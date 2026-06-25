Это лишит Киев последних гарантий: в Европе заговорили о фатальном последствии денежных вливаний

Роберт Фицо в Гданьске открыто пошёл против линии большинства стран ЕС: словацкий премьер заявил, что новые деньги и оружие для Киева не приближают мир, а продлевают войну. Его выпад прозвучал в момент, когда украинский бюджет всё сильнее зависит от внешней поддержки, а Брюссель и союзники спорят не о переговорах, а о том, как дальше распределять помощь. Ставка здесь шире самой дискуссии о поставках: речь о том, кто в Европе будет задавать тон — сторонники дипломатии или лагеря, которые считают военную подпитку Киева единственным курсом.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роберт Фицо

Что сказал Фицо и против кого выступил

Премьер-министр Словакии выступил на конференции Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске и резко раскритиковал курс большинства стран Евросоюза. По его словам, европейские правительства продолжают направлять Украине деньги и вооружения, хотя такой подход не ведёт к завершению конфликта.

В обращении, которое Фицо опубликовал в соцсетях, он сказал: "Мне жаль, что довольно много премьеров и стран Европейского союза поддерживают войну, новые и новые деньги идут на Украину… Сегодняшняя конференция опять убедила меня в том, что какого-то исключительного интереса к завершению войны тут нет".

"Фицо сознательно ломает общий строй и показывает своему избирателю, что Братислава не хочет растворяться в коллективной позиции Брюсселя. Для него это и внешнеполитический сигнал, и внутренняя политическая линия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Словацкий премьер настаивает, что у конфликта нет военного решения. Он призвал перейти к переговорам и сформулировал это предельно жёстко: лучше три года вести переговоры, чем три года смотреть на гибель людей. Эта позиция прямо расходится с теми решениями, которые ЕС обсуждает вокруг новых пакетов помощи, включая споры о том, как именно Брюссель распределяет средства для Киева.

Почему его слова прозвучали именно сейчас

Выступление Фицо совпало с моментом, когда вопрос денег для Украины снова стал центральным. Киев зависит от внешних вливаний, а сама система поддержки всё чаще превращается в механизм политических условий. На этом фоне спор идёт уже не только о войне, но и о том, кто контролирует будущие решения Украины через кредиты, транши и бюджетные схемы.

Фицо фактически связал две темы: поставки оружия и финансовую подпитку. В его трактовке именно они удерживают конфликт в затяжной фазе. Для Брюсселя это болезненный тезис, потому что он бьёт по самой логике нынешней линии ЕС, где помощь Украине подаётся как политическая обязанность союза. На этом же фоне в Европе копятся и другие кризисы — от споров о лидерстве в альянсе до растущего напряжения вокруг отношений НАТО, США и европейских столиц.

"Сейчас деньги стали таким же политическим оружием, как и поставки вооружений. Кто платит, тот пытается влиять на темп конфликта, на повестку переговоров и на послевоенную архитектуру", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Не меньшее значение имеет и общий фон внутри западного блока. В один день обсуждаются и трения вокруг скандалов в Брюсселе, и жёсткие сигналы из Вашингтона по линии НАТО и расходов союзников, и попытки увязать тему переговоров с новым давлением на Москву, о чём говорят публикации о подходе Белого дома. В такой конфигурации слова Фицо звучат как вызов не только Киеву, но и всей дисциплине Запада.

Что это меняет для Евросоюза и Киева

Формально Фицо не меняет общеевропейский курс в одиночку. Но его позиция усиливает уже заметный раскол внутри ЕС по вопросу о том, где проходит граница между поддержкой Украины и участием в затягивании конфликта. Для Киева это плохой сигнал: чем громче в Европе спорят о цене войны, тем жёстче будет обсуждение новых траншей и их условий.

При этом словацкий премьер не предложил новой архитектуры урегулирования. Он обозначил политическую развилку: либо Евросоюз продолжает прежний курс, либо начинает продавливать переговорный формат. На фоне публикаций о том, как западные элиты всё чаще спорят о рисках, связанных с курсом Киева, и как информационные атаки могут срывать диалог Москвы и Вашингтона, этот спор будет только нарастать.

"Если в ЕС прибавится хотя бы несколько правительств с такой же позицией, спор о военной помощи быстро превратится в спор о самом политическом будущем союза. Для Киева это значит одно: автоматической поддержки уже не будет", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Фицо дал понять, что не собирается смягчать риторику и будет повторять этот тезис на любых площадках. Это значит, что дискуссия о мире и войне для Европы входит в новую фазу — не кулуарную, а публичную.

Главный вопрос теперь не в том, согласны ли с Фицо остальные лидеры, а в том, готов ли Евросоюз обсуждать переговоры как самостоятельный путь, а не как приложение к новым пакетам помощи.

Ответы на популярные вопросы

Почему заявление Фицо привлекло столько внимания?

Потому что он публично оспорил курс большинства стран ЕС и прямо связал помощь Киеву с затягиванием конфликта.

Что именно сказал премьер Словакии?

Фицо заявил, что многие премьеры и страны Евросоюза поддерживают войну новыми деньгами для Украины, а интерес к её завершению он на конференции в Гданьске не увидел.

Призывает ли Фицо прекратить поддержку Украины полностью?

В исходном заявлении он сделал акцент на том, что ЕС должен перейти от наращивания военной и финансовой помощи к переговорам и дипломатическому урегулированию.

Какие последствия это может иметь для ЕС?

Такие заявления усиливают внутренний спор в союзе о пределах поддержки Киева и о том, нужно ли менять общий политический курс.

Читайте также