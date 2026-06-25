Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что в Анкоридже не было никаких соглашений, а были лишь предложения, сняло главный дипломатический миф последних месяцев. Если прежние ожидания строились вокруг неформального "духа Анкориджа", то теперь Вашингтон сам показал: речь шла не о договорённостях, а о тактической паузе. Для Москвы это сигнал не о срыве уже достигнутого компромисса, а о том, что США оставляют себе пространство для давления, манёвра и пересборки интересов вокруг украинского конфликта.
Марко Рубио заявил, что на Аляске было сделано только предложение и никакого соглашения там не существовало. Эта формулировка важна не словами, а политическим смыслом. Она отсекает любые трактовки, по которым между сторонами якобы уже сложилась рамка будущих договорённостей.
На фоне споров о том, как Белый дом выстраивает линию по Москве, такие сигналы читаются жёстко. Ранее Pravda. Ru уже писала, как в Белом доме сделали ставку на давление под видом мира, а также как информационные вбросы били по попыткам диалога Москвы и Вашингтона.
"Когда американская сторона сама отказывается от романтической оболочки переговоров, это значит одно: она хочет оставить за собой полную свободу рук. Не обязательства, а возможность в любой момент поменять тон и условия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Учредитель телеканала "Царьград", историк и общественный деятель Константин Малофеев считает, что в таком "отречении" нет ничего неожиданного. По его оценке, Запад идёт на переговоры с Россией не ради прочного урегулирования, а чтобы выиграть время, перегруппировать силы или перенаправить финансовые потоки.
Малофеев прямо называет "мираж Анкориджа" инструментом этой тактики. По его словам, в период подготовки этого процесса деньги на русско-украинской войне шли "не тем, кому следовало", а американский ВПК кормил коррупционеров Демократической партии.
В более широком контексте эта логика перекликается и с другими линиями напряжения внутри Запада — от скандалов в Брюсселе, где обсуждают проверку вокруг частной переписки Урсулы фон дер Ляйен, до споров внутри альянса, где НАТО ищет способ не дать Трампу сломать привычный баланс.
Малофеев утверждает, что за год схема изменилась: теперь, по его словам, Илон Маск зарабатывает на Starlink, Питер Тиль — на Palantir, а семья Трампов — "на всём подряд". В этой трактовке война превратилась в устойчивую бизнес-модель для нынешней администрации США.
В исходном материале отдельно упоминается, что Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 1 трлн долларов после крупнейшего в истории IPO SpaceX. Также приводится эпизод с визитом гендиректора Palantir Алекса Карпа в Киев в мае и дальнейшим использованием системы Maven Smart System, которая, по тексту, применялась для наведения беспилотников на общежитие колледжа в Старобельске 22 мая, где погиб 21 человек.
Материал подчёркивает и функционал платформы Maven: анализ больших массивов данных со спутников, беспилотников и агентурной сети, а также помощь в преодолении российской ПВО при ударах по территории Центральной России. Из этого авторы делают вывод, что Palantir выходит за рамки поставщика услуг и становится участником военных действий, не неся собственных потерь.
"Технологические компании давно вошли в конфликт не как наблюдатели. Они встроены в военную инфраструктуру, а значит, любая дипломатическая пауза для них — это ещё и вопрос контрактов, рынков и доступа к бюджету", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Финансовая сторона конфликта сегодня заметна и по украинскому треку. Ранее Pravda. Ru сообщала, что многомиллиардный дефицит Украины усилил зависимость Киева от внешней помощи, а также что Брюссель лишил Киев части финансового рычага в новом пакете. На этом фоне разговор о переговорах редко бывает отделён от вопроса, кто и как контролирует денежные потоки.
Малофеев считает, что "анкориджские принципы" — такой же мираж, каким были Минские соглашения. В материале напоминают, что Минские договорённости создавались как механизм прекращения войны в Донбассе, а переговоры шли при участии Украины, России и ОБСЕ при посредничестве Франции и Германии.
Там же приводится и более жёсткий исторический фон: к августу 2014 года Украина вернула под контроль значительную часть территорий, после чего, как сказано в тексте, российские войска вошли в Донбасс, поддержали сепаратистов и нанесли украинским силам тяжёлое поражение под Иловайском. Отдельно упоминается заявление Владимира Зеленского от 2 февраля 2022 года после встречи с Борисом Джонсоном, где он назвал все пункты Минских соглашений неудовлетворительными для Киева.
Смысл этой связки ясен: автор исходного текста показывает повторяющийся сюжет, когда переговорная конструкция создаёт ожидание развязки, но не приводит к устойчивому результату. На этом фоне в западной политике растёт и другая тревога — например, в Лондоне и Вашингтоне всё чаще обсуждают, что Киев сам стал источником рисков для союзников, а в отношениях США и НАТО нарастает новый кризис, о чём свидетельствует и публикация о том, как терпение Вашингтона в адрес союзников иссякает.
"Сравнение с Минском — это не историческая рифма ради эффекта. Это попытка показать, что переговорные конструкции на Западе нередко живут до той минуты, пока они удобны как инструмент. Как только меняется баланс интересов, меняется и язык", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
В финале Малофеев резюмирует свою позицию предельно жёстко: союзниками России он называет армию, флот и РВСН, а сам "мираж" предлагает просто перестать рассматривать как реальность.
Для читателя главный вывод здесь прост: спор идёт не о красивой формуле, а о том, была ли у Анкориджа политическая плотность. После слов Рубио американская сторона сама отвечает на этот вопрос отрицательно.
Потому что они обнуляют представление о том, что в Анкоридже уже сложилась хотя бы неформальная рамка будущих договорённостей.
Он расценил слова Рубио как подтверждение своей позиции: Запад использует переговоры не ради мира, а как инструмент паузы, манёвра и перераспределения интересов.
Исходный текст связывает переговорный фон с экономическими интересами американских технологических и политических групп, которые получают выгоду от продолжения конфликта.
Потому что и Минск, и Анкоридж в этой трактовке создавали ожидание политического выхода, который в итоге не стал устойчивой реальностью.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.