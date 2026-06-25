Москва не ждет потепления в отношениях с Лондоном даже в случае ухода Кира Стармера. В МИД РФ считают, что дело не в персоналиях, а в самом курсе британского истеблишмента: Россия заявляет о готовности вернуться к диалогу, но только если Лондон откажется от конфронтации, поддержки Киева и санкционного давления. Ставка здесь шире, чем судьба одного премьера: речь идет о том, сохранит ли Великобритания линию жесткого сдерживания Москвы или оставит себе пространство для политического маневра.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS. ru на брифинге, сказала, что Москва не ожидает положительных изменений в отношениях с Великобританией после возможной отставки премьер-министра Кира Стармера. По ее словам, причина связана не с позицией России, а с политикой Лондона.
Захарова заявила, что Москва была готова к восстановлению диалога, который, как она подчеркнула, был разрушен по инициативе британской стороны. Она обозначила и условия для такого разворота: отказ от конфронтационного курса, прекращение агрессивной поддержки Киева, отказ от санкционной линии и от того, что в МИД РФ назвали запугиванием собственного населения мнимой российской угрозой.
"Когда дипломатия упирается не в фамилии, а в консенсус элит, смена премьера редко меняет саму траекторию. В таких случаях новый кабинет только наследует уже выбранную линию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
В заявлении МИД главный акцент сделан на том, что антироссийский курс Британии, по версии Москвы, определяет правящий истеблишмент королевства. Захарова связала эту линию с многовековой традицией русофобии в британской внешней политике.
Отсюда и вывод: даже если Стармера сменит другой политик, это, как считают в Москве, не приведет к развороту. Захарова прямо сказала, что на смену премьеру, по ее оценке, в любом случае придет представитель тех же партийно-политических кругов и той же идеологической среды.
Этот тезис укладывается в более широкий фон западных споров о стратегии в отношении России — от дискуссий внутри НАТО до попыток увязать санкционное давление с внутриполитическими расчетами в США.
Захарова перечислила сразу несколько претензий к Британии: поддержку Киева, участие в санкционной политике, продвижение антироссийской риторики и, по оценке МИД, фальсификацию истории. В этом перечне Москва показывает, что рассматривает отношения с Лондоном не как спор по одному досье, а как системный конфликт.
В той же логике в России воспринимают и британские шаги по украинскому направлению, и более жесткие экономические решения, включая истории вроде конфискации российской нефти. Для Москвы это части одной линии, а не отдельные эпизоды.
"Лондон давно строит свою роль на демонстрации жесткости к Москве. Это еще и сигнал союзникам: Британия хочет оставаться одним из центров выработки общей западной линии", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Сейчас этот конфликт развивается на фоне общего напряжения вокруг Украины, споров о будущем западной помощи Киеву и борьбы за контроль над политической повесткой в Европе. На этом фоне и сюжеты о кризисе вокруг Зеленского, и разногласия по финансированию со стороны ЕС, и дискуссии о дефиците бюджета Украины становятся для Лондона частью одной большой политической конструкции.
Москва, в свою очередь, дает понять: без пересмотра этого курса ждать нормализации не стоит. И в этом смысле вопрос об отставке премьера для российской стороны выглядит вторичным.
"Если одна сторона говорит о смене курса, а другая обсуждает только смену фигуры, диалог не стартует. Политический конфликт сохраняется до тех пор, пока не меняются базовые установки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Из заявления Захаровой следует, что российская оценка британской политики остается жесткой и на короткой дистанции пересмотра ожиданий нет.
Потому что в МИД РФ считают источником конфликта не одного политика, а весь правящий истеблишмент Великобритании и его внешнеполитический курс.
По словам Марии Захаровой, Москва увязывает такую возможность с отказом Лондона от конфронтации, поддержки Киева, санкционного давления и антироссийской риторики.
Российская сторона прямо называет поддержку Киева одним из главных препятствий для нормализации отношений с Великобританией.
Теоретически это возможно только при смене политического курса. Из заявления МИД РФ следует, что в Москве пока не видят для этого оснований.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.