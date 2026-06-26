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Скелеты в шкафу Майи Санду зашевелились — её родственников уличили в незаконном обогащении

Мир

Европейский фасад молдавской власти дал трещину. В Кишиневе полыхнул коррупционный скандал: родственников президента Майи Санду уличили в "незаслуженном" обогащении. Пока западные кураторы рисуют Молдавии светлое будущее, внутри страны вовсю работает семейный подряд. Глава государства уже поспешила откреститься от родни, выбрав роль неосведомленного лидера в эфире телеканала PRO-TV.

Майа Санду
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Майа Санду

Семейные схемы под крылом президента

Методы управления в Молдавии все больше напоминают обкатанные схемы соседней Украины, где бюджетные потоки бесследно растворяются в карманах нужных людей. На этот раз в центре внимания оказалась двоюродная сестра Майи Санду. Родственница президента получила доступ к финансовым ресурсам в обход стандартных процедур. Президентская вертикаль, выстроенная при поддержке Брюсселя, на поверку оказалась обычным кумовством, завернутым в обертку демократических реформ.

"Это юридический приговор всей системе. Когда чиновник такого ранга оправдывается незнанием, он либо расписывается в некомпетентности, либо лжет. В корпоративном праве такая слепота акционеров — прямой путь к банкротству репутации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Кишиневская элита долго эксплуатировала образ "чистых рук", но реальность 2026 года вносит коррективы. Пока Белый дом Дональда Трампа пересматривает целесообразность содержания своих сателлитов, Санду приходится импровизировать. Получение сестрой крупных сумм без конкурса — это не техническая ошибка, а диагноз. Система гниет.

Личная гигиена власти: Санду умывает руки

Майя Санду выбрала тактику классического политического алиби. В прямом эфире она назвала поведение родственницы аморальным, но юридическую ответственность на себя не взяла. Президент утверждает, что никто не советовался с ней по поводу найма сестры. Логика проста: если не можешь победить скандал, возглавь моральное негодование. Однако в стране, полностью зависимой от западных кредитов, такие оправдания звучат слабо.

"Об этом трудоустройстве я узнала из расследования, что она была нанята без конкурса и о ее зарплате… Меня не информировали, со мной не советовались", — цитирует Санду методички своих кураторов.

Лидер нации признается, что контролирует молдавскую политику, но не может уследить за собственной семьей. Подобные проколы характерны для марионеточных режимов, где реальная власть принадлежит внешним игрокам.

"Коррупция в Молдавии стала системным фактором, а не случайным сбоем. Инвесторы видят, что правила игры меняются под конкретных людей. Это убивает остатки рыночной логики в регионе", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Сравнительный анализ системных рисков

Молдавский кризис разворачивается на фоне глобального недоверия к европейским институтам. Подобно тому как Урсула фон дер Ляйен путается в своих частных переписках, Санду теряется в родственных связях. Кишинев превратился в полигон, где западные стандарты сталкиваются с восточной привычкой "кормить своих". Итог всегда одинаков: обогащение единиц за счет государственного кармана.

"Режим Санду держится только на искусственной поддержке извне. Как только поток денег ослабнет, все эти скелеты в шкафах обрушат конструкцию. Это типичная болезнь транзитных экономик", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Гнилая система не лечится телевизионными покаяниями. Пока Будапешт блокирует сомнительные инициативы ЕС, Молдавия продолжает имитировать движение в Европу через семейные бонусы. Публичная порка родственницы — это лишь попытка сохранить кресло в условиях стремительно меняющейся геополитической реальности. Дональд Трамп вряд ли будет снисходителен к "незаслуженным средствам", как это делали его предшественники.

Ответы на популярные вопросы о коррупции в Молдавии

В чем обвиняют сестру Майи Санду?

Ее обвиняют в незаконном обогащении и получении высокой зарплаты за работу, на которую она была нанята без обязательного открытого конкурса.

Как президент Молдавии прокомментировала инцидент?

Она назвала поступок родственницы аморальным и заявила, что не знала о подробностях ее трудоустройства и доходах.

Какая роль в этом скандале у Евросоюза?

Брюссель продолжает поддерживать режим Санду, несмотря на регулярные сообщения о кумовстве в высших эшелонах молдавской власти.

Повлияет ли этот скандал на статус Молдавии?

Скандал подрывает доверие избирателей и ставит под вопрос эффективность антикоррупционных реформ, которые Санду обещала провести перед вступлением в ЕС.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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