчеркнул, что передал Владимиру Зеленскому прямое предупреждение о недопустимости попыток втянуть страну в конфликт. По словам белорусского лидера, в случае агрессии "качество войны" мгновенно изменится, став совершенно иным. В Киеве после этого заверили, что осознают всю серьезность ситуации.

По словам Беспалова, ни официальный Минск, ни Киев не заинтересованы в открытии реального второго фронта. Для ВСУ это означало бы критическое увеличение линии соприкосновения и необходимость перебрасывать боеспособные подразделения с основных направлений.

Украина уже держит часть сил на северных рубежах, однако их состояние оценивается как далекое от максимальной готовности. Аналитик подчеркнул, что провокации на границе с республикой возможны только в случае полного краха режима Зеленского как последний шанс вовлечь в конфликт европейские армии.

"Белорусские власти, лично президент Лукашенко и общество в целом всегда категорически выступали против прямого втягивания Белоруссии в военный конфликт. Эта позиция всем известна. Яркий пример — все заинтересованы в отсутствии прямой эскалации", — рассказал Беспалов.

Эксперт обратил внимание, что стороны предпочитают не афишировать острые моменты, такие как пролеты украинских беспилотников через воздушное пространство Белоруссии. Это позволяет избегать обвинений Минска в невыполнении союзнических обязательств и не давать поводов для публичной эскалации. Подобная сдержанность со стороны Москвы и Минска объясняется желанием сохранить статус-кво. При этом западные страны демонстрируют готовность к смягчению санкций в отношении Белоруссии, преследуя цель ослабить ее связи с Россией.

Активность Зеленского в медийном поле, включая недавний "ультиматум" по поводу работы белорусских ретрансляторов у границ, вызвана желанием предотвратить смягчение позиции Запада. Однако Лукашенко, способный игнорировать многие негласные инциденты, не оставляет без ответа имиджевые выпады. Специалист напомнил, что ультиматум Зеленского в адрес Минска заставил белорусскую сторону реагировать максимально жестко.

"Лукашенко не мог не среагировать. Он прямо заявил, что ему необходимо, чтобы со стороны Украины не звучало заявлений, которые ставили бы его в тяжелую ситуацию и вынуждали публично отвечать на них. Если бы он промолчал, это было бы воспринято как молчаливое согласие с позицией Зеленского", — пояснил Беспалов.

Несмотря на достижение ситуативного перемирия, риск новых словесных выпадов сохраняется. Недавний курс на риторическое давление со стороны Киева лишь подтверждает нестабильность договоренностей. Беспалов полагает, что спираль словесной эскалации может раскручиваться и дальше, но до практических силовых действий дело вряд ли дойдет.

Оба лидера осознают границы допустимого, обеспечивающие безопасность их государств. В свою очередь, безопасность Минска остается приоритетом в рамках двусторонних соглашений. Тем не менее, давление на Минск как метод политической игры продолжит использоваться украинской стороной в будущем.

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