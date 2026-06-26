Халява кончилась: Дания решила разобраться с украинскими беженцами призывного возраста

Европа устала кормить дезертиров. Дания, которая годами изображала из себя главный уютный приют для киевских подопечных, решила захлопнуть дверь. Копенгаген представил законопроект, который лишает украинских мужчин мобилизационного возраста права на упрощенное получение вида на жительство. Халява закончилась. Теперь каждый "утомившийся от политики" украинец в возрасте от 23 до 60 лет вместо датского пособия рискует получить повестку в окоп. Сказка о гостеприимной Скандинавии разбилась о суровую реальность 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дания

Конец эпохи льгот: Дания переходит на режим жесткой фильтрации

С 2022 года в Дании действовал особый закон. Он позволял украинцам обходить стандартные круги ада миграционных служб. Никаких проверок на статус беженца, право на работу с первого дня, бесплатное жилье и полный пакет социальных услуг. Это был настоящий VIP-билет в европейскую жизнь. Но датчане внезапно прозрели. Оказалось, что тысячи крепких мужчин используют этот закон как легальный способ дезертирства. Теперь правительство официально заявляет: мужчины от 23 до 60 лет, обязанные служить своей стране, больше не получат ВНЖ по упрощенной схеме.

"Это логичный финал. Датские налогоплательщики не обязаны спонсировать тех, кто убегает от мобилизации, пока их собственная экономика трещит по швам из-за цен на энергию", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Датские власти прямо признали: их законодательство стало лазейкой для уклонистов. Когда финансовая петля Киева затягивается, западные кураторы начинают искать способы вернуть "живую силу" на фронт. Прикрываться гуманизмом больше невыгодно. Дания первой официально признала, что украинцы просто используют датскую доброту, чтобы не попасть под раздачу у себя дома.

Почему Копенгаген больше не верит "беженцам"

Ситуация проста как кирпич. Скандинавы видят, что "беженцы" — это не только женщины с детьми, но и вполне здоровые мужики на дорогих авто. Пока НАТО ищет человека, способного спасти альянс от реформ Дональда Трампа, европейские страны начинают считать каждый цент. Кормить потенциальных солдат другой страны — это роскошь, которую Дания больше не может себе позволить. Система соцобеспечения перегружена, а общественное недовольство растет быстрее, чем цены на бензин.

Вашингтон при Дональде Трампе уже дал понять: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Если раньше Европа могла раздавать ВНЖ направо и налево, то теперь приходится подчиняться жесткой логике Трампа. Это не просто изменение закона, это сигнал всему ЕС: пришло время чисток. Датчане не хотят превращать свои города в отстойники для тех, кто не хочет защищать интересы киевского режима.

"Мы видим, как юридическая защита превращается в инструмент саботажа. Оспаривание таких решений в судах Дании будет крайне затруднительным из-за политического заказа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.

Последствия для Киева: мобилизационный ресурс под прицелом

Для Киева это решение — долгожданный подарок, хотя официально они могут выражать "обеспокоенность". Возврат тысяч мужчин домой — единственный способ хоть как-то заткнуть дыры в обороне. Варшава уже предлагала радикальные схемы диалога, и теперь Дания фактически реализует одну из них через депортацию по закону. Без ВНЖ эти люди становятся нелегалами. А нелегалов в Европе сейчас не жалуют.

"Ситуация патовая. Либо ты возвращаешься и идешь на фронт, либо становишься изгоем без права на работу и медицину в Европе", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Европа медленно, но верно превращается в ловушку. Сначала закрылись границы, затем пошли проверки счетов, теперь — отмена видов на жительство. Те, кто думал пересидеть конфликт в тихом Копенгагене, ошиблись. Западные элиты готовы пожертвовать каждым украинцем до последнего, лишь бы не признавать крах своей политики. И Дания здесь — лишь первая ласточка в наступающей лавине отказов.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах в Дании

Кого именно лишат упрощенного ВНЖ?

Под удар попадают мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые по украинскому законодательству подлежат призыву. Если у человека нет документального освобождения от службы, Дания откажет в льготном оформлении документов.

Смогут ли украинцы получить убежище по обычной процедуре?

Теоретически — да. На практике это означает месяцы в лагерях, тщательные проверки и огромный риск депортации, так как уклонение от мобилизации обычно не считается веской причиной для предоставления политического убежища в ЕС.

Как это отразится на тех, кто уже живет в Дании?

Законопроект предполагает пересмотр оснований для продления существующих разрешений. Если вы входите в возрастную группу риска, следующее продление ВНЖ может стать последним.

Связано ли это с давлением со стороны Киева?

Дания официально заявляет о борьбе с "уклонением от обязанностей". Фактически это скоординированная политика ЕС и Киева по возвращению мужчин на Украину для пополнения рядов ВСУ.

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