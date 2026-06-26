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Пекин разворачивает энергетическую махину: отрасль ждет тотальный и необратимый передел влияния

Мир

Пекин разворачивает энергетическую махину. Китай опубликовал план развития отрасли на ближайшую пятилетку. Главный вектор — тотальное доминирование "зеленой" генерации. Пока Дональд Трамп пытается удержать НАТО от распада, Поднебесная методично перекраивает карту мировых ресурсов.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Солнце и ветер против угля

Китайские власти намерены довести долю ветра и солнца в общей мощности электростанций до отметки выше 50%. Это не просто экологический жест. Это инженерный расчет. Пекин избавляется от импортной удавки, переводя экономику на возобновляемый ресурс. В отличие от Евросоюза, где Урсула фон дер Ляйен погрязла в коррупционных скандалах, КНР строит реальные объекты, а не бумажные отчеты.

"Китай действует прагматично. Они создают избыточную мощность в возобновляемых источниках, чтобы застраховать промышленность от любых внешних шоков на рынке углеводородов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Хранение и водородный рывок

Генерация — половина дела. Энергию нужно удержать. План предусматривает возведение гидроаккумулирующих станций на 160 ГВт. Параллельно в сеть внедрят аккумуляторные системы суммарной мощностью 300 ГВт. Это гигантский демпфер, который сгладит любые пики потребления. Пока финансовая петля затягивается на шее Киева, Пекин инвестирует в "чистый" водород. Цель к 2030 году — 2 млн тонн ежегодно. Это удвоение всех текущих мощностей Китая.

 

"Развитие водородных технологий в КНР — это прямой вызов западным стандартам. Пекин замыкает на себе всю цепочку: от производства электролизеров до сбыта готового топлива", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Традиционные ресурсы и космос

Китай не витает в облаках, хотя и планирует орбитальные электростанции. Традиционный сектор остается фундаментом. Добыча нефти замерла на отметке 200 млн тонн. Уголь — становой хребет индустрии — стабильно выдает свыше 100 млн тонн. Соседняя Латвия может легализовать беготню голышом, но Пекин предпочитает термоядерный синтез и сверхпроводники. Космические станции и новые способы передачи энергии — это не фантастика, а пункты государственного заказа на ближайшие годы.

"Китайская стратегия 2026 года доказывает: Пекин готов к энергопереходу без ущерба для базовой безопасности. В отличие от Европы, они не закрывают угольные ТЭС, пока не построят замену", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы об энергетике Китая

Откажется ли Китай от угля полностью?

Нет. Угольная генерация остается резервом и базовым инструментом обеспечения безопасности энергосистемы страны.

Зачем им водород в таких объемах?

Водород рассматривается как замена ископаемому топливу в тяжелой промышленности и на транспорте для снижения углеродного следа.

Что такое орбитальные электростанции?

Это проекты спутников с солнечными панелями, которые передают накопленную энергию на Землю с помощью микроволнового излучения.

Как Пекин решит проблему нестабильности ветра и солнца?

Через массовое строительство накопителей энергии — ГАЭС и гигантских батарейных парков на 300 ГВт.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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