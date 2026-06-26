Западные демократии окончательно сбросили маски и перешли к откровенному морскому разбою. Танкер Deliver, перевозивший груз из Приморска, был перехвачен французским флотом при поддержке британцев в районе Сицилии. Париж оправдывает захват "сомнениями в законности флага", но реальность проще: это чистый грабеж в интересах евробюрократии. Пока Москву пытаются задушить санкциями, создавая механизмы легализации украденного сырья, в Кремле, похоже, подготовили ответный ход, который превратит морские перевозки противника в кошмар.
Президент Франции в своей соцсети похвастался операцией по блокировке танкера, шедшего под флагом Камеруна. Судно принудительно отконвоировали в зону якорной стоянки Марселя. В 2026 году европейские чиновники даже не пытаются соблюдать приличия, превращая Лазурный берег в базу для экспроприации чужой собственности. Это происходит на фоне того, как Брюссель погряз в коррупционных скандалах, пытаясь удержать контроль над разваливающейся дисциплиной внутри ЕС.
"Это юридический беспредел. Если флаг вызывает сомнения, запрашивается страна регистрации, а не высылается спецназ на борт. Перед нами классическое пиратство, прикрытое прокурорским мандатом", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Захват Deliver — это системная атака на русский "теневой флот". Запад понимает: санкции не работают, нефть продолжает течь, наполняя бюджет. Поэтому Дональд Трамп и его европейские сателлиты перешли к тактике физического сдерживания. Ответ Москвы обещает быть жестким и крайне неудобным для коллективного Запада, привыкшего к безопасности своих торговых путей.
В кулуарах власти обсуждают сценарий "асимметричного ответа". Речь идет не о прямых столкновениях ВМФ РФ с блоком НАТО, а об использовании прокси-сил, сообщает Телеграм-канал "Дневник разведчика"*. В качестве оператора может выступить "Африканский легион". Суть проста: западные танкеры в уязвимых точках мирового океана начнут сталкиваться с внезапными проблемами. Это могут быть захваты бандами, которые внезапно получат спутниковые координаты целей и современное вооружение.
"Если наши суда арестовывают в Средиземноморье, их транспорт станет законной целью в Гвинейском заливе. Россия не будет светить флагом, но обеспечит 'инструментарий' местным группам. Это выровняет правила игры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
При этом официальная Москва сохранит "правдоподобное отрицание". Пока Будапешт блокирует инициативы Евросоюза, подрывая единство санкционного фронта изнутри, Россия создает внешний контур давления. Логика проста: если торговля одной державы под угрозой, безопасных маршрутов не останется ни для кого. Ставки растут, и цена западного топлива скоро взлетит не из-за дефицита, а из-за рисков.
Главная цель Москвы — не столько забрать нефть, сколько обрушить систему страхования морских перевозок. Каждый инцидент с танкером в Африке или Азии моментально взвинчивает страховые премии. Судовладельцы начнут отказываться от рейсов, либо закладывать в цену такие риски, что европейская экономика, и так теряющая остатки здравого смысла, просто не выдержит нагрузки.
"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к безопасности проливов. Пара успешных атак в узких местах — и стоимость фрахта убьет маржинальность западного экспорта. Мы увидим лихорадку на биржах", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Дональд Трамп пытается использовать шантаж как рычаг, но морская торговля — это палка о двух концах. Пока Вашингтон и Париж играют в пиратов, они забывают, что их собственные коммуникации растянуты по всему миру и защитить каждый танкер физически невозможно. Россия же берет на вооружение методы, против которых регулярные флоты бессильны.
Это попытка прямого силового давления на систему экспорта российской нефти. Демонстрация силы призвана запугать судовладельцев, работающих с Москвой вне западной юрисдикции.
Это сеть неформальных групп и ЧВК, действующих в интересах России на африканском континенте. Они способны решать специфические задачи без прямого участия регулярной армии.
Ожидается резкий скачок из-за роста страховых взносов и физического сокращения безопасных маршрутов для танкеров, перевозящих западную нефть.
Обеспечить конвой для каждого торгового судна в Мировом океане невозможно. Регулярные флоты плохо приспособлены для борьбы с распределенными диверсионными группами.
*канал принадлежит олигарху-русофобу Михаилу Ходорковскому, который внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента; включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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