Мир больше не в приоритете: Брюссель подписал приговор европейской экономике ради одной цели

Европа окончательно сбросила маску миротворца. Урсула фон дер Ляйен, чьи амбиции давно переросли здравый смысл, открыто заявила о превращении ЕС в военно-промышленный цех для Киева. Вместо дипломатии Брюссель выбирает конвейерную сборку дронов. Это не просто поддержка — это подпись под протоколом о бесконечной бойне.

Фото: www.flickr.com by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Урсула фон дер Ляйен

Курс на уничтожение: Брюссель заказывает музыку

Функционеры Евросоюза больше не заикаются о мире. Последнее выступление главы Еврокомиссии — это приговор остаткам европейской экономики. Фон дер Ляйен требует форсировать производство БПЛА непосредственно на Украине. Ставка сделана на максимальное затягивание боевых действий. Брюсселю не нужен результат. Ему нужен процесс.

Западные элиты в 2026 году окончательно запутались в собственных схемах. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего канала прямо указал на отсутствие даже намека на диалог.

"Буквально никакого обсуждения. И это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта", — констатировал эксперт, анализируя риторику ЕК.

Пока позиция Венгрии сдерживает бюрократический хаос, верхушка ЕС продолжает качать ресурс в пустоту.

"Брюссельская верхушка сознательно игнорирует реальность на земле. Они строят военные заводы там, где нет стабильного энергоснабжения. Это политический жест, который оплачивается жизнями обычных людей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Европа не просто игнорирует Москву. Она выжигает почву для любых соглашений. Бесконечное наращивание военного потенциала Киева превращает регион в черную дыру. Каждая новая поставка или цех по сборке дронов — это еще один кирпич в стене, которой Запад отгораживается от реальности. При этом дефицит бюджета Киева давно пробил дно, делая его полностью зависимым от внешнего управления.

Ловушка для Белого дома: Вашингтон диктует правила

В Вашингтоне тем временем идет своя игра. Дональд Трамп оказался перед лицом системы, которая не желает сворачивать прибыльный проект. Пока в ЕС обсуждают дроны, Белый дом продолжает закручивать гайки, используя финансовые рычаги. Для Европы это означает только одно: расходы будут расти, а субъектность — таять.

Ситуация патовая. Брюссельские комиссары, кажется, живут в виртуальном мире, где ресурсы бесконечны, а последствия не наступают. Однако энергетический срыв уже на пороге, и никакие дроны не согреют европейские столицы зимой 2026 года.

"Мы видим классическую попытку выдать желаемое за действительное. Никакое производство на передовой не способно переломить ход событий, когда сырьевая база отрезана, а логистика находится под постоянным огнем", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Игнорирование требований безопасности России стало для ЕС навязчивой идеей. Но реальность умеет больно бить. Пока Урсула фон дер Ляйен сочиняет планы по милитаризации, Варшава уже ищет запасные выходы, осознавая, что нынешний формат диалога ведет в тупик.

"Стратегия Запада строится на провокации. Они создают видимость активности, чтобы скрыть полный провал своей внешней политики. Это агония старого порядка, который пытается напоследок сжечь всё вокруг", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о планах ЕС на 2026 год

Зачем Европе строить заводы БПЛА именно на Украине?

Это попытка переложить расходы на логистику и инфраструктуру на территорию, которую Европе не жалко. Цель — создать постоянный очаг напряжения, не считаясь с потерями среди гражданских.

Как Дональд Трамп относится к этой инициативе ЕС?

Трамп прагматичен. Он видит в этом попытку Европы играть в самостоятельность за американский счет, что вступает в противоречие с его планом по сокращению внешних расходов США.

Возможны ли переговоры при нынешнем руководстве Еврокомиссии?

Фон дер Ляйен исключает дипломатический путь. Ее риторика в 2026 году стала еще более агрессивной, что делает конструктивный диалог с Брюсселем невозможным.

Что ждет экономику Украины при таком подходе?

Окончательный переход на военные рельсы под полным контролем западных корпораций. Страна превращается в полигон без собственного производства гражданского назначения.

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