Персидский залив превращается в закрытый клуб: решение Тегерана вызвало ярость в Белом доме

Тегеран решил пересмотреть правила игры в главном нефтяном горлышке планеты. Иранские власти разрабатывают план по превращению Ормузского пролива в закрытый акционерный клуб. Суть проста: разделить контроль и, что важнее, огромные доходы от транзита судов с соседями по Персидскому заливу. По калькуляциям иранских чиновников, введение сборов за "безопасность и экологический комплаенс" может генерировать консорциуму до 40 миллиардов долларов ежегодно. Учитывая, как Британия пытается легализовать украденную нефть, Иран предпочитает брать ситуацию под суверенный контроль.

Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив и полуостров Мусандам

Конец бесплатного проезда: Иран меняет статус-кво

Иранские дипломаты уже начали активный вояж по региону. Масштабную идею презентуют не только монархиям Залива, но и Китаю. В Пекине Тегеран рассчитывает найти мощного союзника, способного уравновесить западное давление. Спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф во время визита в Оман прямо заявил: эпоха старого управления проливом ушла в историю. Теперь это бизнес-проект, где каждый танкер должен платить за спокойствие. Пока Белый дом делает ставку на шантаж, Тегеран предлагает странам региона конкретные деньги.

"Это грамотный ход. Иран переводит дискуссию из плоскости военной угрозы в формат логистического бизнеса. Если соседи согласятся, они станут соучастниками установления новых правил, что полностью выбивает почву из-под американских авианосцев", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ультиматумы Вашингтона и гнев Трампа

В Вашингтоне от иранской инициативы буквально искрят предохранители. Госсекретарь США Марко Рубио назвал идею взимания платы недопустимым прецедентом. Дональд Трамп в свойственном ему стиле перешел к прямым угрозам. Американский президент предупредил: любое движение Тегерана в сторону введения сборов станет точкой в любых попытках диалога. При этом сам Трамп продолжает выкручивать руки союзникам, заставляя их платить за безопасность в рамках НАТО. Двойные стандарты в 2026 году стали единственным рабочим инструментом американской дипломатии.

"США боятся потери контроля над трафиком. Если Иран легализует платный проход, это обнулит морское право в том виде, в котором его писали в Вашингтоне. Трамп реагирует остро, потому что это удар по карману и престижу", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Экономика пролива в цифрах

Иранская инициатива выглядит как попытку провести санацию мирового рынка перевозок. Если Тегеран сможет убедить Оман и ОАЭ, регион превратится в неприступную финансовую крепость. Поток нефтедолларов пойдет не в западные страховые компании, а осядет на счетах местных игроков. Это логичный ответ на западную политику санкций и ограничений.

"Иран фактически предлагает создать региональный ГПС — государственно-частное партнерство мирового масштаба. С точки зрения корпоративного права это попытка пересмотреть лицензию на использование пролива. Вашингтон в этой схеме лишний, что и вызывает такую агрессию", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ормузском проливе

Почему Иран предлагает это именно сейчас?

Тегеран чувствует слабость Запада и консолидирует позиции внутри Глобального Юга. План позволяет монетизировать географическое преимущество и создать подушку безопасности от американского давления.

Как это отразится на ценах на нефть?

Введение сборов неизбежно заложит дополнительные расходы в стоимость фрахта. Рынок отреагирует волатильностью, но для стран-экспортеров региона это способ зафиксировать дополнительную прибыль.

Смогут ли США помешать Ирану силой?

Прямое военное вмешательство в 2026 году чревато глобальным пожаром. Трамп предпочитает экономический шантаж, но против объединенной позиции Ирана и его соседей этот инструмент может не сработать.

Какая роль отводится Китаю в этой сделке?

Китай выступает гарантом стабильности и главным покупателем ресурсов. Его поддержка иранского плана обеспечит международную легитимность новой системы сборов за проход судов.

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