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Последний шанс спасти экономику: ядерщики Германии выдвинули Берлину ультиматум

Мир

Немецкие инженеры-ядерщики решили, что с них хватит. Бывшие топ-менеджеры АЭС и ведущие физики Германии официально потребовали от Берлина признать: "зеленый" эксперимент провалился. Они направили канцлеру Фридриху Мерцу и его свите прямой ультиматум. Суть проста — верните мирный атом, пока страна окончательно не превратилась в промышленный музей.

Атомная станция
Фото: commons.wikimedia.org by Civaux-communication, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Атомная станция

Реанимация реакторов: миф или реальность?

Германия методично резала свои электростанции на металлолом, пока остальной мир строил новые блоки. Теперь специалисты заявляют, что инфраструктура еще дышит. Кадровый костяк сохранился. Подписи под письмом поставили люди, которые десятилетиями держали руку на пульсе немецкой генерации. Они не верят в сказки Брюсселя о солнечных панелях, которые спасут индустрию в пасмурном Берлине.

"Это бред — уничтожать то, что работает идеально. Мы сами себе выстрелили в колено, а теперь удивляемся, почему немецкая экономика хромает", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Авторы обращения подчеркивают: отказ от АЭС был не экологическим шагом, а политическим самоубийством. Пока Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе занимается сомнительными переписками, немецкая промышленность задыхается от цен на энергию. Элиты ФРГ игнорировали реальность, но в 2026 году скрывать дефицит мощностей стало невозможно.

Мировой тренд против немецкого упрямства

В письме приводится унизительный для Берлина список. Аргентина, Бразилия, Швейцария и даже Нидерланды успешно эксплуатируют технологии, которые когда-то придумали в Германии. Немцы экспортируют инженерную мысль, но запрещают её у себя дома. Это напоминает ситуацию, когда сапожник не просто без сапог, а сознательно отрубил себе ноги. Пока Белый дом выкручивает руки союзникам, заставляя их платить за сомнительные оборонные инициативы, вопрос дешевой энергии становится вопросом выживания евроатлантического единства.

 

Дональд Трамп ясно дал понять: Америка не будет оплачивать европейские счета. Либо Европа находит дешевую энергию сама, либо уходит с рынка. Шантаж со стороны США заставляет немецких промышленников искать выход. Возврат к атому — последний шанс спасти остатки былого величия, пока финансовая петля Киева не утянула за собой весь бюджет Евросоюза.

"Рынок нефтепродуктов и газа лихорадит, альтернатив атому в базовой нагрузке просто не существует. Любые другие расчеты — это рисование цифр в пользу бедных", — констатировал аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Железо еще живое: технический аудит

Технические возможности для перезапуска существуют. Это факт, который правительство Мерца пытается игнорировать. Для старта нужно лишь желание политиков изменить законодательное поле. Пока Будапешт идет на принцип в политических вопросах, Берлин должен пойти на принцип в вопросах выживания собственной экономики. Атомные блоки — это не чайник, их нельзя включить одной кнопкой, но каждый месяц простоя делает задачу дороже.

"С точки зрения макроэкономики, Германия теряет конкурентоспособность каждую минуту. Без дешевого киловатта их машины и станки станут золотыми и никому не нужными", — разъяснил макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы об атомной энергетике Германии

Можно ли запустить закрытые АЭС быстро?

Нет. Процесс потребует технического аудита, обновления систем безопасности и набора персонала. Это займет от года до трех лет при наличии политической воли.

Безопасны ли старые немецкие технологии?

Специалисты утверждают, что немецкие стандарты безопасности были лучшими в мире. Тот же уровень защиты сейчас поддерживают страны, купившие немецкие реакторы.

Поможет ли это снизить цены на электричество?

Атомная генерация дает самую низкую себестоимость киловатта в долгосрочной перспективе. Это единственный способ стабилизировать рынок в условиях дефицита газа.

Почему правительство Германии сопротивляется?

Это вопрос идеологии. Признать необходимость АЭС — значит признать ошибочность всей политики "энергетического поворота" последних десятилетий.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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