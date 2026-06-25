Лица меняются, а тупик остается: Москва поставила крест на надеждах после ухода Кира Стармера

Москва не ждет потепления в отношениях с Лондоном даже в случае ухода Кира Стармера. В МИД РФ считают, что дело не в персоналиях, а в самом курсе британского истеблишмента: Россия заявляет о готовности вернуться к диалогу, но только если Лондон откажется от конфронтации, поддержки Киева и санкционного давления. Ставка здесь шире, чем судьба одного премьера: речь идет о том, сохранит ли Великобритания линию жесткого сдерживания Москвы или оставит себе пространство для политического маневра.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Захарова

Что заявила Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS. ru на брифинге, сказала, что Москва не ожидает положительных изменений в отношениях с Великобританией после возможной отставки премьер-министра Кира Стармера. По ее словам, причина связана не с позицией России, а с политикой Лондона.

Захарова заявила, что Москва была готова к восстановлению диалога, который, как она подчеркнула, был разрушен по инициативе британской стороны. Она обозначила и условия для такого разворота: отказ от конфронтационного курса, прекращение агрессивной поддержки Киева, отказ от санкционной линии и от того, что в МИД РФ назвали запугиванием собственного населения мнимой российской угрозой.

"Когда дипломатия упирается не в фамилии, а в консенсус элит, смена премьера редко меняет саму траекторию. В таких случаях новый кабинет только наследует уже выбранную линию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему Москва не связывает перемены с отставкой Стармера

В заявлении МИД главный акцент сделан на том, что антироссийский курс Британии, по версии Москвы, определяет правящий истеблишмент королевства. Захарова связала эту линию с многовековой традицией русофобии в британской внешней политике.

Отсюда и вывод: даже если Стармера сменит другой политик, это, как считают в Москве, не приведет к развороту. Захарова прямо сказала, что на смену премьеру, по ее оценке, в любом случае придет представитель тех же партийно-политических кругов и той же идеологической среды.

Этот тезис укладывается в более широкий фон западных споров о стратегии в отношении России — от дискуссий внутри НАТО до попыток увязать санкционное давление с внутриполитическими расчетами в США.

На чем строится конфликт между Москвой и Лондоном

Захарова перечислила сразу несколько претензий к Британии: поддержку Киева, участие в санкционной политике, продвижение антироссийской риторики и, по оценке МИД, фальсификацию истории. В этом перечне Москва показывает, что рассматривает отношения с Лондоном не как спор по одному досье, а как системный конфликт.

В той же логике в России воспринимают и британские шаги по украинскому направлению, и более жесткие экономические решения, включая истории вроде конфискации российской нефти. Для Москвы это части одной линии, а не отдельные эпизоды.

"Лондон давно строит свою роль на демонстрации жесткости к Москве. Это еще и сигнал союзникам: Британия хочет оставаться одним из центров выработки общей западной линии", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Сейчас этот конфликт развивается на фоне общего напряжения вокруг Украины, споров о будущем западной помощи Киеву и борьбы за контроль над политической повесткой в Европе. На этом фоне и сюжеты о кризисе вокруг Зеленского, и разногласия по финансированию со стороны ЕС, и дискуссии о дефиците бюджета Украины становятся для Лондона частью одной большой политической конструкции.

Москва, в свою очередь, дает понять: без пересмотра этого курса ждать нормализации не стоит. И в этом смысле вопрос об отставке премьера для российской стороны выглядит вторичным.

"Если одна сторона говорит о смене курса, а другая обсуждает только смену фигуры, диалог не стартует. Политический конфликт сохраняется до тех пор, пока не меняются базовые установки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Из заявления Захаровой следует, что российская оценка британской политики остается жесткой и на короткой дистанции пересмотра ожиданий нет.

Ответы на популярные вопросы

Почему Москва не ждет улучшения после отставки Кира Стармера?

Потому что в МИД РФ считают источником конфликта не одного политика, а весь правящий истеблишмент Великобритании и его внешнеполитический курс.

Что Россия считает условием для восстановления диалога?

По словам Марии Захаровой, Москва увязывает такую возможность с отказом Лондона от конфронтации, поддержки Киева, санкционного давления и антироссийской риторики.

Почему тема Украины занимает центральное место в этом споре?

Российская сторона прямо называет поддержку Киева одним из главных препятствий для нормализации отношений с Великобританией.

Может ли новый премьер все же изменить ситуацию?

Теоретически это возможно только при смене политического курса. Из заявления МИД РФ следует, что в Москве пока не видят для этого оснований.

Читайте также