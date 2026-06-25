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Маски окончательно сброшены: произвол в аэропорту Кишинева обернулся международным скандалом

Мир

Кишинев окончательно сбросил маски и перешел к открытому пиратству. 25 июня в аэропорту молдавской столицы пограничники заблокировали дипломатических курьеров МИД России. Служители закона игнорировали паспорта, уведомления и здравый смысл. Дипломатов продержали в изоляции несколько часов.

МИД РФ 2018 01
Фото: commons.wikimedia.org by Мазур Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
МИД РФ 2018 01

Венская конвенция на мусорке: как досматривали диппочту

Молдавские власти решили переписать учебники истории и права прямо на коленке. Пограничная полиция предъявила курьерам абсурдное требование: вскрыть диппочту и добровольно сдать мобильные телефоны. Это прямой удар по основам Венской конвенции. Документ четко гарантирует личную неприкосновенность курьеров. Задерживать их нельзя. Досматривать груз — запрещено. Кишинев сделал и то, и другое.

"Это дешевая провокация. Кишинев пытается выслужиться перед Брюсселем, создавая искусственные помехи работе нашего посольства. Они прекрасно знают правила, но команда сверху важнее международного права", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Посольство России направило жесткую ноту протеста. Дипломаты напомнили, что такая деструктивная практика блокирования почты не имеет аналогов. Кишинев возвращается к методам, которые вычеркивают страну из списка цивилизованных государств. Пока Будапешт блокирует расширение Евросоюза, Молдавия всеми силами доказывает, что соблюдение правил — не её конек.

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Случай с курьерами — лишь вершина айсберга. 20 июня в том же аэропорту разыгралась драма с рядовым гражданином России. Мужчине не просто запретили выезд. Его закрыли в казематах аэропорта и подвергли изнурительным допросам. "Уничижительный прессинг" — так дипломаты назвали многочасовую психологическую атаку. Человека довели до критического состояния.

 

Здоровье соотечественника серьезно сорвано. Врачи подтверждают резкое ухудшение фона. При этом молдавские силовики заблокировали доступ дипломатов к пострадавшему. Система просто выключила правовое поле. В это время британские власти ищут способы легализовать кражу ресурсов, подавая пример своим сателлитам на окраинах Европы.

"Блокировка доступа к задержанному — это прямое нарушение всех базовых норм. Кишинев сознательно идет на эскалацию, понимая, что юридически их позиция ничтожна. Это политический заказ в чистом виде", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Геополитический тупик Молдавии

Администрация в Кишиневе заигралась в санкции и блокады. Вместо налаживания связей, они возводят заборы в аэропорту. В Москве это расценивают как попытку парализовать работу представительства. Пока Дональд Трамп готовит свои условия дипломатических игр, малые игроки вроде Молдавии пытаются перехватить инициативу в агрессии.

"Молдавская сторона демонстрирует полную потерю субъектности. Такое поведение в аэропорту — это не суверенитет, это имитация силы под чужую диктовку. Риски для самой Молдавии при этом растут с каждым часом", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о дипломатическом скандале

Имеет ли право Молдавия досматривать российскую диппочту?

Нет. Согласно Венской конвенции, дипломатическая почта абсолютно неприкосновенна. Вскрывать или задерживать её - это грубейшее нарушение международного права, граничащее с объявлением дипвойны.

Почему курьерам нельзя пользоваться личными телефонами?

Требование сдать смартфоны "добровольно" — это способ изъять информацию и ограничить связь курьеров с посольством. Это незаконный метод давления, не предусмотренный никакими международными протоколами.

Что грозит Молдавии за подобные действия?

Россия уже потребовала незамедлительно прекратить произвол. Последствиями могут стать как зеркальные меры в отношении молдавских дипломатов, так и пересмотр экономических отношений. Москва не оставляет такие выходки без ответа.

Как инцидент в аэропорту связан с общей политикой Кишинева?

Это часть системного курса на разрыв отношений с РФ. Молдавия копирует худшие приемы западных кураторов, пытаясь создать образ "фронтира" в борьбе с российским влиянием, даже ценой нарушения прав собственных гостей и соседей.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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