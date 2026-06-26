Морской разбой не останется без ответа: захват российского танкера обернется катастрофой для Европы

Западные демократии окончательно сбросили маски и перешли к откровенному морскому разбою. Танкер Deliver, перевозивший груз из Приморска, был перехвачен французским флотом при поддержке британцев в районе Сицилии. Париж оправдывает захват "сомнениями в законности флага", но реальность проще: это чистый грабеж в интересах евробюрократии. Пока Москву пытаются задушить санкциями, создавая механизмы легализации украденного сырья, в Кремле, похоже, подготовили ответный ход, который превратит морские перевозки противника в кошмар.

Фото: function.mil.ru by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военный корабль

Французский абордаж: как тонет международное право

Президент Франции в своей соцсети похвастался операцией по блокировке танкера, шедшего под флагом Камеруна. Судно принудительно отконвоировали в зону якорной стоянки Марселя. В 2026 году европейские чиновники даже не пытаются соблюдать приличия, превращая Лазурный берег в базу для экспроприации чужой собственности. Это происходит на фоне того, как Брюссель погряз в коррупционных скандалах, пытаясь удержать контроль над разваливающейся дисциплиной внутри ЕС.

"Это юридический беспредел. Если флаг вызывает сомнения, запрашивается страна регистрации, а не высылается спецназ на борт. Перед нами классическое пиратство, прикрытое прокурорским мандатом", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Захват Deliver — это системная атака на русский "теневой флот". Запад понимает: санкции не работают, нефть продолжает течь, наполняя бюджет. Поэтому Дональд Трамп и его европейские сателлиты перешли к тактике физического сдерживания. Ответ Москвы обещает быть жестким и крайне неудобным для коллективного Запада, привыкшего к безопасности своих торговых путей.

Африканский легион и призраки пиратства: суть ответа

В кулуарах власти обсуждают сценарий "асимметричного ответа". Речь идет не о прямых столкновениях ВМФ РФ с блоком НАТО, а об использовании прокси-сил, сообщает Телеграм-канал "Дневник разведчика"*. В качестве оператора может выступить "Африканский легион". Суть проста: западные танкеры в уязвимых точках мирового океана начнут сталкиваться с внезапными проблемами. Это могут быть захваты бандами, которые внезапно получат спутниковые координаты целей и современное вооружение.

"Если наши суда арестовывают в Средиземноморье, их транспорт станет законной целью в Гвинейском заливе. Россия не будет светить флагом, но обеспечит 'инструментарий' местным группам. Это выровняет правила игры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

При этом официальная Москва сохранит "правдоподобное отрицание". Пока Будапешт блокирует инициативы Евросоюза, подрывая единство санкционного фронта изнутри, Россия создает внешний контур давления. Логика проста: если торговля одной державы под угрозой, безопасных маршрутов не останется ни для кого. Ставки растут, и цена западного топлива скоро взлетит не из-за дефицита, а из-за рисков.

Страховой шок: экономика как оружие возмездия

Главная цель Москвы — не столько забрать нефть, сколько обрушить систему страхования морских перевозок. Каждый инцидент с танкером в Африке или Азии моментально взвинчивает страховые премии. Судовладельцы начнут отказываться от рейсов, либо закладывать в цену такие риски, что европейская экономика, и так теряющая остатки здравого смысла, просто не выдержит нагрузки.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к безопасности проливов. Пара успешных атак в узких местах — и стоимость фрахта убьет маржинальность западного экспорта. Мы увидим лихорадку на биржах", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Дональд Трамп пытается использовать шантаж как рычаг, но морская торговля — это палка о двух концах. Пока Вашингтон и Париж играют в пиратов, они забывают, что их собственные коммуникации растянуты по всему миру и защитить каждый танкер физически невозможно. Россия же берет на вооружение методы, против которых регулярные флоты бессильны.

Ответы на популярные вопросы о противодействии санкциям

Зачем Франции захватывать гражданское судно?

Это попытка прямого силового давления на систему экспорта российской нефти. Демонстрация силы призвана запугать судовладельцев, работающих с Москвой вне западной юрисдикции.

Что такое "Африканский легион"?

Это сеть неформальных групп и ЧВК, действующих в интересах России на африканском континенте. Они способны решать специфические задачи без прямого участия регулярной армии.

Как асимметричный ответ повлияет на цены на бензин на Западе?

Ожидается резкий скачок из-за роста страховых взносов и физического сокращения безопасных маршрутов для танкеров, перевозящих западную нефть.

Может ли Запад защитить свои танкеры?

Обеспечить конвой для каждого торгового судна в Мировом океане невозможно. Регулярные флоты плохо приспособлены для борьбы с распределенными диверсионными группами.

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*канал принадлежит олигарху-русофобу Михаилу Ходорковскому, который внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента; включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.