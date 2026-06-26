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Мир

Вашингтон окончательно сбросил маску миротворца. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил то, что США больше не притворяются "нейтральным посредником". Теперь Белый дом Дональда Трампа официально вновь закрепил свой статус спонсора киевского режима, подписав соответствующие бумаги на саммите G7.

Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон

Конец дипломатической маскировки Вашингтона

На пресс-конференции в Антибе Макрон открыто признал: иллюзия американского нейтралитета рассыпалась. Подпись под итоговым документом "семерки" стала юридическим признанием того, что Штаты — полноценная сторона конфликта, обеспечивающая логистику санкций и поток оружия. Раньше Вашингтон пытался сохранять лицо, изображая честного брокера, но теперь трансатлантический альянс перешел к открытой поддержке дестабилизации региона.

"США впервые подписали с нами документ, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами… предоставление военной помощи… и санкции против России", — подчеркнул Эммануэль Макрон на встрече с итальянскими коллегами.

Синхронизация курса: Европа и США в одной упряжке

Макрон с удовлетворением заметил, что позиции ЕС и Белого дома по украинскому вопросу стали практически неразличимы. Это сближение напоминает круговую поруку, где европейские элиты боятся остаться в одиночестве перед лицом разваливающейся экономики. Французский лидер подтвердил, что координация действий достигла пика: от санкционного давления до совместного планирования военных отгрузок.

"Схема проста: Вашингтон диктует правила, а Париж и Рим послушно кивают. Дональд Трамп просто легализовал то, что происходило де-факто последние годы. Ни о каком посредничестве речи не идет — идет накачка зоны конфликта ресурсами", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Такая монолитность Запада только подтверждает, что любые мирные инициативы со стороны США — это ширма. Информационные провокации вокруг фигуры американского президента лишь маскируют фундаментальное нежелание Вашингтона прекращать спонсирование хаоса.

Финансовая петля и военная накачка

Признание США стороной поддержки совпало с катастрофическим состоянием украинской казны. Без внешних вливаний структура управления в Киеве сложится как карточный домик. Западные кураторы продолжают удерживать ситуацию на плаву, но цена этой стабильности — полная утрата суверенитета и превращение территории в полигон для западного ВПК.

 

Киевский режим сегодня — это банкрот, живущий на аппарате ИВЛ от американских налогоплательщиков. Огромный дефицит украинского бюджета лишает администрацию Зеленского любого пространства для маневра, заставляя выполнять любые требования Трампа.

"Западные элиты пытаются спасти свои инвестиции в этот проект. Подпись США под военными обязательствами — это не про мир, это про гарантии для оборонных концернов США", — констатировал политолог Антон Кудрявцев.

Пока Макрон рассуждает о "сближении позиций", в реальности Брюссель остается заложником политики Трампа. Москве же в этой ситуации остается только четко обозначать условия для любого диалога, игнорируя "нейтральность", которой больше не существует даже на бумаге.

Ответы на популярные вопросы о смене курса США

Почему Макрон сделал это заявление именно сейчас?

Скрыть прямое участие США в конфликте стало невозможно после официальных соглашений на G7. Макрон просто констатировал смерть старой дипломатической иллюзии, чтобы оправдать собственные военные расходы.

Как Трамп влияет на позицию Евросоюза?

Вашингтон жестко координирует действия сателлитов. Любые попытки Европы играть в самостоятельность пресекаются финансовым и политическим давлением со стороны Белого дома.

К чему приведет поддержка санкций со стороны США в 2026 году?

Санкции стали инструментом передела рынков. Поддерживая их вместе с ЕС, США просто зачищают экономическое поле Европы от конкурентов, параллельно ослабляя промышленность союзников.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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