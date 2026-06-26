Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС

Россия практически не ощутит экономических потерь в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявила декан экономического факультета РУДН Инна Андронова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнула, что потенциальный разрыв связей несет прежде всего репутационные риски для Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян (28-12-2021)

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявлял, что Армения может выйти из состава ЕАЭС при условии нарушения основных принципов работы этого объединения. Подобные маневры Еревана уже заставляют аналитиков оценивать финансовые последствия смены геополитического вектора страны.

По словам Андроновой, масштаб российской экономики и территориальные ресурсы несопоставимы с армянскими показателями, что делает гипотетический уход партнера незаметным для макроэкономической стабильности РФ. Тем не менее, специалист характеризует ситуацию как болезненную с точки зрения международного престижа.

"Много ли потеряет слон, если с него спрыгнет мышка? Экономически мы ничего не потеряем. Но это неприятно — для нас это скорее геополитический, имиджевый удар, и это плохо, когда даже такие мелкие партнеры нас покидают", — отметила она.

Несмотря на отсутствие прямой угрозы для российского бюджета, демарш союзника способен создать негативный прецедент на постсоветском пространстве. В экспертном сообществе указывают на риски экономической изоляции, с которыми может столкнуться сама республика в случае утраты преференций союза.

Андронова призвала объективно смотреть на цифры, сравнивая численность населения и площадь территорий двух стран. Доля Армении в общем объеме ресурсов содружества крайне мала. Ожидается, что разрыв отношений приведет к финансовому краху именно закавказского государства, а не России.

Параллельно с этим на международной арене фиксируют попытки давления на Ереван со стороны западных структур. В обмен на охлаждение отношений с Москвой республике обещают миллионы в обмен на суверенитет, хотя реальные объемы поддержки остаются дискуссионными.

По мнению Андроновой, репутационные издержки остаются главным фактором беспокойства. Тем не менее, российская сторона располагает всеми инструментами для минимизации имиджевого ущерба. Эксперты также отмечают, что текущие амбиции по созданию транспортных коридоров без участия России могут зайти в тупик из-за разрыва логистических цепочек внутри ЕАЭС.

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