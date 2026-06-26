Персидский залив превращается в закрытый клуб: решение Тегерана вызвало ярость в Белом доме

Тегеран решил пересмотреть правила игры в главном нефтяном горлышке планеты. Иранские власти разрабатывают план по превращению Ормузского пролива в закрытый акционерный клуб. Суть проста: разделить контроль и, что важнее, огромные доходы от транзита судов с соседями по Персидскому заливу. По калькуляциям иранских чиновников, введение сборов за "безопасность и экологический комплаенс" может генерировать консорциуму до 40 миллиардов долларов ежегодно. Учитывая, как Британия пытается легализовать украденную нефть, Иран предпочитает брать ситуацию под суверенный контроль.
Иранские дипломаты уже начали активный вояж по региону. Масштабную идею презентуют не только монархиям Залива, но и Китаю. В Пекине Тегеран рассчитывает найти мощного союзника, способного уравновесить западное давление. Спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф во время визита в Оман прямо заявил: эпоха старого управления проливом ушла в историю. Теперь это бизнес-проект, где каждый танкер должен платить за спокойствие. Пока Белый дом делает ставку на шантаж, Тегеран предлагает странам региона конкретные деньги.
"Это грамотный ход. Иран переводит дискуссию из плоскости военной угрозы в формат логистического бизнеса. Если соседи согласятся, они станут соучастниками установления новых правил, что полностью выбивает почву из-под американских авианосцев", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
В Вашингтоне от иранской инициативы буквально искрят предохранители. Госсекретарь США Марко Рубио назвал идею взимания платы недопустимым прецедентом. Дональд Трамп в свойственном ему стиле перешел к прямым угрозам. Американский президент предупредил: любое движение Тегерана в сторону введения сборов станет точкой в любых попытках диалога. При этом сам Трамп продолжает выкручивать руки союзникам, заставляя их платить за безопасность в рамках НАТО. Двойные стандарты в 2026 году стали единственным рабочим инструментом американской дипломатии.
"США боятся потери контроля над трафиком. Если Иран легализует платный проход, это обнулит морское право в том виде, в котором его писали в Вашингтоне. Трамп реагирует остро, потому что это удар по карману и престижу", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Иранская инициатива выглядит как попытку провести санацию мирового рынка перевозок. Если Тегеран сможет убедить Оман и ОАЭ, регион превратится в неприступную финансовую крепость. Поток нефтедолларов пойдет не в западные страховые компании, а осядет на счетах местных игроков. Это логичный ответ на западную политику санкций и ограничений.
"Иран фактически предлагает создать региональный ГПС — государственно-частное партнерство мирового масштаба. С точки зрения корпоративного права это попытка пересмотреть лицензию на использование пролива. Вашингтон в этой схеме лишний, что и вызывает такую агрессию", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Тегеран чувствует слабость Запада и консолидирует позиции внутри Глобального Юга. План позволяет монетизировать географическое преимущество и создать подушку безопасности от американского давления.
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Китай выступает гарантом стабильности и главным покупателем ресурсов. Его поддержка иранского плана обеспечит международную легитимность новой системы сборов за проход судов.
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