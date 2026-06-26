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У Украины появилась новая проблема: затяжной конфликт начал бить по интересам США

Мир

Нынешний украинский конфликт подрывает основы международной стабильности и торговли, что заставляет президента США Дональда Трампа искать пути к его скорейшему завершению, заявил политолог Владимир Оленченко. В комментарии для Pravda.Ru эксперт проанализировал противоречивые сигналы, поступающие от американского политика в адрес Киева и НАТО.

Дональд Трамп
Фото: Веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Ранее консервативный американский журналист Такер Карлсон в эфире своего YouTube-канала прокомментировал позицию Дональда Трампа по Украине. По словам обозревателя, президент США видит в продолжении боевых действий прямую угрозу национальным интересам страны. Параллельно с этим мировое сообщество обсуждает, как будущее Евросоюза может измениться под давлением новой администрации Белого дома.

Оленченко подчеркнул, что позиция Трампа не является однородной и зависит от политического контекста конкретных встреч. В частности, на саммите G7 в Эвиане политик призывал европейских лидеров взять на себя основную нагрузку по поддержке украинского руководства. Однако уже в ходе недавних контактов с генсекретарем НАТО риторика сместилась в сторону поиска формулы урегулирования. Многие эксперты полагают, что передел мировой политики неизбежен из-за глубоких трещин в западном единстве.

По мнению политолога, критическим моментом станет июльский саммит НАТО в Турции, где вопросы финансирования альянса и украинский кейс станут главными темами дискуссий. Специалисты фиксируют, что расходы на оборону ЕС могут стать непосильным бременем для союзников в условиях жесткого финансового аудита из Вашингтона.

"Из Соединенных Штатов звучат разные сигналы относительно отношения Трампа к Украине. Есть базисная линия: он заинтересован в завершении конфликта. На недавней встрече в Эвиане он сказал, что европейцам следует поддерживать Украину. Также он высказывался в пользу урегулирования, а на встрече с генсекретарем НАТО заявил, что конфликт развивается в пользу Украины", — пояснил он.

Эксперт также указал на мнение американского медиасообщества, которое все активнее транслирует тезис о вреде затяжного противостояния для глобальной экономики. На фоне этих обсуждений архитектура безопасности подвергается пересмотру, а Вашингтон стремится вернуть себе полный контроль над дипломатическим треком. При этом военная помощь США становится инструментом давления на партнеров, доведенных до открытого раздражения стилем ведения переговоров американской стороны.

"Разные политические силы в Европе, НАТО и США высказывают свои точки зрения по Украине, и у каждой своя аргументация. Однако очевидно одно: текущая ситуация ведет к разрушению Украины как государства. Если конфликт продолжится, альтернативы нет — страна распадется", — заключил Оленченко.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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