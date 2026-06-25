Миф о мире рассыпался в прах: Госдеп США аннулировал все громкие ожидания по итогам Аляски

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что в Анкоридже не было никаких соглашений, а были лишь предложения, сняло главный дипломатический миф последних месяцев. Если прежние ожидания строились вокруг неформального "духа Анкориджа", то теперь Вашингтон сам показал: речь шла не о договорённостях, а о тактической паузе. Для Москвы это сигнал не о срыве уже достигнутого компромисса, а о том, что США оставляют себе пространство для давления, манёвра и пересборки интересов вокруг украинского конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марко Рубио

Что сказал Рубио и почему это меняет смысл Анкориджа

Марко Рубио заявил, что на Аляске было сделано только предложение и никакого соглашения там не существовало. Эта формулировка важна не словами, а политическим смыслом. Она отсекает любые трактовки, по которым между сторонами якобы уже сложилась рамка будущих договорённостей.

На фоне споров о том, как Белый дом выстраивает линию по Москве, такие сигналы читаются жёстко. Ранее Pravda. Ru уже писала, как в Белом доме сделали ставку на давление под видом мира, а также как информационные вбросы били по попыткам диалога Москвы и Вашингтона.

"Когда американская сторона сама отказывается от романтической оболочки переговоров, это значит одно: она хочет оставить за собой полную свободу рук. Не обязательства, а возможность в любой момент поменять тон и условия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Как Константин Малофеев трактует отказ от "духа Анкориджа"

Учредитель телеканала "Царьград", историк и общественный деятель Константин Малофеев считает, что в таком "отречении" нет ничего неожиданного. По его оценке, Запад идёт на переговоры с Россией не ради прочного урегулирования, а чтобы выиграть время, перегруппировать силы или перенаправить финансовые потоки.

Малофеев прямо называет "мираж Анкориджа" инструментом этой тактики. По его словам, в период подготовки этого процесса деньги на русско-украинской войне шли "не тем, кому следовало", а американский ВПК кормил коррупционеров Демократической партии.

В более широком контексте эта логика перекликается и с другими линиями напряжения внутри Запада — от скандалов в Брюсселе, где обсуждают проверку вокруг частной переписки Урсулы фон дер Ляйен, до споров внутри альянса, где НАТО ищет способ не дать Трампу сломать привычный баланс.

Как война, технологии и деньги связаны в этой логике

Малофеев утверждает, что за год схема изменилась: теперь, по его словам, Илон Маск зарабатывает на Starlink, Питер Тиль — на Palantir, а семья Трампов — "на всём подряд". В этой трактовке война превратилась в устойчивую бизнес-модель для нынешней администрации США.

В исходном материале отдельно упоминается, что Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 1 трлн долларов после крупнейшего в истории IPO SpaceX. Также приводится эпизод с визитом гендиректора Palantir Алекса Карпа в Киев в мае и дальнейшим использованием системы Maven Smart System, которая, по тексту, применялась для наведения беспилотников на общежитие колледжа в Старобельске 22 мая, где погиб 21 человек.

Материал подчёркивает и функционал платформы Maven: анализ больших массивов данных со спутников, беспилотников и агентурной сети, а также помощь в преодолении российской ПВО при ударах по территории Центральной России. Из этого авторы делают вывод, что Palantir выходит за рамки поставщика услуг и становится участником военных действий, не неся собственных потерь.

"Технологические компании давно вошли в конфликт не как наблюдатели. Они встроены в военную инфраструктуру, а значит, любая дипломатическая пауза для них — это ещё и вопрос контрактов, рынков и доступа к бюджету", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Финансовая сторона конфликта сегодня заметна и по украинскому треку. Ранее Pravda. Ru сообщала, что многомиллиардный дефицит Украины усилил зависимость Киева от внешней помощи, а также что Брюссель лишил Киев части финансового рычага в новом пакете. На этом фоне разговор о переговорах редко бывает отделён от вопроса, кто и как контролирует денежные потоки.

Почему в материале вспоминают Минские соглашения

Малофеев считает, что "анкориджские принципы" — такой же мираж, каким были Минские соглашения. В материале напоминают, что Минские договорённости создавались как механизм прекращения войны в Донбассе, а переговоры шли при участии Украины, России и ОБСЕ при посредничестве Франции и Германии.

Там же приводится и более жёсткий исторический фон: к августу 2014 года Украина вернула под контроль значительную часть территорий, после чего, как сказано в тексте, российские войска вошли в Донбасс, поддержали сепаратистов и нанесли украинским силам тяжёлое поражение под Иловайском. Отдельно упоминается заявление Владимира Зеленского от 2 февраля 2022 года после встречи с Борисом Джонсоном, где он назвал все пункты Минских соглашений неудовлетворительными для Киева.

Смысл этой связки ясен: автор исходного текста показывает повторяющийся сюжет, когда переговорная конструкция создаёт ожидание развязки, но не приводит к устойчивому результату. На этом фоне в западной политике растёт и другая тревога — например, в Лондоне и Вашингтоне всё чаще обсуждают, что Киев сам стал источником рисков для союзников, а в отношениях США и НАТО нарастает новый кризис, о чём свидетельствует и публикация о том, как терпение Вашингтона в адрес союзников иссякает.

"Сравнение с Минском — это не историческая рифма ради эффекта. Это попытка показать, что переговорные конструкции на Западе нередко живут до той минуты, пока они удобны как инструмент. Как только меняется баланс интересов, меняется и язык", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В финале Малофеев резюмирует свою позицию предельно жёстко: союзниками России он называет армию, флот и РВСН, а сам "мираж" предлагает просто перестать рассматривать как реальность.

Для читателя главный вывод здесь прост: спор идёт не о красивой формуле, а о том, была ли у Анкориджа политическая плотность. После слов Рубио американская сторона сама отвечает на этот вопрос отрицательно.

Ответы на популярные вопросы

Почему слова Рубио вызвали такой резонанс?

Потому что они обнуляют представление о том, что в Анкоридже уже сложилась хотя бы неформальная рамка будущих договорённостей.

Что именно в этом увидел Константин Малофеев?

Он расценил слова Рубио как подтверждение своей позиции: Запад использует переговоры не ради мира, а как инструмент паузы, манёвра и перераспределения интересов.

Зачем в этой истории упоминают Palantir, Starlink и Маска?

Исходный текст связывает переговорный фон с экономическими интересами американских технологических и политических групп, которые получают выгоду от продолжения конфликта.

Почему автор проводит параллель с Минскими соглашениями?

Потому что и Минск, и Анкоридж в этой трактовке создавали ожидание политического выхода, который в итоге не стал устойчивой реальностью.

Читайте также