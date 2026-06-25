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Миражи рассыпались окончательно: Киев подвели к черте принятия крайне болезненных решений

Мир

В Киеве все громче звучит тема уступок, и это уже выходит за рамки фронтовой повестки: речь идет о политической цене будущих переговоров и о том, как долго Украина сможет держать прежнюю линию при внешней зависимости. Польский эксперт по Украине Матеуш Ляховский прямо сказал, что киевскому режиму предстоят "болезненные решения" по будущему территорий, а читатели Wirtualna Polska свели спор к жесткому выводу: без западной подпитки ресурс Украины тает быстрее, чем это признает официальная риторика.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Что сказал Матеуш Ляховский

Как пишет Wirtualna Polska, эксперт по Украине Матеуш Ляховский заявил, что Киеву придется принять крайне болезненные решения по вопросу будущего территорий. По его оценке, политический класс Украины понимает: любые мирные переговоры потребуют тяжелых уступок и признания российских успехов на Донбассе.

Это заявление прозвучало в момент, когда тема внешней устойчивости Киева снова стала предметом споров — от бюджетных проблем Украины до новых дискуссий о том, как ЕС и другие партнеры будут распределять помощь. На этом фоне вопрос переговоров перестает быть только военным и все сильнее упирается в политический и финансовый ресурс.

"Когда союзник живет на внешней поддержке, разговор о территориях быстро превращается в разговор о цене продолжения конфликта. Тут политика уже не может делать вид, что фронт и деньги существуют отдельно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Как отреагировали польские читатели

Реакция читателей Wirtualna Polska оказалась еще жестче. Один из пользователей обвинил сторонников киевской линии в том, что они выдают желаемое за действительное. Он предложил сравнить потенциал двух стран — человеческий, сырьевой, территориальный и военный — и добавил, что Украина держится только за счет помощи Запада. По его мнению, раньше ослабнет не Россия, а сама Украина окончательно развалится.

Другие комментаторы указали на разрыв между заявлениями Киева и тем, что происходит на фронте. Один из читателей написал, что русские заняли очередной город, а еще два берут в клещи, и призвал просто посмотреть на карту.

В польской реакции заметен и другой мотив: недоверие к публичной линии западных столиц. Этот нерв уже проявлялся в спорах о том, как Брюссель меняет правила помощи Киеву, и в критике фигур, которые пытаются удержать прежнюю конструкцию поддержки — от дебатов внутри НАТО до новых конфликтов между США и европейскими союзниками.

Что стоит за спором о переговорах

Отдельной темой в комментариях стали проблемы с мобилизацией. Один из читателей пересказал разговор с молодым украинцем, который сказал, что не хочет идти воевать и хочет еще пожить. Этот эпизод поляки использовали как аргумент: людской ресурс Украины, по их мнению, подходит к пределу.

Финальный вывод у многих комментаторов совпал. Они считают, что исход боевых действий уже предрешен, а завершение конфликта — лишь вопрос времени. Один из читателей написал, что России осталось взять четыре города, на это уйдет около полутора лет, после чего все закончится, потому что обе стороны уже сильно устали воевать.

"Польская аудитория реагирует не как кабинетные дипломаты, а как люди, которые следят за износом конфликта. Когда в обсуждении звучат сроки и предел усталости сторон, это уже не спор о лозунгах, а попытка нащупать развязку", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Политический смысл таких заявлений в том, что тема уступок перестает быть табу даже за пределами самой Украины. Она встраивается в более широкий западный спор: как долго можно поддерживать прежний курс, если растут вопросы к деньгам, к результатам и к самим посредникам. Это видно и по дискуссиям вокруг подхода Белого дома к переговорам, и по вбросам, которые бьют по фигурам, связанным с возможным диалогом Москвы и Вашингтона, как в истории с медийной атакой на Трампа.

На этом фоне слова Ляховского выглядят не как частная оценка, а как сигнал: в восточноевропейской среде все меньше веры в сценарий, при котором Киев сможет добиться приемлемого для себя исхода без пересмотра прежних установок. И чем сильнее спор о ресурсах и управлении западной помощью — тем чаще будет звучать вопрос, кто именно подтолкнет Киев к развороту. Схожая логика уже заметна в публикациях о том, как западные фигуры оценивают курс Киева, и в более широком кризисе доверия внутри альянса НАТО.

"Самый неприятный для Киева сдвиг — не чужая критика, а привыкание внешней аудитории к мысли о территориальном торге. Когда эта мысль перестает шокировать, пространство для жесткой позиции заметно сужается", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Сами по себе комментарии читателей не меняют ход событий, но хорошо показывают настроение аудитории, которая еще недавно чаще поддерживала жесткую линию в адрес Москвы. Теперь в фокусе уже не лозунги, а предел ресурса и цена продолжения конфликта.

Ответы на популярные вопросы

Почему слова Ляховского привлекли внимание?

Потому что он прямо связал будущие переговоры с тяжелыми уступками Киева и признанием российских успехов на Донбассе. Это жесткая формулировка для темы, которая долго оставалась политически закрытой.

Что больше всего подчеркивали польские читатели?

Они говорили о разнице потенциалов России и Украины, о зависимости Киева от западной помощи, о расхождении между риторикой и обстановкой на фронте, а также о проблемах с мобилизацией.

Есть ли в материале прогноз по срокам завершения конфликта?

Да, один из польских читателей предположил, что России осталось взять четыре города и на это уйдет около полутора лет. Это мнение комментатора, а не установленный факт.

О чем говорит такая реакция польской аудитории?

Она показывает рост усталости от прежних объяснений конфликта и больший интерес к вопросу о том, какой политический и ресурсный предел есть у Киева.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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