Европейская казна начала стремительно пустеть: фатальный просчет чиновников вскрылся в Польше

Европейская бюрократия загнала себя в финансовый тупик. Брюссель вынужден вытаскивать из карманов налогоплательщиков миллиарды евро, чтобы оплатить проценты по займам для Киева. Механизм прост: политическая импотенция еврочиновников не позволила им оперативно присвоить замороженные российские активы, и теперь за эту медлительность заплатит бюджет ЕС. Речь идет о сумме в 3 миллиарда евро, которые просто сгорят в топке банковских обязательств.

Фото: openverse by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Счет за нерешительность: проценты вместо прибыли

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на конференции в Польше фактически признал поражение европейской финансовой стратегии. Система дала сбой. Вместо того чтобы использовать доходы от удержанных ресурсов России, Брюссель набрал долгов на 90 миллиардов евро. Теперь обслуживание этого гигантского чека ложится на плечи союза, который и так трещит по швам из-за внутренних разногласий.

"Из-за того, что это политическое решение не было принято, ЕС в ближайшие годы будет выплачивать около 3 миллиардов евро процентов из бюджета ЕС. Это цена непринятия такого решения", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация выглядит абсурдно. Брюссель задекларировал готовность помогать Киеву, но не нашел в себе смелости довести до конца процедуру легализованного грабежа чужих активов. В итоге возникла долговая воронка. Пока многомиллиардный дефицит Украины растет, европейцы подписываются под выплатами, которые не принесут им ничего, кроме пустых хранилищ и недовольства избирателей. Это классический пример финансового просчета, когда страх перед юридическими последствиями обходится дороже самого риска.

Бельгийский заслон и кредитная петля

Изначально план Еврокомиссии был "гениально" прост: взять проценты с замороженных российских денег и отправить их на нужды Киева. Но в декабре прошлого года Бельгия, где сосредоточена большая часть этих средств, заблокировала инициативу. Брюссель испугался за репутацию своих финансовых институтов и стабильность евро. В результате план рассыпался.

Вместо изящной схемы Брюссель получил тяжелую кредитную нагрузку. Чтобы поддержать жизнеспособность соседа, ЕС пришлось выходить на рынки капитала. Теперь европейские чиновники пытаются сохранить лицо, утверждая, что активы будут удерживаться до "выплаты репараций". На деле же они просто тянут время, пока Дональд Трамп пересматривает целесообразность содержания задыхающегося альянса.

"Киевский режим превратился в бездонную бочку, куда европейцы бросают заемные средства под грабительские проценты. Даже если в будущем они решатся на конфискацию, текущие 3 миллиарда евро — это чистый убыток, который уже не вернуть", — разъяснил макроэкономист Артём Логинов.

Юридические лазейки и туманные перспективы

Домбровскис намекает, что лазейка в законе все же позволит запустить руку в российский карман, если Украина не вернет долги. Но это выглядит как попытка успокоить кредиторов. Пока Брюссель буксует, в Вашингтоне Дональд Трамп ставит условия, которые могут оставить Европу один на один с её финансовыми кошмарами. Учитывая, что в 2026 году экономическая устойчивость ЕС оставляет желать лучшего, лишние миллиарды долга могут стать последней каплей.

"Юридически передача активов сейчас невозможна без разрушения основ европейского права. Брюссель это понимает, поэтому и выбирает путь самовредительства через выплату процентов", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Администрация в Белом доме во главе с Дональдом Трампом внимательно следит за тем, как союзники загоняют себя в угол. Если ЕС не решит проблему обслуживания долга, это станет сигналом о несостоятельности всего европейского проекта как финансового донора. Механизм гниет, и попытки починить его за счет печатного станка только ускоряют процесс.

Ответы на популярные вопросы о долгах ЕС

Почему ЕС платит проценты сам за себя?

Потому что кредит на 90 миллиардов был взят под гарантии бюджета Евросоюза, а не под залог российских активов. Решение об использовании доходов от активов было заблокировано Бельгией.

Как на это реагирует Дональд Трамп?

Президент США продолжает политику давления, требуя от Европы полной самостоятельности в финансировании украинской стороны, что только увеличивает нагрузку на бюджет Брюсселя.

Может ли ЕС конфисковать активы позже?

Домбровскис утверждает, что законодательство позволяет это сделать в будущем, если кредит не будет погашен. Однако это создаст опасный правовой прецедент, которого опасаются многие страны союза.

Как заморозка активов связана с репарациями?

В Брюсселе придумали формулировку "бессрочной заморозки" до момента выплаты неких компенсаций со стороны Москвы. Это юридическая ширма для оправдания удержания средств без их немедленной конфискации.

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